'Chiều chuộng' nhan sắc bằng liệu pháp giải độc sâu

Giải phóng độc tố, đẩy lùi gốc tự do và tái tạo hệ thống tế bào là 'chìa khóa' then chốt để trẻ hóa cơ thể và kéo dài tuổi xuân.

Chứng kiến sự già đi của cơ thể qua từng ngày, nhiều người vẫn chưa biết thực sự nguyên nhân căn cốt của quá trình này là từ đâu. Tiến trình lão hóa của cơ thể biểu hiện qua nước da sạm màu, những nếp nhăn, đồi mồi, rụng tóc, mất ngủ, thần sắc kém, sức khỏe yếu đi vì bệnh tật… đều bắt nguồn từ sự bất ổn của những tế bào. Những tế bào yếu ớt trong cơ thể bị suy yếu và kiệt quệ dần vì phải chịu sự tấn công của hàng nghìn gốc tự do, chất oxy hóa và các độc tố mỗi ngày, khiến cơ thể bị lão hóa nhanh chóng. Việc phát hiện ra điều này là nền tảng cho nhiều phương pháp mới nhằm bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thanh xuân của con người.

Sự tấn công mạnh mẽ của các gốc tự do, chất oxy hóa và độc tố lên hệ thống tế bào đã dẫn đến sự xuống cấp “không phanh” cả về sức khỏe lẫn nhan sắc.

Tầm quan trọng của giải độc tố cho cơ thể

Giải độc tố thực ra là một chuỗi tác động thanh lọc, làm sạch và nuôi dưỡng cơ thể từ trong ra ngoài, bằng cách loại bỏ các độc tố cặn bã trong cơ thể rồi sau đó dung nạp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Về cơ bản, giải độc có nghĩa là làm sạch máu và tế bào, loại bỏ các tạp chất trong máu. Còn riêng về gốc tự do, tuy không được xem là độc tố, nhưng sự quấy rối và hoành hành của chúng cũng có ảnh hưởng ngang ngửa những độc tố cực hại trong cơ thể, là nguồn gốc của sự tích tụ chất độc luôn dày lên từng ngày. Vì thế, gốc tự do luôn cần được kiểm soát và cân bằng trong “vùng an toàn” để tất cả các bộ phận tim, gan, thận, da, tóc… đều được hoạt động khỏe mạnh. Quy trình giải độc cơ thể và cân bằng gốc tự do chủ yếu tập trung vào thải độc tố ra ngoài, bổ sung chất chống oxy hóa, cân bằng gốc tự do, tăng cường nạp nhiên liệu cho cơ thể với các chất dinh dưỡng lành mạnh.

Giải độc sâu và thanh lọc tế bào chính là vũ khí chống lại sự lão hoá và hàng loạt các bệnh về não, mắt, da dẻ, tóc, hệ miễn dịch, tim, mạch máu, phổi, thận, đa cơ quan và khớp. Việc từng tế bào được củng cố thêm “hàng phòng ngự” có ý nghĩa to lớn trong việc ngăn chặn chính xác nguyên nhân căn cốt dẫn đến sự xuống cấp của sức khỏe và nhan sắc theo thời gian. Đó cũng là hạt nhân cho ra đời Cell-Detox, liệu pháp cân bằng gốc tự do để giải độc tố cơ thể và trẻ hóa tế bào.

Trong liệu pháp Cell-Detox, chiết xuất từ noãn thực vật được thông qua bởi nhiều kiểm định.

Cảm nhận sự trẻ hóa sau khi giải độc sâu

Cell-Detox đưa cơ thể bạn đi qua 3 “chặng” giải độc sâu và thanh lọc, bao gồm: bổ sung các chất chống gốc tự do, giúp đào thải độc tố và cân bằng hoạt động của các gốc tự do; phục hồi và nuôi dưỡng hệ thống tế bào thông qua việc bổ sung các vitamin, protein và hàng loạt chất dinh dưỡng cho cơ thể; củng cố và kích hoạt hệ thống bằng cách cung cấp bổ sung các yếu tố tăng trưởng được hình thành giữa các nụ hoa.

Nhờ các dưỡng chất như Ascorbic Acid, Alpha Lipoic Acid, Hyaluronic Acid, EGF… có trong Cell-Detox mà cơ thể sẽ tăng cường protein tổng hợp, ức chế sự hình thành các melanin dư thừa, loại bỏ sắc tố tối màu, xóa mờ các dấu hiệu sạm nám, thâm giảm nếp nhăn, giúp làn da lấy lại vẻ đẹp hồng hào, cải thiện tình trạng chùng nhão, giúp duy trì làn da căng mịn, trắng sáng tự nhiên. Cell-Detox cũng có vai trò lớn trong việc ổn định nội tiết tố, làm giảm quá trình lão hóa và các biểu hiện của tiền mãn kinh.

Bên cạnh đó, protein và các yếu tố tăng trưởng cũng sẽ cải thiện tốt tình trạng gãy rụng tóc, giúp mái tóc cũng trở nên dày và chắc khỏe hơn, nhất là ở tuổi trung niên và bà mẹ sau sinh. Cell-Detox cũng tác động tích cực đến các tế bào thần kinh, giúp trí óc minh mẫn, sảng khoái hơn, mang lại giấc ngủ sâu và ngon hơn, thần sắc trở nên tươi sáng hơn. Liệu pháp này còn giúp kiểm soát cân nặng, duy trì sắc vóc ổn định, hạn chế tình trạng thừa cân, béo phì, đặc biệt là trong giai đoạn bước vào độ tuổi trung niên.

Lê Khánh, Tú Vi là những nghệ sĩ tiên phong áp dụng Cell-Detox trong việc bảo vệ và nâng cấp sức khỏe cũng như nhan sắc của mình.

