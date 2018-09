Chỉnh sửa mắt 2 mí không đều

Mí mắt không đều sẽ làm cho 'cửa sổ tâm hồn' của mỗi người mất đi sự cân xứng.

Mí mắt không đều là hiện tượng một bên mí mắt nhỏ hơn so với bên mí còn lại, hay một bên mí bị lót hoặc bị ẩn vào bên trong. Sự không cân đối này có thể là do bẩm sinh hay do một tác động nào đó bên ngoài vào. Mí mắt không đều khiến cho đôi mắt mất đi sự cân xứng, khi nhìn vào có cảm giác như một mắt to, một mắt bé và trở thành khuyết điểm lớn cho gương mặt mỗi người. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến sự tự tin trong giao tiếp cũng như trong cuộc sống của mỗi người.

Mí mắt không đều có thể khắc phục được bằng cách trang điểm nhờ vào các dụng cụ trang điểm như chì kẻ mắt, mascara, mi giả hay miếng dán kích mí…Nếu không muốn mất thời gian trang điểm hằng ngày, bạn có thể tham khảo phương pháp bấm mí Dove Eyes với khả năng khắc phục mí mắt không đều hiệu quả.

Công nghệ bấm mí Dove Eyes tạo sự cân xứng cho “khung cửa sổ tâm hồn”.

Với phương pháp bấm mí Dove Eyes, các bác sĩ thực hiện sẽ tạo sự liên kết giữa da mí và sụn mi thông qua điểm nhấn bằng phương pháp luồn chỉ thông qua các điểm nhấn trên cung đường bấm mí đã định sẵn để khi mở mắt ra sẽ tạo được nếp mí mới to tròn hơn, khắc phục tình trạng mí mắt không đều.

Sụn mi là loại sụn vững chắc, không bị thoái hóa theo thời gian kết quả được duy trì lâu dài. Mí mắt mới của người sử dụng sẽ đẹp nguyên vẹn, không bị bong ra theo thời gian. Mí mới không những được cân đối đều cả hai bên mà còn to và rõ nét hơn, đem lại “khung cửa sổ” tâm hồn to tròn, rạng rỡ, đẹp tự nhiên, hài hòa với các đường nét khác trên khuôn mặt.

Quy trình bấm mí Dove Eyes khắc phục tình trạng mí mắt không đều xem tại đây.

Mô tả quy trình bấm mí Dove Eyes.

Bấm mí Dove Eyes là thủ thuật có khả năng khắc phục hiện tượng mí mắt không đều đơn giản, thực hiện từ 30 đến 60 phút cho kết quả ngay, không mất thời gian hồi phục và không để lại dấu vết.

Đặc biệt, công nghệ bấm mí Dove Eyes Hàn Quốc được thực hiện theo đúng quy chuẩn của Bộ Y Tế, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thủ thuật chỉ thực hiện ở vùng da mí và sụn mi, không bóc tách, không cắt rạch, không gây tổn thương đến mắt, nên không có ảnh hưởng đến thị lực. Trong quá trình thực hiện, bệnh nhân sẽ được gây tê nhẹ nhàng tạo sự thoải mái và thư giãn, đồng thời giảm sự căng thẳng, lo lắng khi thao tác.

Công nghệ bấm mí Dove Eyes được thẩm mỹ viện Kangnam thực hiện bởi đội ngũ, bác sĩ chuyên gia đầu ngành thẩm mỹ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm cùng các máy móc phương tiện hiện đại. Với công nghệ này, Kangnam áp dụng chương trình bảo hành 10 năm cho khách hàng. Tìm hiểu thêm thông tin, đăng ký để được tư vấn miễn phí cùng các chuyên gia tại đây.

Hình ảnh trước và sau sử dụng công nghệ bấm mí Dove Eyes.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc)