Chống gốc tự do giữ gìn nhan sắc

Mỗi ngày có hàng nghìn gốc tự do tấn công vào các tế bào, âm thầm cướp đi sức khỏe và làm hao mòn tuổi thanh xuân của bạn.

Các gốc tự do tấn công vào các tế bào, làm tổn thương và suy yếu sức khỏe cũng như sắc đẹp.

Tuổi tác càng cao, gốc tự do càng nhiều

Là những phân tử đơn độc, gốc tự do thường tấn công và cướp đoạt điện tử của các tế bào xung quanh để gây rối loạn, phá hoại hoạt động bình thường của cơ thể. Trong cuộc đời của một người sống tới 70 tuổi, có chừng 17 tấn gốc tự do được tạo ra, như vậy có hàng nghìn gốc tự do tấn công cơ thể mỗi ngày. Tuổi tác càng cao, số lượng gốc tự do càng sản sinh không ngừng và liên tục càn quấy, tấn công vào nhiều bộ phận cơ thể. Đây chính là căn nguyên sâu xa của lão hóa và nhiều bệnh tật nguy hiểm bao gồm các bệnh về não, mắt, da, hệ miễn dịch, tim, mạch máu, phổi, thận, đa cơ quan, khớp, ung thư.

Tuy nhiên, trong cơ thể con người, mọi thứ sinh ra đều có lý do với quy luật sinh - khắc nghiêm ngặt. Gốc tự do cũng vậy, dù nhạy cảm và bất thường như thế nào cũng luôn có một cơ chế để kìm hãm và cân bằng, trung hòa và đảm bảo sự ổn định của cơ thể sống. Cơ chế đó chính là hệ thống “bẫy” gốc tự do với sự có mặt của các chất chống oxi hóa nội sinh bao gồm các enzyme như glutathione peroxidase, superoxide, dismutase, vitamin C, vitamin E, beta-caroten (tiền vitamin A), khoáng chất selen nội sinh. Những chiếc bẫy đặc biệt này nắm giữ vai trò cốt lõi như một đội quân tinh nhuệ, có chức năng xúc tác các phản ứng khử, vô hiệu hóa gốc tự do, giúp cân bằng môi trường nội bào và đảm bảo sự ổn định của cơ thể. Tuy nhiên, trên thực tế những chiếc bẫy này dù hiệu quả thế nào cũng dễ bị phá hỏng vì không gì có thể nằm ngoài quy luật hao mòn, mất mát tự nhiên của cơ thể sống.

Cell-Detox khi được đưa vào cơ thể sẽ nhanh chóng thiết lập hàng rào 3 lớp để giải độc sâu, cân bằng gốc tự do, cải thiện toàn diện sức khỏe và sắc đẹp.

Giải pháp chống gốc tự do

Cuộc chiến chống gốc tự do sẽ không bao giờ kết thúc, bởi lẽ gốc tự do sinh ra từng ngày, liên tục tấn công và buộc cơ thể phải già đi. Đó là quy luật không thể thay đổi. Tuy nhiên, việc kìm hãm sự tấn công, làm chậm lại tốc độ gia tăng của các gốc tự do là điều bạn có thể làm được ngay từ bây giờ. Cell - Detox được đánh giá cao trong việc chống gốc tự do.

Xuất phát từ nguyên lý nền tảng là cân bằng lại hệ thống gốc tự do đang gây nhiễu loạn cơ thể sống, Cell-Detox với Ascorbic Acid, Coenzym – Q10, Alpha Lipoic Acid, Glutathione, Resveratrol, Lycopene... cân bằng các gốc tự do, cân bằng sự bất thường và ổn định hoạt động cho một cơ thể khỏe mạnh. Nhờ đó, các tế bào được bảo vệ trở nên vững chắc hơn, bền bỉ hơn, các chất độc hại được đào thải, nguy cơ lão hóa được đẩy lùi, các thành phần duy trì nền móng sức khỏe và sắc đẹp như collagen, elastin có cơ hội gia tăng và củng cố rõ rệt.

Nữ diễn viên Lê Khánh lựa chọn Cell-Detox là công thức vàng để duy trì sức khỏe và sắc đẹp trẻ trung ở độ tuổi 35.

Bên cạnh đó, Cell-Detox còn liên tục bổ sung các dưỡng chất quan trọng như protein, acid nucleic, acid hyaluronic, EGF, HGF, IGF, SCAFs... Đây là những kích thích tố tăng trưởng và làm chậm tiến trình lão hóa, giúp cho tế bào phát triển, hỗ trợ nội tiết tố và hệ thống miễn dịch, tăng cường tái tạo hồng cầu trong máu, cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Để tăng cường hệ thống phòng bị, Cell-Detox còn cung cấp thêm chiết xuất từ các tế bào noãn hình thành giữa các nụ hoa như Alanine, Prolin, Gluthathiol, Polyenylphosphatidyicholine… Các chất này đóng vai trò như một “hàng phòng ngự”, có khả năng bọc lót, gia cố, thiết lập hàng rào sinh học để bảo vệ các tế bào mới, hỗ trợ hoạt động miễn dịch, kéo dài vẻ đẹp và sức khỏe. Xem thêm tại đây.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury dành tặng ưu đãi đặc biệt: khách hàng khi mua gói liệu trình Cell-Detox sẽ được tặng ngay một dịch vụ thẩm mỹ cao cấp trị giá 30 triệu đồng. Thời gian áp dụng từ 8/3 đến 9/4 tại tất cả các chi nhánh.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836. 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999.

135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0902 8888 36

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258.

357 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 0907888836

Facebook:https://www.facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)