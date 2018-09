Chọn kiểu tóc và màu nhuộm cho mùa hè

It looks xuân hè 2015 là sự kết hợp giữa nhuộm, cắt và tạo kiểu để mang đến phong cách thời trang nổi bật. Hòa nhập cùng không khí mùa hè trên khắp thế giới, It looks giới thiệu những kiểu tóc thời trang ứng dụng, trẻ trung và kỹ thuật cắt Shag sáng tạo từ các nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng. Kết hợp những nét cắt phong cách Shag cá tính, tông màu nâu thanh lịch và kỹ thuật nhuộm highlight ấn tượng sẽ tạo điểm nhấn thú vị cho mùa hè. L’Oréal Professionnel cũng sẽ giới thiệu các tông màu đỏ từ đỏ tím, đỏ đồng đến đỏ rực với công nghệ mới - Carmilane. Xem trọn bộ It looks tại đây.