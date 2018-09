Chiêu chống nắng độc đáo của hoa hậu

Phải quay quảng cáo và hoạt động thường xuyên dưới ánh nắng gay gắt, mỗi hoa hậu lại có những chiêu riêng để làn da luôn trắng hồng, mướt mịn.

Thời tiết nắng nóng quanh năm ở phương Nam khiến da của phái đẹp nơi đây dễ bị sạm đen, khô ráp, thậm chí là nổi mụn ở vùng bả vai và lưng. Tuy vậy, Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Mai Phương Thuý luôn nổi bật với nước da trắng không tỳ vết, kể cả trong mùa hè.

Nhờ lựa chọn cách chăm sóc da thông minh mà chỉ cần thoa một lớp dưỡng mỏng, hai hoa hậu luôn xuất hiện với làn da căng mịn, mượt mà trong mọi hoàn cảnh.

Với quan điểm “làn da khoẻ đẹp sẽ quyết định ít nhất 50% nhan sắc và sự tươi trẻ của phụ nữ”, Hoa hậu Việt Nam 2006 tập thói quen ăn rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước. Ngoài ra, cứ 3 tháng một lần cô tới bác sĩ kiểm tra định kỳ để biết được cấp độ lão hóa của da, từ đó kịp thời nuôi dưỡng da trắng khỏe từ bên trong.

Bác sĩ Vũ Thái Hà (cố vấn làm đẹp riêng của hoa hậu) cho biết, bẩm sinh với màu da ngăm đen, cộng thêm tính chất công việc phải tiếp xúc trực tiếp nhiều với ánh nắng khiến da Mai Phương Thuý vốn đã đen lại còn bị tổn thương nghiêm trọng. Đó cũng là lý do ông chỉ định hoa hậu áp dụng tắm trắng công nghệ cao Hi Shine 3D. Thiết bị nhiệt quang đa điểm trong Hi Shine 3D không chỉ giúp loại bỏ toàn bộ tế bào chết thô sạm trên bề mặt mà còn đẩy sâu các tinh chất quý trong quả mâm xôi, dẫn xuất vitamin C… vào sâu trong da nhằm ngăn chặn hình thành melanin (nguyên nhân chính khiến da bắt nắng, xỉn đen), đồng thời kích thích tăng sinh collagen giúp làn da Mai Phương Thúy trắng hồng, không hồi tông đen và đủ sức đề kháng chống chọi các yếu tố bất lợi của thời tiết.

Ngoài ưu điểm làm trắng an toàn, chống nắng, công nghệ Hi Shine 3D không cần thực hiện công đoạn tẩy da chết nên đặc biệt phù hợp với đặc thù công việc bận rộn của một hoa hậu.

Cũng như đàn chị Mai Phương Thuý, Hoa hậu Việt Nam 2012 từng chia sẻ làm trắng da là đam mê của cô. Sau khoảng 3 năm nuôi da trắng bằng nhau thai hươu tươi, gần đây Thu Thảo đã trải nghiệm một công nghệ làm trắng nhuộm trắng Ultra White mới được chuyển giao về Việt Nam

Chỉ sau 10 ngày liên tục, Ultra White đã giúp làn da hoa hậu trắng bật tông, duy trì nước da trắng trong, đều màu, không loang lổ dù thường xuyên phải quay quảng cáo ngoài trời.

Phương pháp này được gọi là nhuộm trắng vì áp dụng công nghệ phun nano áp lực mới, giúp các serum kích trắng có thể tiếp xúc đều và thẩm thấu sâu vào tất cả vùng da cơ thể (kể cả các vùng da kín, góc khuất) nhanh gấp 20 lần tắm trắng. Không chỉ vậy, Ultra White còn được giới da liễu thế giới đánh giá cao bởi sử dụng serum kích trắng chiết xuất tự nhiên nên an toàn cho cả da nhạy cảm. Liệu trình chi tiết và chi phí của Ultra White xem thêm tại đây.

