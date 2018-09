Chỉnh hàm không dành cho người bị tim mạch, huyết áp

Tiến sĩ, bác sĩ Kang Myoung Geun, giảng viên bệnh viện Seoul Eulji chia sẻ, người huyết áp cao, có bệnh về tim mạch cần có chỉ định của bác sĩ.

Tiến sĩ, bác sĩ Kang Myoung Geun, giảng viên bệnh viện Seoul Eulji nhận nhiều câu hỏi của độc giả Ngosao.net về cách chỉnh hàm tạo gương mặt đẹp. Ông cho biết, hầu hết mọi người đều có thể phẫu thuật chỉnh hàm, tuy nhiên, những trường hợp bị huyết áp cao, có bệnh về tim mạch cần có chỉ định của bác sĩ mới được phẫu thuật, để tránh biến chứng có thể xảy ra.

Dưới đây là phần tư vấn của Tiến sĩ, bác sĩ Kang Myoung Geun.

- Bác sĩ cho em hỏi một khuôn mặt như thế nào là đẹp? Có phải mắt to, mũi cao, môi trái tim là có được khuôn mặt đẹp không thưa bác sĩ? (Thư Kỳ, 30 tuổi, TP HCM)

Chào bạn,

Những tiêu chuẩn như mắt to, mũi cao, môi trái tim được xem là chuẩn đẹp chung của nhiều người. Tuy nhiên, theo tôi, cái đẹp tùy thuộc vào từng người cảm nhận và người ta cảm thấy đẹp nhất khi tự tin vào bản thân mình.

Người phương Tây và phương Đông có những khiếm khuyết trên cơ thể khác nhau và tiêu chuẩn cái đẹp của họ cũng khác nhau. Người phương Tây thích mắt dài, da nâu, còn người phương Đông thích da trắng, mắt to tròn.

Nếu như có điểm nào không hài lòng trên gương mặt, các bác sĩ thẩm mỹ có thể giúp bạn chỉnh sửa khiếm khuyết ấy để bạn trở nên tự tin và đạt nhiều thành công hơn trong cuộc sống.

- Phẫu thuật thường có biến chứng và nguy hại đến sức khỏe. Vậy có cách nào để tránh tình trạng này để chị em yên tâm hơn khi chọn phẫu thuật thẩm mỹ không thưa bác sĩ? (Ngọc Hân, 25 tuổi, TP HCM)

Chào bạn,

Những biến chứng khi phẫu thuật là vấn đề được nhiều bệnh nhân quan tâm khi có nhu cầu điều trị thẩm mỹ. Với những bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ có đội ngũ bác sĩ tay nghề cao và chuyên nghiệp cũng như hệ thống chẩn đoán và điều trị hiện đại, đảm bảo vô trùng sẽ làm giảm thiểu những khả năng trên.

Chọn những bệnh viện thẩm mỹ uy tín, có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại... giúp chị em tránh biến chứng và yên tâm về sức khỏe khi phẫu thuật thẩm mỹ.

- Tôi hơi bị hô (do hàm dưới), muốn chỉnh lại có được không vì sợ đã lớn tuổi rồi, thời gian để chỉnh sửa có lâu không? (Nguyền thị Diệu, 47 tuổi, 11/24a Phan văn Hớn , quận 12, tphcm)

Chào bạn,

Việc chỉnh hàm hô không bao giờ là trễ nếu bạn có nhu cầu. Ở Hàn Quốc, tôi đã trực tiếp thực hiện cho những khách hàng hơn 60 tuổi, điều quan trọng là tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn có đủ để thực hiện hay không. Nếu khách hàng gửi kèm hình ảnh thì tôi sẽ tư vấn được cặn kẽ và kỹ lưỡng hơn.

Thời gian phục hồi tùy theo cơ địa của từng người, thông thường từ một đến hai tuần, nếu lâu hơn là một tháng. Với những người có cơ địa tốt, chỉ một đến hai ngày là có thể quay lại những hoạt động thường ngày.

- Em định đi độn cằm vì có khuôn mặt tròn, nhìn rất quê mùa. Nhưng em lo ngại sau phẫu thuật sẽ có các biến chứng có thể gặp. Nếu có biến chứng xảy ra thì em phải làm sao để xử lý tốt nhất ạ? (Ngọc Trân, 30 tuổi, Cà mau)

Chào bạn,

Câu hỏi của bạn cũng là vấn đề được nhiều chị em quan tâm.

