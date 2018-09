Chọn mua mỹ phẩm cùng chuyên gia Phước Lợi

Chuyên gia trang điểm Phước Lợi sẽ chia sẻ đến bạn một vài bí kíp bỏ túi khi chọn mua những sản phẩm làm đẹp.

Để tìm hiểu thông tin hay công dụng của mỹ phẩm không khó nhưng để chọn cho mình mỹ phẩm tốt và phù hợp không phải dễ dàng. Chuyên gia trang điểm Phước Lợi, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề với tư cách là giám khảo Cosmopolitan Beauty Awards 2014 - Giải thưởng uy tín quốc tế cho mỹ phẩm, sẽ chia sẻ đến bạn một vài bí kíp bỏ túi khi chọn mua những sản phẩm làm đẹp.

Công dụng chung của mỹ phẩm là phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của mọi người nhưng tuỳ vào từng dòng sản phẩm mà công dụng của nó sẽ khác nhau gồm:

Trang điểm: giúp che đi những khuyết điểm trên gương mặt và tôn lên nhưng đường nét sẵn có, giúp bạn cảm thấy tự tin hơn, quyến rũ hơn.

Chăm sóc da là cách trực tiếp giúp cho da được đẹp hơn, cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho da, giúp da khoẻ và chống lại các tác dụng của môi trường bên ngoài.

Giúp da ngăn ngừa và làm chậm tiến trình lão hoá, ngoài ra sẽ bổ sung những tinh chất cần thiết giúp tái tạo những vùng da bị hư, bị tổn thương.

Các sản phẩm vệ sinh da giúp da luôn sạch sẽ và tẩy đi những bụi bẩn, tế bào chết bám trên da, giúp da được thông thoáng hơn. Đây là dòng sản phẩm không thể thiếu của tất cả mọi người.

Bí quyết chọn mua mỹ phẩm tốt

Đầu tiên, bạn nên xác định mình thuộc nhóm da nào (bạn có thể nhờ nhân viên kỹ thuật tư vấn soi da để biết) sau đó kiểm tra thành phần trong sản phẩm, những tính năng của sản phẩm và tác dụng của nó. Bạn có thể thử sản phẩm lên một vùng da nào đó trên mu bàn tay hoặc vùng bên dưới góc mặt xem tác dụng của sản phẩm trong vài giờ. Bạn nên theo dõi xem có những phản ứng phụ như ngứa hoặc nổi mẩn đỏ hay không.

Đối với mỹ phẩm trang điểm thì bạn nên xác định tông màu da, xem mình phù hợp với màu sắc nào. Một bí quyết nhỏ khi bạn chọn son môi là nếu thoa son lên môi mà có cảm giác rít, dính là son đã hỏng. Đối với kem dưỡng da sau hai hoặc ba giờ bôi mà kem vẫn cứ nhầy bóng, không thẩm thấu qua da thì đó là hàng giả.

Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tham khảo một số sản phẩm thắng giải tại các cuộc thi, chương trình uy tín về mỹ phẩm như Cosmopolitan Beauty Awards, vì ở đó sẽ có các chuyên gia trong ngành, họ đã có thời gian thử nghiệm và đánh giá được hiệu quả của sản phẩm.

Phước Lợi cùng ban giám khảo Cosmopolitan Beauty Awards 2014 thử nghiệm sản phẩm.

(Nguồn: Cosmopolitan Beauty Awards)