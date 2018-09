Chiêu xóa nám sáng da sau sinh

Phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả bằng huyết tương giàu tiểu cầu là bí quyết giúp làn da loại bỏ những dấu hiệu hư tổn, sạm nám nhanh chóng.

Hầu hết phụ nữ sau sinh gặp phải tình trạng sạm nám. Thời điểm mang thai, nồng độ hormone trong cơ thể tăng cao đột ngột cùng những căng thẳng, lo lắng khiến làn da không kiểm soát được sự gia tăng các hắc tố. Việc tái sử dụng thuốc tránh thai sau sinh một thời gian cũng như không bảo vệ da kỹ lưỡng khi ra ngoài trời nắng gắt càng đẩy nhanh tốc độ hư tổn và sự xuất hiện của các vết nám trên da.

Hầu hết phụ nữ sau sinh phải đối mặt với những vết nám trên da.

Ban đầu những vết nám có thể xuất hiện nhỏ, khá mờ, màu hồng nhạt, tập trung ở một số vị trí cố định trên da. Thông thường, nám da sau sinh có thể tự biến mất khi hormone trong cơ thể phụ nữ điều hòa trở lại và làn da được chăm sóc tốt. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều trường hợp các vết nám không thể biến mất, thậm chí có dấu hiệu sậm màu hơn, từ hồng chuyển sang sạm nâu, lan rộng hơn trên khắp khuôn mặt. Tình trạng này nếu không được chữa trị sớm sẽ trở thành nám sâu vĩnh viễn và không thể xóa bỏ được nữa.

Bên cạnh đó, sạm nám rất khó xóa bỏ triệt để bởi nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như di truyền, sinh lý và môi trường. Tuy nhiên, việc cải thiện để làm giảm đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của hắc tố và dưỡng trắng từ sâu bên trong để loại bỏ nám từ từ là có thể. Chị em cũng cần chú ý tránh các mỹ phẩm xóa nám không rõ nguồn gốc trên thị trường bởi nguy cơ lột tẩy, làm mòn da của hóa chất trong các sản phẩm này rất cao.

Thành phần tiểu cầu giàu có trong PRP chính là cơ sở giúp làn da được tái sinh và xóa mờ những vết nám.

Việc loại bỏ dần các sản phẩm hóa chất điều trị da và hướng dần đến phương án cải thiện sạm nám từ sâu bên trong bằng chính khả năng của cơ thể là xu hướng thẩm mỹ hiệu quả và an toàn. Trong đó, công nghệ trích ly huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) là phương pháp làm đẹp khá phổ biến ở nước ngoài, được nhiều sao quốc tế ưa chuộng. Công nghệ đã được chuyển giao về Việt Nam và được áp dụng tại một số trung tâm thẩm mỹ uy tín.

Công nghệ trích ly huyết tương giàu tiểu cầu PRP (Platelet Rich Plasma) là phương pháp sử dụng tế bào tự thân được trích ly từ máu của chính người được điều trị, đưa vào hệ thống trích lọc để loại bỏ bớt hồng cầu, bạch cầu, chỉ giữ lại tiểu cầu. Trong PRP đã được trích lọc bằng phương pháp li tâm, lượng tiểu cầu chiếm đến 94%, cao hơn so với tiểu cầu trong máu bình thường chỉ là 6%. Đây chính là hạt nhân để điều trị tình trạng sạm nám hiệu quả bởi khả năng kích hoạt, tái sinh, thay mới các tế bào và mô da, giảm thiểu mức độ xâm nhập của hắc tố và nuôi dưỡng, làm sáng da từ sâu bên trong của huyết tương giàu tiểu cầu.

Những vết nám da da được cải thiện rõ rệt sau vài lần điều trị bằng PRP.

Sự an toàn của phương pháp này đến từ việc sử dụng tế bào tự thân của chính cơ thể người được điều trị, do đó có thể loại bỏ nguy cơ nhiễm trùng, phản ứng không tương thích và những biến chứng khó lường so với khi sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc ngoại sinh. Do đó, đây được coi là phương pháp điều trị thích hợp cho làn da và cơ thể còn yếu của phụ nữ sau sinh. Tinh chất PRP sau khi được chiết xuất sẽ trực tiếp đưa vào vùng da sạm nám thông qua hình thức tiêm và lăn kim thẩm thấu nhẹ nhàng, an toàn, không đau đớn.

Tùy vào mức độ sạm nám, liệu trình PRP có thể được lặp lại vài lần để đem lại kết quả tốt. Phái đẹp sẽ cảm nhận được sự cải thiện của làn da sau điều trị như: các vết nám nhẹ bị xóa mờ, vết nám sậm nhạt màu dần, lỗ chân lông se nhỏ, loại bỏ tình trạng sần sùi, thô ráp của làn da, tái sinh làn da mịn màng, tươi sáng toàn diện. Chi tiết về công nghệ xem tại đây.

