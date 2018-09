Chặng đường từ người mẫu đến bà chủ đồng sáng lập thương hiệu son môi của Hồ Ngọc Hà

Dòng son mang tên chính mình - Hongocha's Secret hợp tác cùng M.O.I là bước tiến mới trong sự nghiệp của 'nữ hoàng showbiz'.

Góp phần vào thành công lần này của Hồ Ngọc Hà không thể không nhắc đến thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam - M.O.I. do Lâm Thành Kim làm CEO. Đây chính là nhà đồng sáng lập dòng son Hongocha's Secret. Phương châm hoạt động của thương hiệu là: giúp phụ nữ Việt đẹp, tự tin hơn khi sử dụng dòng sản phẩm thuần Việt. Các sản phẩm của M.O.I được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc với quytrình sản xuất hiện đại theo các công đoạn khép kín và được cấp giấy chứng nhận an toàn ở cả 2 quốc gia: Hàn Quốc - Việt Nam.

Hồ Ngọc Hà đã trực tiếp sử dụng rất nhiều sản phẩm, màu sắc trước khi tìm ra công thức cuối cùng cho 6 màu son Hongocha’s Secret, bao gồm 3 màu dành cho ban ngày và 3 màu sử dụng vào ban đêm, có tên lần lượt là: Destiny , Girl’s Night , Keep me in love , My baby , What’s is love và HNH’s Red .

Công sức của cô và cả ê kíp được đền đáp sau khi Hongocha's Scret được giới thiệu đến công chúng. Dòng son Hongocha’s Secret tạo cơn sốt ngay khi trình làng vào đầu tháng 3. Hàng nghìn người chấp nhận chờ 3 tiếng đồng hồ để sở hữu cây son lấy cảm hứng từ phong cách làm đẹp của Hồ Ngọc Hà.

2 ngày sau khi ra mắt, M.O.I thông báo tạm ngưng phục vụ 24 giờ vì quá tải đơn đặt hàng. Trang Fanpage chính thức của thương hiệu cũng tăng 30.000 followers trong vòng một tuần. Trên YouTube, các beauty blogger cũng quan tâm và thực hiện nhiều clip review về dòng son của nữ ca sĩ… Đến nay, Hongocha's Secret vẫn là một trong những thỏi son được nhiều chị em săn lùng bởi mức giá tầm trung hợp lý cùng chất lượng không hề thua kém hàng cao cấp. Độc giả của Ngoisao.net có thể đặt mua set 6 thỏi son cá tính tại đây với giá ưu đãi 1,529 triệu đồng (giá bán lẻ 329.000 đồng một cây).

Chất son của Hongocha's Secret được đánh giá là mướt, mịn, lên môi giữ được độ ẩm, màu chuẩn và độ lì ngang ngửa những thỏi son cao cấp khác. Ngoài ra, vỏ son có thiết kế xinh xắn, vuông vắn, cá tính nhưng cũng rất ngọt ngào. Đầu son được tạo kiểu hình giọt nước giúp người dùng viền môi và tán son một cách dễ dàng.

Mỗi màu son trong set 6 màu Hongocha's Secret tượng trưng cho phong cách riêng của Hà Hồ. Nếu Girl's Night thiên về sự ấn tượng, Destiny mang sắc đỏ nồng nàn thì HNH's Red lại làm gam màu giúp bạn tỏa sáng. Đây cũng là màu son được Hồ Ngọc Hà tin yêu và thường xuyên sử dụng nhất. Ngoài ra, những cô nàng trẻ trung có thể thử làm mới mình cùng màu What is love sành điệu, thanh lịch với Keep me in love hay hóa ngọt ngào cùng My Baby. Tham khảo bảng màu cá tính của dòng son tại đây.

Hồ Ngọc Hà bật mí mẹo làm đẹp cùng son môi:

Cống hiến cả thanh xuân cho nghệ thuật, không tiếc công sức và tiền bạc để đầu tư cho đam mê... tất cả giúp Hồ Ngọc Hà ngồi lên chiếc ghế "Nữ hoàng giải trí" của showbiz Việt nhiều năm nay. Sự hoạt động không mệt mỏi, táo bạo từ suy nghĩ đến hành động đã mang đến một Hà Hồ đầy bản lĩnh, đón đầu xu hướng và có sức ảnh hưởng đến giới trẻ.

Tương lai, người đẹp sẽ làm những gì để bản thân không bị nhàm chán và luôn tạo được sức hút với công chúng? Thời gian sẽ là câu trả lời thích đáng nhất cho mọi câu hỏi.

