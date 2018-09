Chìa khóa cho chiếc cằm V Line

Để sở hữu chiếc cằm V line thon gọn mà không cần phẫu thuật xâm lấn bạn có thể tham khảo phương pháp sử dụng chất làm đầy Juvederm.

Chất làm đầy (filler) Juvederm có thành phần chính là Hyaluronic Acid (HA) tương tự hợp chất HA trong cơ thể người, vì vậy sẽ an toàn và thân thiện với làn da. Theo các báo cáo thử nghiệm sản phẩm cho thấy, chưa có trường hợp gây biến chứng nào.

Khi bạn sở hữu những chiếc cằm lẹm, cằm ngắn, cằm méo lệch… bạn đều có thể cải thiện chúng bằng Juvederm. Bác sĩ sẽ sử dụng một lượng Juvederm phù hợp, tiêm vào vùng cằm của bạn, giúp tạo hình chiếc cằm trở về dạng V-Line tiêu chuẩn.

Thao tác tiêm chất làm đầy này khá đơn giản, bạn không cần gây mê hoặc gây tê trước khi tiêm. Ngay khi tiêm xong bạn sẽ thấy rõ kết quả mà không mất thời gian nghỉ dưỡng như phẫu thuật thẩm mỹ.

Juvederm được tạo thành bởi công nghệ Hylacross và Vycross, có thể nâng nồng độ HA lên đến 24mg mỗi ml. Đây là mức nồng độ cao trong các filler HA giúp cho khối HA trở nên săn chắc và tồn tại trên mô da từ 2 đến 3 năm.

Sản phẩm Juvederm là phát minh của Tập Đoàn Allergan The Science of Rejuvenation (Mỹ) đã được FDA chứng nhận an toàn và hiệu quả. Đồng thời, sản phẩm cũng được Bộ Y Tế Việt Nam cấp phép lưu hành số 847/ BYT-TB-CT.

Ưu điểm của Juvederm:

Không kích ứng, không gây biến chứng trên da.

Thao tác đơn giản, không rạch da, không phẫu thuật.

An toàn, không đau đớn, ít xâm lấn.

Giúp nâng cao sống mũi, thon gọn cằm, làm đầy môi.

Cải thiện đến 99% nếp nhăn, làm đầy má hóp và rãnh mũi má.

Khi nồng độ Hyaluronic Acid càng cao, khối HA sẽ càng cứng chắc và sẽ khó tiêm vào da. Juvederm là filler HA sở hữu nồng độ cao, mà vẫn đảm bảo sự mềm mại, dễ dát mỏng và dễ tiêm vào da. Cho bạn chiếc cằm thon đẹp một cách tự nhiên.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: tư vấn vùng cần tiêm và liều lượng tiêm phù hợp cho khách hàng.

Bước 2: hướng dẫn cách chăm sóc sau khi tiêm.

Bước 3: Sát trùng vùng tiêm và tiêm Juvederm.

Thời gian tiêm Juvederm chỉ mất từ 10 đến 15 phút theo thời gian Juvederm sẽ bắt đầu hòa lẫn vào cơ thể và mất dần tác dụng. Nếu bạn muốn duy trì kết quả làm đẹp, bạn có thể tiêm lại lần 2 với liều lượng do bác sĩ chỉ định, hoặc thực hiện các phẫu thuật độn cằm Hàn Quốc, độn cằm Implant… để có hiệu quả vĩnh viễn.

Tìm hiểu chi tiết công nghệ Juvederm tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị

92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Tel: (08) 6252 5566 – 6253 5566; Hotline: 0933 888 515.

Website: www.vienphauthuat.com; www.facebook.com/phauthuatdep

(Nguồn: Khơ Thị)