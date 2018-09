Chỉnh hình răng sứ bằng Lava plus

Lava Ultimate là vật liệu phục hình răng resin Nano ceramic sử dụng công nghệ Nano và quá trình xử lý nhiệt thích hợp mang đến một hợp chất khác biệt.

Vật liệu Lava Plus có độ bền uốn cong cao (200mpa) tăng thêm khả năng chịu đựng và cứng chắc (độ kháng mòn thấp, ít mài mòn răng đối diện). Các dữ liệu khoa học đã chứng minh các phục hình lava plus có đặc tính bảo tồn răng đối kháng, không làm mòn trầy và nhám khi nhai. Đồng thời, màu sắc độ sáng bóng tốt và tồn tại lâu theo thời gian. Hệ thống màu phong phú của lava plus sẽ mang lại nhiều lựa chọn cho mọi khách hàng. Đặc biệt, sứ Lava Plus phục hình cho răng sẽ được chính hãng 3M ESPE (USA) bảo hành trong 15 năm.

Nha khoa Đại Việt đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ mới và luôn lựa chọn các vật liệu sứ cao cấp chính hãng để nâng cao hiệu quả điều trị, làm hài lòng khách hàng. Công nghệ răng sứ Lava Plus đã được bác sĩ Đặng Sĩ Cường, Giám đốc Nha Khoa Đại Việt lựa chọn và áp dụng điều trị cho các trường hợp phục hình thẩm mỹ cho răng cần đòi hỏi yếu tố thẩm mỹ cao như: răng bị hô, răng thưa và mọc lệch lạc cũng như các trường hợp răng nhiễm tetracycline... Áp dụng răng sứ Lava plus cho các trường hợp này sẽ đảm bảo được thẩm mỹ về màu sắc và hình dáng, đặc biệt độ cứng của sứ bền chắc có thể dùng với bất kỳ chỉ định nào, thích hợp với tất cả răng trước và răng sau.

Với từng trường hợp cụ thể, bạn nên đến trực tiếp nha khoa Đại Việt để được bác sĩ sẽ thăm khám và lên kế hoạch điều trị chính xác về cách phục hình cũng như thời gian và chi phí phù hợp.

