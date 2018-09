Charlize Theron trẻ đẹp như gái đôi mươi nhờ Bikram Yoga

Nữ diễn viên 39 tuổi từng giành giải Oscar xinh đẹp, trẻ trung và thon thả như gái đôi mươi nhờ tập Bikram Yoga đều đặn.

Charlize Theron nổi bật trên thảm đỏ Lễ trao giải Oscar 2014.

Chuẩn bị bước sang tuổi 40 nhưng không ai có thể phủ định sức hút của người đẹp nóng bỏng nhất nhì Hollywood - Charlize Theron. Với chiều cao nổi bật (1m77), hình thể thon gọn săn chắc và đặc biệt là đôi chân dài miên man, nữ diễn viên gốc Nam Phi luôn là tâm điểm của mọi sự kiện mà cô tham dự.

Hoàng hậu của Snow White and the Huntsman ở tuổi 39 dường như còn xinh đẹp và rạng ngời hơn so với thời điểm cô mới bước chân vào Hollywood. Người đẹp tóc vàng không ngần ngại khoe vóc dáng mảnh mai trong bộ bikini gợi cảm mỗi dịp đi biển.

Người đẹp 39 tuổi không ngần ngại diện bikini khoe dáng thon thả trên bãi biển.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn làn da căng mịn và thân hình thon gọn, Charlize Theron cho biết cô là tín đồ của môn Bikram Yoga và chính nó giúp cô có được vẻ đẹp không tuổi.

Bikram Yoga hay còn gọi là yoga nóng, là môn thể thao vừa có lợi cho sức khỏe, giúp giảm cân nhanh chóng mà lại làm đẹp da. Yoga nóng làm đổ mồ hôi nhiều, là cách thức tự nhiên và hiệu quả nhất giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Làn da cũng được cải thiện đáng kể khi bụi bẩn và chất độc thoát ra khỏi lỗ chân lông theo mồ hôi.

Khi tập yoga nóng, toàn bộ cơ thể được vận động, kéo căng các cơ bắp, giúp giải phóng năng lượng và triệt tiêu mỡ thừa. Một giờ tập yoga cơ bản có thể tiêu hao khoảng 240 calo còn khi tập yoga nóng, bạn sẽ tốn tới 400 calo.

Charlize Theron tập Bikram Yoga 3 buổi/tuần để giữ gìn vóc dáng và có làn da đẹp.

Charlize Theron tập yoga nóng 3 buổi/tuần, mỗi buổi 90 phút. Ngoài Bikram Yoga, cô tập thêm bài tập pilates với huấn luyện viên riêng. Cánh săn ảnh thường xuyên bắt gặp người đẹp tóc vàng rời khỏi phòng gym trong tình trạng mồ hôi ướt sũng.

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác của Hollywood như nữ diễn viên Jennifer Aniston, nam tài tử George Clooney hay cựu danh thủ David Beckham đều là tín đồ của Bikram Yoga và coi đây là bài tập tuyệt vời nhất cho cả thể chất lẫn tinh thần.

