Chăm sóc làn da sau mụn

Vitamin có mặt trong bộ đôi sản phẩm kem rửa mặt Acnes vitamin cleanser và kem dưỡng da Acnes Vitamin Cream, giúp bạn lấy lại làn da mịn.

Làn da mịn màng giúp khuôn mặt của phái đẹp trở nên tươi sáng, tự tin. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà mụn xuất hiện, tạo cảm giác khó chịu. Nhiều nàng còn phải vất vả, mất một thời gian khá dài để làn da có thể tự hồi phục sau những thương tổn do mụn gây ra. Để làm phai mờ vết thâm và da sáng mịn một cách tự nhiêna, bạn cần tới sự kết hợp của các vitamin C, E, B. Bạn cần cung cấp trực tiếp những vitamin này qua chế độ chăm sóc da hằng ngày, đây là cách nhanh nhất giúp da hồi phục. Bạn có thể chọn cho da các sản phẩm giàu vitamin từ bước rửa mặt, trang điểm đến dưỡng da.

Kem rửa mặt Acnes Vitamin Cleanser được tổng hợp bởi các vitamin E, C, B3, B5 cần thiết cho làn da. Không chỉ rửa trôi bụi bẩn, ngừa khuẩn mụn trở lại, loại kem này còn giữ cho làn da sáng khỏe, săn chắc và vết thâm sau mụn sẽ sáng dần. Kem dưỡng da Acnes Vitamin Cream là sự kết hợp các vitamin E, C, B3, B5, B6 giúp nuôi dưỡng và phục hồi làn da sau mụn. Những vùng da bị tổn thương do mụn sẽ được cải thiện đáng kể, làn da được giữ ẩm và nuôi dưỡng trở nên sáng và mịn màng.

Vitamin có mặt trong bộ đôi sản phẩm kem rửa mặt Acnes vitamin cleanser và kem dưỡng da Acnes Vitamin Cream có tác dụng:

Vitamin C: giúp loại bỏ oxygen hoạt hóa, gia tăng quá trình tạo sợi collagen, bảo vệ tế bào tổn thương do mụn.

Vitamin E: ngăn ngừa quá trình oxy hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa tái tạo da.

Vitamin B3: giúp giữ ẩm, tái tạo da, chống lão hóa da, hạn chế tối đa sự phát triển melanin, dưỡng trắng da tự nhiên.

Vitamin B5: nuôi dưỡng tế bào, giảm kích thích tố gây mụn và sạm da từ bên trong, se lỗ chân da, giúp da sáng mịn.

Vitamin B6: ngăn tiết bã nhờn, giảm sự hình thành mụn, phòng ngừa viêm da, giảm sự sản sinh các sắc tố melanin dưới da.

Chỉ cần dành ra ít phút mỗi ngày, với 2 bước đơn giản, bạn sẽ mau chóng lấy lại được sự tự tin cho mình.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn sản phẩm make-up cho da dễ sinh mụn như:

Kem lót trang điểm Acnes Silky Make-up Base tạo lớp nền mỏng mịn tự nhiên và che khuyết điểm, thích hợp cho làn da kích ứng, dễ sinh mụn.

Kem kiểm soát nhờn Acnes Oil Solution giúp kiểm soát chất nhờn và giữ da trơn láng suốt thời gian dài.

Khăn tẩy trang và lau mặt Acnes Make-up Remover Sheet giúp nhanh chóng lấy đi lớp trang điểm và làm sạch da.

Hải My