Tùy quan niệm thẩm mỹ mà có người muốn sở hữu một khuôn mặt trái xoan hay V-line. Hiện phẫu thuật thẩm mỹ có thể đáp ứng được những mong muốn của các chị em. Có nhiều cách để sở hữu một chiếc cằm như mong muốn. Tuy nhiên tùy từng loại phẫu thuật mà có những nguy cơ, biến chứng khác nhau. Cách xử lý biến chứng tốt nhất là không để nó xảy ra. Cho nên chị em nên đến những bệnh viện, trung tâm uy tín để được tư vấn và điều trị hợp lý.

- Làm sao để biết gương mặt mình có thật sự thon gọn hay không? Thon gọn ở đây được hiểu là mặt mập, bầu bĩnh hay do cấu trúc xương? (thành, 35 tuổi, tphcm)

Chào bạn,

Để đánh giá một khuôn mặt có thon gọn hay không thì tùy thuộc vào quan điểm thẩm mỹ của từng người. Tuy nhiên, trong thẩm mỹ có những tiêu chuẩn đo đạc để đánh giá sự hài hòa của khuôn mặt.

Sự thon gọn của khuôn mặt tùy thuộc vào mô xương hay mô mềm hoặc cả hai. Cho nên bệnh nhân cần phải được chẩn đoán đúng yếu tố nào làm cho khuôn mặt không thon gọn, để đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.

- Cách nào để duy trì kết quả làm đẹp bền lâu và đảm bảo an toàn cho sức khỏe sau phẫu thuật? Em từng chỉnh mũi, vậy có phải 10 năm thay một lần không ạ? (Thu Phương, 20 tuổi, Hà Nội)

Chào bạn,

Nếu phẫu thuật thành công, trong thời gian hồi phục, bạn chăm sóc vết thương bình thường. Còn sau khi đã hồi phục hoàn toàn, bạn có thể sinh hoạt như trước khi chỉnh sửa, không cần phải chăm sóc gì đặc biệt.

Đối với nâng mũi, không phải cứ 10 năm phải thực hiện chỉnh mũi lại một lần, nếu mũi của bạn có vấn đề thì mới phải can thiệp.

- Việc tạo hình gương mặt ở Việt Nam có thật sự đảm bảo, đẹp đúng chuẩn giống như bên Hàn Quốc được không? (haianhnguyen, 50 tuổi, TP HCM)

Chào bạn,

Kết quả tạo hình gương mặt đảm bảo, đẹp đúng chuẩn Hàn và an toàn tùy thuộc vào đội ngũ bác sĩ, y tá, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật thực hiện.

Hiện tại, Việt Nam và Hàn Quốc có sự hợp tác với nhau về cơ sở vật chất và kỹ thuật. Máy móc, trang thiết bị có thể được nhập khẩu từ Hàn Quốc và bác sĩ Hàn Quốc trực tiếp phẫu thuật, thực hiện tạo hình gương mặt tại cơ sở đạt chuẩn ở Việt Nam. Đội ngũ y tá hỗ trợ phẫu thuật cũng phải đạt chuẩn mới đảm bảo an toàn và đạt kết quả tốt.

- Tôi bị hàm hô, hở lợi rất nhiều khi cười, vậy tôi xin hỏi liệu tuổi tôi liệu có làm được phẫu thuật hàm hô nữa không và nếu làm thì thời gian thực hiện là bao lâu, thời gian nghỉ dưỡng là bao lâu và có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe không ạ? (Tuyết lê, 40 tuổi, Long An)

Chào bạn,

Độ tuổi của bạn hoàn toàn có thể thực hiện được phẫu thuật. Tôi từng thực hiện nhiều phẫu thuật chỉnh hàm hô cho nhiều phụ nữ trên 50 tuổi. Việc điều trị chỉnh hàm này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thông thường, sau phẫu thuật chỉnh hàm, bạn cần nghỉ dưỡng trong khoảng hai tuần để có thể làm việc lại bình thường. Tuy nhiên, sau đó, các bác sĩ sẽ điều trị chỉnh răng cho bạn để có một khớp cắn ổn định (thời gian này thường kéo dài khoảng 9-12 tháng).

