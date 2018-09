Chăm sóc mắt đẹp như Huyền My

Đôi mắt trong sáng, cuốn hút giúp tạo điểm nhấn cho khuôn mặt Á hậu Huyền My thêm nổi bật, cuốn hút.

Vẻ đẹp hài hòa, duyên dáng của Á hậu Huyền My.

Trong buổi lễ công bố đại sứ thương hiệu của Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc, Á hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Trần Huyền My chia sẻ về niềm vui khi trở thành đại sứ cho thương hiệu thẩm mỹ mắt chuyên sâu tại Việt Nam. Huyền My chia sẻ cô may mắn sở hữu đôi mắt đẹp tự nhiên, tuy nhiên để giữ gìn vẻ đẹp này không đơn giản. Cô mong muốn các bạn trẻ sẽ quan tâm đến việc chăm sóc mắt để trở nên xinh đẹp, quyến rũ, tự tin hơn. Á hậu cho biết cô rất chú trọng chống lão hóa cho mắt, vì theo thời gian, đôi mắt sẽ trở nên già nua hơn, xuất hiện các nếp nhăn, chân chim xung quanh.

Trong phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mỗi chi tiết mổ đều yêu cầu bác sĩ phải tập trung cao độ.

Qua tuổi 30, những vết chân chim (crow feet) bắt đầu xuất hiện ở đuôi mắt khi cười. Tới tuổi 40, mí mắt trên bắt đầu xuất hiện da và mỡ thừa, khiến mắt trông mệt mỏi, ủ rũ; đuôi chân mày cũng có dấu hiệu sụp xuống. Ở độ tuổi 50, quanh mắt xuất hiện các nếp nhăn, kể cả lúc không cười. Chính những nếp nhăn cộng với tình trạng da và mỡ thừa làm cho chúng ta bị mất tự tin khi giao tiếp.

Để giải quyết những nếp nhăn, có nhiều phương pháp, thuộc hai nhóm chính: thẩm mỹ nội khoa và thẩm mỹ ngoại khoa. Thẩm mỹ nội khoa sử dụng các phương pháp truyền thống hay các loại mỹ phẩm để dưỡng da quanh vùng mắt. Các biện pháp này chỉ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa. Trong nhiều trường hợp, để giải quyết dứt điểm tình trạng lão hóa cần sử dụng đến các kỹ thuật ngoại khoa.

Sau phẫu thuật cắt da thừa, đôi mắt trở nên tươi tắn, trẻ trung hơn.

Tùy theo cơ địa mỗi người, quá trình lão hóa có thể xảy ra sớm hơn, chị Thùy Trang (35 tuổi, Kiên Giang) bị nếp nhăn vùng mắt từ khi 30 tuổi. Phần da thừa mí trên gây sụp mí kết hợp với các nếp nhăn ở vùng đuôi mắt làm cho chị không tự tin khi giao tiếp. Sau khi thăm khám, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Giám đốc viện thẩm mỹ Mắt Ngọc đã chỉ định áp dụng phẫu thuật lấy da thừa mí trên. Ông cho biết: “Phương pháp mổ lấy da thừa mí trên được thực hiện khi phần mí mắt trên có phần da thừa sụp xuống. Đôi mắt luôn ủ rũ gây ảnh hưởng đến chức năng nhìn và thẩm mỹ”.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc)