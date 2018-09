Chiêu khắc phục đôi mắt lờ đờ, thiếu sức sống

Bác sĩ kết hợp treo cơ mí mắt ở bên trong, đồng thời tạo đường viền mí mới, mở rộng con ngươi để mắt to tròn, linh hoạt hơn.

Đôi mắt là điểm nhấn của khuôn mặt, thể hiện thần thái và sức cuốn hút. Thế nhưng, không ít người gặp rắc rối khi “cửa sổ tâm hồn” luôn lờ đờ, thiếu sức sống dù cơ thể không mệt mỏi hay phải thức khuya. Phần mí mắt trên thường bị sụp xuống, che phủ hầu hết con ngươi khiến mắt nhỏ hơn. Việc luôn phải gắng trợn lên để quan sát khiến họ dễ đánh mất mất thiện cảm và sự tự tin trong quá trình giao tiếp.

Đôi mắt đẹp với thần thái trẻ trung cuốn hút người đối diện.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Kim In Chul - chuyên gia tại Thanh Hằng Beauty Medi, nguyên nhân của tình trạng mắt lờ đờ hay còn gọi là “mắt buồn ngủ” là do cơ nâng mí trên yếu không thể mở hết phần mắt được, tạo cảm giác mệt mỏi và thiếu nhanh nhạy. Vì vậy, nếu chỉ tập trung cắt mí mà không khắc phục phần cơ mi trên thì không thể giải quyết được vấn đề, thậm chí, mắt sau khi phẫu thuật càng bị trợn và dữ tợn. Đặc biệt, người có mắt lờ đờ thường phải cố gắng dùng cả cơ trán để nâng mí mắt khiến lông mày bị lệch và in hằn thành những nếp nhăn trên trán.

Sự thay đổi của phái đẹp trước và sau khi phẫu thuật cắt mí mắt và chỉnh sửa mắt lờ đờ tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, Thạc sĩ Kim In Chul có thể giúp bạn đẩy lùi đôi mắt buồn ngủ, thiếu sức sống. Bác sĩ sẽ kết hợp treo cơ mí mắt ở bên trong, đồng thời tạo đường viền mí mắt mới, mở rộng con ngươi để đôi mắt to tròn, linh hoạt hơn. Các vùng thừa gây tình trạng sụp mí cũng được xử lý để đôi mắt trẻ trung và tự nhiên.

Thạc sĩ, bác sĩ Kim In Chul với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ đang làm việc tại Thanh Hằng Beauty Medi

Trước tâm lý e ngại khi tiếp xúc với dao kéo của nhiều chị em, bác sĩ Kim In Chul nhấn mạnh: “Nâng cơ mí là kỹ thuật nhanh chóng, không xâm lấn và gây tổn thương. Không chỉ với những đôi mắt bị sụp cơ mí trên, những người có mắt nhiều mí, kích thước hai mắt không đều hay mắt không thay đổi nhiều sau phẫu thuật tạo mắt hai mí… đều có thể phẫu thuật bằng phương pháp này.

Tại Thanh Hằng Beauty Medi, bên cạnh đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao trong lĩnh vực thẩm mỹ, toàn bộ thiết bị đều được nhập khẩu từ Thụy Sĩ và được FDA (Mỹ) chứng nhận an toàn. Thương hiệu này từng tiếp đón hơn 30.000 lượt khách hàng, trong đó có nhiều nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng chọn Thanh Hằng Beauty Medi để chăm sóc sắc đẹp và gìn giữ nét thanh xuân.

Chỉ một sự thay đổi nhỏ có thể khơi dậy vẻ đẹp và sức sống toát ra từ “cửa sổ tâm hồn”. Bạn có thể trải nghiệm dịch vụ chỉnh sửa và phẫu thuật mắt với chuyên gia từ Thanh Hằng Beauty Medi.

(Nguồn: Thanh Hằng Beauty Medi)