- Thưa bác sĩ cho em hỏi, con em 10 tuổi, răng mọc không đều và bị hô, vậy em nên đưa con đi phẫu thuật hay niềng răng ở độ tuổi này có ảnh hưởng gì đến thần kinh không, nên niềng sớm hay đợi đến 18 tuổi cho cơ thể phát triển và ổn định toàn diện? (minhtrang, 43 tuổi, tphcm)

Chào bạn,

Ở độ tuổi của con bạn thì chưa có chỉ định phẫu thuật. Bạn cần đưa bé đến bác sĩ chỉnh nha sớm để có phương pháp điều trị thích hợp vào thời điểm này. Sau 18 tuổi, khi cơ thể đã phát triển ổn định, lúc đó mới có thể xem xét đến vấn đề phẫu thuật.

- Răng hàm trên của tôi bị hô, hàm dưới lại bị thụt vào trong khá nhiều khiến tôi khó ngậm miệng lại được, bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ? (Tuấn Công, 22 tuổi, Bình Định)

Chào bạn,

Vì không có hình ảnh nên tôi sẽ tư vấn chung với những trường hợp hô móm thường hay xảy ra.

Với trường hợp hàm trên hô, hàm dưới móm, bạn có thể được thực hiện chỉnh hoặc phẫu thuật hàm trên và dưới. Thông thường, hàm dưới móm dẫn đến cằm hơi bị lẹm, bác sĩ sẽ giúp bạn độn cằm để gương mặt được hài hòa hơn, khắc phục được nhược điểm hô móm.

- Em bị móm bẩm sinh hàm dưới đưa ra rất nhiều so với hàm trên, bác sĩ có thể tư vấn cho em là em nên đi niềng răng hay là phẫu thuật để chỉnh lại hàm và để có khuôn mặt đẹp hơn, em nên đến trực tiếp ở đâu để khám và tư vấn. (Kim Hiền, 29 tuổi, Vũng Tàu)

Chào Hiền,

Bạn nên đến những bệnh viện hoặc trung tâm thẩm mỹ để thực hiện các bước để chẩn đoán như: lấy dấu mẫu hàm, chụp phim x-quang, chụp ảnh ngoài mặt, từ đó bác sĩ có thể phân tích được nguyên nhân bạn bị móm là do răng hay xương (có thể do hàm trên, hàm dưới hoặc cả hai). Nếu vấn đề là do răng, bạn chỉ cần điều trị chỉnh nha. Còn nếu do xương, thì phải kết hợp cả chỉnh nha và phẫu thuật chỉnh hàm để có khuôn mặt hài hòa hơn. Bạn có thể đến bệnh viện thẩm mỹ Á Âu để được tôi tư vấn cụ thể.

- Em gò má hơi cao, các cụ bảo như vậy khó lấy chồng, xin bác sĩ chỉ cho em cách khắc phục. Một số người mách em nên để khuôn mặt mập hơn và chịu khó đánh phấn trang điểm... Bác sĩ có cách nào nữa không ạ? (Thiên Trang, 21 tuổi, 135/16 Cộng hòa, P4, tân Bình, TPHCM)

Chào bạn,

Tình trạng gò má cao gồm hai loại: gò má cao do xương và gò má cao do mô mềm.

Các bác sĩ có thể thực hiện hạ gò má và thực hiện thêm filler (hoặc mỡ tự thân) để khắc phục gò má cao. Tư vấn riêng về từng trường hợp, bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn cụ thể hơn.

- Xin hỏi bác sĩ đối với chỉnh hàm móm (bị nhẹ) có cần thiết phải phẫu thuật? Lứa tuổi nào là phù hợp nhất để chỉnh hàm? Cảm ơn bác sĩ. (ngọc hà, 36 tuổi, cao bằng)

Chào bạn,

Để biết được hàm móm nhẹ hay nặng cần phải được chẩn đoán chính xác thông qua thăm khám và phim x-quang. Nếu trường hợp bạn chỉ bị móm nhẹ thì không cần thiết phải phẫu thuật, mà có thể điều trị bằng chỉnh nha. Thông thường lứa tuổi mọc răng hỗn hợp là phù hợp nhất để chỉnh nha (8-12 tuổi). Tuy nhiên, nếu có răng lệch lạc thì ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể điều trị được.

- Có cách nào làm gò má bớt cao mà không cần đến phẫu thuật không ạ?

(phượng, 36 tuổi, tphcm)

Chào bạn,

Để khắc phục gò má cao mà không cần đến phẫu thuật, các bác sĩ có thể giúp bạn thực hiện thủ thuật hạ gò má và áp dụng thêm filler (hoặc mỡ tự thân). Để chắc chắn phương pháp phù hợp cho mình, bạn cần tư vấn riêng với bác sĩ.

