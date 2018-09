Chỉnh sửa khuyết điểm mắt to, nhỏ

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mắt to, mắt bé, có thể là do mí mắt không đều, bị sụp mí hay do chính cấu tạo của đồng tử và khóe mắt bẩm sinh đã không đều nhau.