Chăm sóc sắc đẹp tại nhà với thiết bị công nghệ Nhật Bản

Công ty An Pha vừa tổ chức lễ ra mắt 4 thiết bị chăm sóc sắc đẹp thuộc thương hiệu Ya-man tại nhà hàng Én Tea House & Restaurant, quận 3, TP HCM. Tham gia sự kiện có bà Mizuki - phụ trách thị trường nước ngoài của Ya-man (váy đen), diễn viên - MC Ốc Thanh Vân (thứ ba từ phải sang), Giám đốc Công ty Anpha - Nguyễn Lê Quang Vũ (thứ hai từ phải sang). Công ty An Pha là nhà phân phối các thiết bị của Ya-man tại Việt Nam. Theo đó, khách hàng có cơ hội tiếp cận sản phẩm chính hãng với công nghệ hiện đại kết hợp bí quyết làm đẹp truyền thống của phụ nữ Nhật Bản, giúp trẻ hóa làn da. Các chương trình hậu mãi, giảm giá, chăm sóc khách hàng và chế độ bảo hành chính hãng sẽ giúp khách hàng an tâm khi sử dụng thiết bị của thương hiệu.