- Việc cắt, gọt hàm phải được thẩm định như thế nào? Các trường hợp mặt bị bất thường như hô, móm nặng, mặt con gái mà bành như đàn ông mới nghĩ đến phẫu thuật hay đơn giản chỉ là muốn mặt đẹp là đi cắt gọt? Vì như thế có rất nhiều hệ lụy kèm theo về mặt ăn uống, sinh hoạt... (Lê Thanh Hải, 28 tuổi, Quận Tân Phú - TP.HCM)

Chào bạn,

Trước khi thực hiện cắt gọt hàm, các bác sĩ sẽ chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân thông qua mẫu hàm và phim x-quang để từ đó đưa ra kế hoạch điều trị hợp lý. Các trường hợp bị hô, móm nặng nên được điều trị ngoài việc mang lại sự hài hòa cho khuôn mặt, còn đảm bảo chức năng của hệ thống nhai.

Ngoài ra, trong những trường hợp khuôn mặt chưa được hài hòa sẽ có thể thực hiện điều chỉnh để có một gương mặt đẹp hơn.

- Chỉnh hàm có làm suy giảm chức năng nhai không thưa bác sĩ? Vì theo tôi nhai là yếu tố cơ học, một khi xương hàm đã bị gọt thì về lâu dài sẽ không còn được cứng cáp. (Thùy Trang, 32 tuổi, 186 Lý Chính Thắng , P6, Quận 3, Tphcm.)

Chào bạn,

Phẫu thuật gọt hàm có ảnh hưởng thường là tích cực đến những chức năng khác như nhai và phát âm, việc có những ảnh hưởng tiêu cực rất hiếm xảy ra.

- Có phải làm cho thon gọn gương mặt chỉ cần tiêm botox hay tiêm chất gì đấy là được đúng không ạ? (My Duyên, 20 tuổi, Ngô Gia Tự, Q. 10, HCM)

Chào bạn,

Trong trường hợp khuôn mặt không thon gọn do mô mềm, bạn có thể điều trị bằng cách tiêm botox. Tuy nhiên, đây là phương pháp chỉ có tác dụng tạm thời vì vậy phải thực hiện lặp lại nhiều lần.

- Phẫu thuật hỉnh hàm chống chỉ định với những trường hợp nào? (thanh thanh, 25 tuổi, tphcm)

Chào Thanh,

Hầu hết mọi người đều có thể phẫu thuật chỉnh hàm để sở hữu gương mặt đẹp, tuy nhiên, những trường hợp bị huyết áp cao, có bệnh về tim mạch cần có chỉ định của bác sĩ mới được phẫu thuật.

- Khuôn mặt em hơi tròn nhưng miệng lại bị móm nên gương mặt không được hài hòa. Bác sĩ tư vấn giúp em có những cách nào để mặt em trông dài hơn ạ? (Văn, 36 tuổi, Tân Phú, Tp.HCM)

Chào bạn,

Đối với trường hợp mặt tròn muốn mặt nhỏ lại và dài hơn thì có thể thực hiện phẫu thuật gò má, hàm dưới móm thì có thể phẫu thuật hàm móm và độn cằm.

- Tôi ở Mỹ, Tết này có về Việt nam được 3 tuần, tôi thấy có rất nhiều cơ sở ở Việt Nam thẩm mỹ gương mặt đẹp do chính bác sĩ Hàn Quốc thực hiện, điều này có thật không hay là khi đến tư vấn họ lại nói trường hợp của chị bác sĩ ở Việt Nam làm cũng được? (Susan Phạm, 35 tuổi, Cali)

Chào bạn,

Do nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao, đặc biệt là xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc. Vì vậy, có nhiều trung tâm thẩm mỹ phối hợp với các bác sĩ Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu này. Bạn có thể đến những trung tâm uy tín để có thể được các bác sĩ Hàn Quốc trực tiếp điều trị. Hiện tôi vẫn đến Việt Nam hai tuần một lần để điều trị cho bệnh nhân.

- Việc phòng ngừa hô móm cho trẻ em từ nhỏ được tiến hành như thế nào ? Vì tôi nghĩ nên phòng ngừa trước khi xảy ra rồi mới đi chữa trị? (Nguyễn Thị Vy, 39 tuổi, Bình Phước)

Chào bạn,

Việc phòng ngừa bệnh luôn tốt hơn là chữa trị nó. Vì vậy, bất cứ lúc nào phát hiện những vấn đề về hô móm của trẻ thì nên được đưa đến bệnh viện để khám và được điều trị kịp thời.

