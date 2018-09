Chế độ dinh dưỡng cho da bị khô, nhăn và sạm

Bên cạnh việc bổ sung cá thu, bắp cải, cà chua... vào thực đơn hằng ngày, chị em có thể dùng các thực phẩm chức năng để xóa da nhăn, khô và sạm.

Theo các chuyên gia, để giải quyết hiệu quả vấn đề da bị khô, nhăn và sạm, bạn không nhất thiết phải dùng các biện pháp tốn kém như phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm thuốc, dùng mỹ phẩm đắt tiền… Thay vào đó, bạn nên có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, áp dụng cách chăm sóc da đúng chuẩn và thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm tốt cho da vào thực đơn hàng ngày.

Cá hồi, cá thu, hạt hướng dương chống khô da

Khi tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn suy giảm hoạt động khiến da thiếu độ ẩm và trở nên khô. Đây thường là hệ quả của việc tiếp xúc nhiều với nắng nóng, ở trong phòng máy lạnh hay tắm nước nóng thường xuyên.

Lượng axit béo omega trong Evening Primrose Oil (chiết xuất từ hoa anh thảo) có tác dụng sinh học cao.

Một số nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung axit béo omega sẽ giúp da giữ ẩm hiệu quả do omega giữ nước trong các mô tế bào của da. Loại axit béo này có nhiều trong hải sản như cá hồi, cá thu hay các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương. Đặc biệt, lượng axit béo omega có trong Evening Primrose Oil (chiết xuất từ hoa anh thảo) được xem là có tác dụng sinh học cao.

Đậu nành, cà chua, việt quất chống nhăn da

Collagen là thành phần chính giúp duy trì sự săn chắc của da. Tuy nhiên, từ 30 tuổi trở đi, việc tổng hợp collagen sẽ giảm dần khiến da kém săn chắc và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Do đó, chị em cần bổ sung chất này để chống nhăn cho da.

Theo Tiến sĩ Charles P.Virden (Đại học California), một số loại thực phẩm như quả việt quất, đậu nành hay các loại rau quả màu đỏ giúp tăng cường sự hình thành collagen. Các loại rau quả màu đỏ như cà chua, ớt, củ dền… chứa lycopenesl kích thích sản xuất và giảm sự phá hủy collagen.

Trong các loại collagen, marine collagen (chiết xuất từ sinh vật biển) rất tốt cho da bởi khả năng hấp thu vào cơ thể tốt hơn so với collagen chiết xuất từ các nguồn khác. Marine collagen giúp duy trì lượng collagen cần thiết cho cơ thể, làm da săn chắc, tăng độ đàn hồi, giúp xóa mờ vết nhăn cũ và ngăn việc hình thành nếp nhăn mới.

Bông cải xanh, bắp cải, dâu tây chống sạm da

Procyanidin được chiết xuất từ vỏ cây thông pinus pinaster (Pháp), có tác dụng ức chế sự tổng hợp quá mức hắc sắc tố melanin, giúp chống sạm từ gốc.

Sự gia tăng hắc sắc tố melanin ở da là nguyên nhân khiến da sạm, xỉn màu do da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng hoặc lạm dụng mỹ phẩm. Procyanidin được chiết xuất từ vỏ cây thông pinus pinaster (Pháp), có tác dụng ức chế sự tổng hợp quá mức hắc sắc tố melanin, giúp chống sạm từ gốc.

Thực phẩm nhiều vitamin E và C như bông cải xanh, bắp cải cam, nho, dâu tây, rau xanh đậm… sẽ có tác dụng chống ôxy hóa, khiến Melanin bị nhạt màu hoặc mất màu, giúp giảm sạm da. Đặc biệt, procyanidin (chiết xuất từ vỏ cây thông pinus pinaster) là một chất chống ôxy hóa mạnh, có tác dụng cao gấp 50 lần so với vitamin E và gấp 20 lần so với vitamin C, giúp giảm sạm da hiệu quả.

Thực phẩm chức năng xóa da khô, nhăn và sạm

Thực tế cho thấy, ở phụ nữ sau tuổi 30, khô, nhăn và sạm da gần như xuất hiện cùng lúc, nếu chỉ giải quyết riêng từng vấn đề sẽ không mang lại hiệu quả. Theo chuyên gia da liễu Leslie Baumann (Đại học Miami, Mỹ), các vấn đề khô, nhăn và sạm da có liên quan chặt chẽ với nhau. Khi lớp ngoại bì của da bị khô, các tế bào thiếu độ ẩm sẽ làm da nhăn và sạm. Còn với da đã bị nhăn hay sạm, tình trạng khô sẽ làm cho da nhăn và sạm nhiều hơn. Ngoài ra, khi da khô và có nhiều nếp nhăn, khả năng phản xạ ánh sáng sẽ kém khiến da hấp thu tia cực tím nhiều hơn và dễ bị sạm nám.

Do đó, để giải quyết hiệu quả và lâu dài tình trạng khô, nhăn và sạm, ngoài việc sử dụng ba hoạt chất là omega, marine collagen và procyanidin, việc phối hợp các hoạt chất để tạo ra bộ ba hoàn hảo, tác động đồng thời từ bên trong cho làn da là điều cần thiết. Công thức đã được các nhà khoa học đưa vào các loại viên uống giúp phái đẹp thuận tiện hơn trong việc sử dụng hàng ngày.

Để làm đẹp cho làn da, bạn nên chọn những sản phẩm giúp giải quyết đồng thời tình trạng da khô, nhăn và sạm, để lấy lại làn da mịn màng, săn chắc và tươi trẻ.

