Chỉnh mũi chuẩn S-line sau 15 phút

Chất làm đầy Juvederm biến sống mũi thấp thành dáng mũi S-line chuẩn Hàn Quốc sau 15 phút chỉ với một mũi tiêm.

Mẹo hữu ích cải thiện dáng mũi

Đặc điểm mũi ngắn, thô của người Châu Á nhanh chóng được cải thiện đáng kể nếu chăm chỉ áp dụng những chiêu thức đơn giản.

Massage mũi: Đặt ngón cái ở một lỗ mũi, ngón trỏ đặt ở lỗ mũi còn lại. Sau đó kẹp nhẹ lấy sống mũi, kéo ra ngoài một cách nhẹ nhàng, giữ từ 5 đến 10 giây rồi thực hiện lại từ đầu. Áp dụng đều đặn mỗi ngày sẽ cải thiện dáng mũi thô.

Xoa bóp sống mũi: Vuốt dọc hai bên cánh mũi, ấn vào huyệt đường và xoa bóp nhẹ. Động tác này giúp mũi cao, thẳng mà không cần phẫu thuật.



Sử dụng kẹp nâng mũi: Kẹp nâng mũi giúp tạo đường nét mũi cao, thon gọn. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang đến kết quả tạm thời, không bền lâu.

Tạo khí trong khoang miệng: Việc thường xuyên di chuyển khí trong khoang miệng sẽ tạo lực tác động thường xuyên đến mũi, làm dáng mũi thay đổi đáng kể.

Tạo mũi đẹp chuẩn S-line sau 15 phút

Nếu bạn muốn sở hữu dáng mũi S-line cong nhẹ ngọt ngào nhưng lo sợ đau đớn, Juvederm là đáp án nhẹ nhàng dành cho bạn.

Juvederm là một phát mình của Tập đoàn Allergan The Science of Rejuvenation (Mỹ), được chứng nhận an toàn và hiệu quả. Bằng một mũi tiêm siêu nhỏ, nhẹ nhàng đơn giản, những chiếc mũi khiếm khuyết sẽ được lấp đầy một cách an toàn và hiệu quả, tạo dáng mũi S-line tự nhiên hài hòa với tổng thể khuôn mặt. Thao tác thực hiện đơn giản, chỉ trong 15 phút, không cần gây mê hoặc gây tê trước khi tiêm, không đau, không để lại sẹo, cho kết quả nhanh chóng mà không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Đối tượng thích hợp: người có chiếc mũi thấp, tẹt, to, thô muốn tạo dáng mũi cao, phù hợp với khuôn mặt; các trường hợp không muốn sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi; người bận rộn không có thời gian để làm đẹp bằng các phương pháp nâng mũi phẫu thuật; đầu mũi da mỏng, mẫn cảm; mũi hỏng do sử dụng chất liệu độn silicon, mũi đã qua phẫu thuật nhưng bị hỏng.

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi bằng phương pháp tiêm Juvederm tại Khơ Thị.

Hiệu quả sau khi tiêm Juvederm: mũi cao thon, đẹp tự nhiên sau 15 phút; không mất thời gian nghỉ dưỡng, không đau, không để lại sẹo; giữ được dáng mũi từ 18 đến 24 tháng.