- Một cơ sở thẩm mỹ như thế nào được xem là an toàn và hiện đại? (Hồng Thắm, 22 tuổi, Hà Nội)

Chào bạn,

Một cơ sở thẩm mỹ được xem là an toàn và hiện đại phải là nơi đáp ứng được đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị được nhập khẩu từ những quốc gia tiên tiến về công nghệ y tế. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia có tay nghề cao, trình độ chuyên môn giỏi sẽ quyết định sự thành công của một ca phẫu thuật.

Chế độ bảo hành, bảo dưỡng sau phẫu thuật cũng là yếu tố để đánh giá cơ sở thẩm mỹ đó có an toàn và hiện đại hay không? Đội ngũ y tá, tư vấn viên nhiệt tình là một trong những yếu tố giúp khách hàng cảm thấy thoải mái, tự tin hơn với ca phẫu thuật.

Bên cạnh đó, các bác sĩ Hàn Quốc hợp tác tại Việt Nam cần phải có giấy phép hành nghề do Bộ Y tế tại Việt Nam cấp.

- Nếu tôi muốn bác sĩ Kang Myoung Geun thực hiện gọt hàm cho tôi ở Việt Nam thì có được hay không và chi phí của một ca phẫu thuật là bao nhiêu? (Hoài Thy, 29 tuổi, TP HCM)

Chào bạn,

Tôi đang hợp tác phẫu thuật thường xuyên tại Bệnh viện Á Âu và hiện có mặt tại Việt Nam đến hết ngày 15/11. Bạn có thể đến tư vấn trực tiếp với tôi và thực hiện phẫu thuật trong đợt này hoặc đợt công tác sau của tôi. Để biết chi phí cụ thể, bạn có thể liên hệ với bệnh viện mà tôi đang hợp tác.

- Tôi biết rằng phụ nữ sau khi sinh, nếu không giữ gìn răng tốt vẫn có thể làm răng yếu đi khi lớn tuổi, rệu rạo. Vậy việc gọt hàm có làm cơ xương hàm yếu đi khi về già và có ảnh hưởng cơ nhai không? (Huyền, 40 tuổi)

Chào bạn,

Vấn đề trên cũng được rất nhiều người quan tâm. Hiện nay, trong y văn và các nghiên cứu trên thế giới, chưa có tác giả nào xác định việc gọt hàm sẽ ảnh hưởng đến việc ăn nhai. Việc có một góc hàm bạnh có thể đến từ nguyên nhân di truyền hoặc cũng có thể do chế độ ăn nhai. Phẫu thuật gọt xương hàm làm giảm diện tích bám vào xương của cơ, vì vậy có thể làm cho các cơ hàm thon gọn hơn, tứ đó giúp khuôn mặt hài hòa.

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm việc phẫu thuật xương hàm sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến việc ăn nhai.

- Do khuôn mặt tôi không được hài hòa nên thiếu tự tin mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, tôi rất muốn chỉnh sửa để có một khuôn mặt đẹp hơn và tự tin hơn trong công việc, cuộc sống.

Vậy ông cho tôi lời khuyên như thế nào để biết cơ sở tôi định làm là an toàn, bác sĩ tốt. Tôi muốn gặp ông để tư vấn thì phải gặp ở đâu? (Thu Thủy, 30 tuổi, TP HCM)

Chào bạn,

Việc thực hiện các phẫu thuật về xương hàm nên được thực hiện tại các bệnh viện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Vì vậy, để đảm bảo cho phẫu thuật được thành công và an toàn, đòi hỏi từ hai yếu tố về con người và thiết bị. Yếu tố con người bao gồm đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo đúng chuyên ngành, từ bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê cho đến đội ngũ điều dưỡng... Các trang thiết bị hiện đại như: máy chụp ảnh ba chiều, hệ thống CT Cone Beam sẽ giúp việc chẩn đoán được chính xác. Ngoài ra, hệ thống phòng mổ cũng bao gồm thiết bị theo dõi hiện đại, xử lý vô trùng tuyệt đối sẽ làm giảm thiểu tối đa những biến chứng có thể xảy ra.

Bạn cần đến những bệnh viện có đầy đủ các yếu tố trên để đảm bảo có kết quả phẫu thuật thành công và an toàn. Bạn có thể đến nơi tôi đang công tác là bệnh viện Á Âu để tư vấn cụ thể hơn.

