Chiều nay tư vấn trực tuyến niềng răng và phẫu thuật hàm hô, móm

14h chiều nay, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ sẽ tư vấn cho độc giả cách phẫu thuật hàm hô, móm an toàn.

Độc giả gửi câu hỏi tại đây

Các chuyên gia tham gia chương trình tư vấn gồm Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc; Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Bệnh viện răng hàm mặt Trung Ương TP HCM, bác sĩ Phạm Bình Ái Phương - Chuyên gia niềng răng - Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, ông Jung Won - Giám đốc Công ty HDX chuyên gia về máy CT hàm mặt 3D.

Nụ cười có sức mạnh truyền đạt thông tin đồng thời là điểm nhấn quan trọng trên gương mặt mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người từ lúc sinh ra đã bị các vấn đề về răng miệng như hô, móm do di truyền hoặc những thói quen không tốt như mút ngón tay, cắn môi... khiến cơ xương mặt bị ảnh hưởng.

Hô, móm làm cho khuôn mặt mất thẩm mỹ, khiến nhiều người cảm thấy tự ti với nụ cười của mình. Nó còn ảnh hưởng đến chức năng nhai, phát âm, thậm chí nguy hại đến hệ tiêu hóa và sức khỏe của bạn.

Các chuyên gia về thẩm mỹ sẽ tư vấn cho độc giả các thông tin liên quan đến phẫu thuật hàm hô, móm.

Khi bị, hô, móm, nhiều người tự đi niềng răng. Nắm bắt nhu cầu này, một số cơ sở nha khoa nhỏ lẻ yếu chuyên môn, kỹ thuật cũng thực hiện vô tội vạ cho khách nên chưa mang lại hiệu quả như ý cho bệnh nhân.

Thực tế, nếu hô do răng thì niềng là tốt nhất, còn hô do xương hàm phát triển quá mức chỉ có phẫu thuật hàm mới giải quyết được vấn đề. Do vậy, quan trọng là bác sĩ phải chỉ định và thực hiện đúng ngay từ đầu mới có kết quả tốt.

Biên đạo múa của nhiều ca sĩ nổi tiếng, top 6 Thử thách cùng bước nhảy 2015 - Lan Nhi rạng rỡ sau phẫu thuật hàm hô.

Hô, móm có 3 dạng chính: hô do răng, do hàm và do cả răng và hàm. Nếu hô, móm do răng, kỹ thuật niềng tiên tiến sẽ khắc phục vấn đề này nhanh chóng với nhiều phương pháp, mang lại sự tiện lợi và thoải mái nhất cho bạn. Ngoài những biện pháp như niềng răng mắc cài kim loại, mắc cài sứ, mặt lưỡi như từ trước tới nay, để đạt yếu tố thẩm mỹ cao còn có kỹ thuật niềng răng trong suốt bằng Invisalign.

Nếu hô, móm do hàm sẽ cắt tiền đình xương hàm đẩy lùi về sau rồi di chuyển và cố định lại xương hàm bằng nẹp vis Titan hoặc cắt cành hàm dưới và đẩy lùi vào trong bằng phương pháp BSSO không cần nhổ răng, phẫu thuật chỉ một lần.

Phẫu thuật hàm hô bằng những kỹ thuật tiên tiến giúp bạn có được nụ cười đẹp, tự tin hơn.

Mọi thắc mắc liên quan đến phẫu thuật hàm hô móm sẽ được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ tư vấn cho độc giả Ngoisao.net vào lúc 14h ngày 20/4.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc là một trong những nhân vật tiên phong về phẫu thuật hô móm không cần niềng răng. Bác sĩ có nhiều năm tu nghiệp tại Hàn Quốc, thực hiện thành công hàng nghìn trường hợp bị hô, móm. Đây cũng là vị bác sĩ đầu tiên của Việt Nam báo cáo khoa học về phẫu thuật hô móm tại Hàn Quốc năm 2015 và được nhiều đồng nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Bệnh viện răng hàm mặt Trung Ương TP HCM chuyên về phẫu thuật hàm mặt. Ông đang thực hiện luận án tiến sĩ về phẫu thuật chấn thương vùng xương hàm mặt và đã phẫu thuật thành công rất nhiều ca chấn thương hàm mặt phức tạp.

Bác sĩ Phạm Bình Ái Phương - Chuyên gia niềng răng - Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc có nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về niềng răng từ trẻ em đến người lớn. Bà tu nghiệp chuyên sâu niềng răng và ứng dụng các công nghệ phần mềm 3D chuyên niềng răng kết hợp các máy CT 3D hàm mặt.

Ông Jung Won - Giám đốc Công ty HDX chuyên gia về máy CT hàm mặt 3D sẽ tư vấn kỹ thuật phẫu thuật hàm hô móm, ứng dụng phần mềm 3D của máy CT chuyên hàm mặt để đánh giá toàn diện khung xương mặt trước khi phẫu thuật.

Độc giả tham gia đặt câu hỏi tư vấn sẽ được giảm giá 15-20% phí dịch vụ niềng răng, phẫu thuật hàm hô, móm tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, nhận voucher cạo vôi răng miễn phí.

N.Loan