Chiêu giúp 'cửa sổ tâm hồn' luôn long lanh và thu hút

Phương pháp cắt mí mắt Hàn Quốc tại Bệnh viện JW có thể biến mong muốn sở hữu đôi mắt đẹp, cuốn hút một cách tự nhiên của bạn thành sự thật.

Đôi mắt vẫn thường được ví như "cửa sổ tâm hồn" của mỗi người, bởi khi nhìn vào ánh mắt, chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn đang ẩn chứa. Vì thế, một đôi mắt hai mí to tròn, long lanh không chỉ khiến khuôn mặt thêm xinh đẹp mà còn giúp bạn dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình.

Tiêu chí của một một đôi mắt đẹp

Một đôi mắt được đánh giá là đẹp phải to tròn, đều nhau, rõ hai mí, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được tạo hóa ưu ái như vậy. Nếu mắt của bạn không đạt những tiêu chuẩn trên thì cũng đừng lo lắng bởi rất nhiều người giống như bạn. Bên cạnh đó, những yếu tố như môi trường, thói quen sinh hoạt, di truyền, tuổi tác… đã tác động không nhỏ và lấy đi vẻ đẹp vốn có của đôi mắt.

Không ít chị em cảm thấy ưu phiền vì mắt nhỏ, không đều, nhiều mỡ thừa, da chùng, bọng mắt, bị sụp… khiến họ mất đi vẻ đẹp thanh xuân. Ttuy nhiên, bạn đừng quá băn khoăn bởi Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã có cách cải thiện hiệu quả.

Tự tin với đôi mắt đẹp chuẩn Hàn

Hiện nay với công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc, bạn có thể dễ dàng sở hữu cũng như lấy lại đôi mắt như ý bằng kỹ thuật cắt mí mắt.

Phương pháp cắt mí mắt xuất xứ từ Hàn Quốc, nơi có những chuyên gia đầu ngành với trình độ thẩm mỹ chuyên nghiệp. Đôi mắt đẹp, cuốn hút một cách tự nhiên của các ngôi sao ca nhạc, diễn viên xứ kim chi là dẫn chứng tiêu biểu về hiệu quả của phương pháp cắt mí mắt.

Mô phỏng kỹ thuật cắt mí mắt theo công nghệ Hàn Quốc.

Kỹ thuật cắt mí được thực hiện khá đơn giản, chỉ cần gây tê, thông qua đường rạch da nằm trùng nếp gấp mí trên, bác sĩ sẽ loại bỏ bớt da và mỡ thừa của bạn, chữa sụp mi đồng thời tái tạo đường mí mới cho phù hợp gương mặt, sau đó khâu và cố định đường mổ. Cắt mí mắt thích hợp với nhiều lứa tuổi và hầu hết các tình trạng mắt khác nhau, đem lại đôi mắt hai mí to tròn, long lanh và xinh đẹp.

Hình ảnh cắt mí mắt chuẩn Hàn được thực hiện tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc.

Những lưu ý khi thực hiện cắt mí mắt

Tuy được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá là đơn giản nhưng để cắt mí đẹp, cần phải chẩn đoán đúng tình trạng của mắt, xác định chính xác lượng da chùng mỡ thừa cần loại bỏ để tránh biến chứng như hai mắt không đều, bị trợn do lấy quá nhiều da sau phẫu thuật. Do đó, để đảm bảo về chất lượng cũng như an toàn cho bản thân, bạn nên lựa chọn bệnh viện, thẩm mỹ viện uy tín thỏa mãn những yếu tố sau:

Được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động đảm bảo độ uy tín, tránh đến nhầm các thẩm mỹ viện chui không đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Có cơ sở hạ tầng hiện đại là yếu tố giúp bạn cảm thấy tiện nghi và thoải mái cũng như nâng cao hiệu quả khi phẫu thuật.

Đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, trình độ cao giúp đánh giá đúng tình trạng, thực hiện thao tác phẫu thuật chính xác, không gân tổn thương đến các mô xung quanh.

Hình ảnh cắt mí mắt chuẩn Hàn được thực hiện tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc.

Từ ngày 25/8 đến 5/9, Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc tổ chức chương trình “Khuyến mãi tưng bừng - Chào mừng Quốc khánh” với nhiều ưu đãi như: giảm 15% chi phí với các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, 30% chi phí chăm sóc da công nghệ cao với nhiều cách làm đẹp da mặt và 20% cho các khách hàng sử dụng dịch vụ nha khoa. Bạn có thể đăng ký tại đây để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu đôi mắt đẹp, cải thiện nét thanh xuân.

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam Địa chỉ: 44 - 46 - 48 - 50, Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM Hotline: 09. 6868. 2222 - 09. 6868. 1111

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)