Làn da của trẻ em phản ứng lại các tác nhân gây kích ứng bên ngoài theo cách nhạy cảm hơn và đòi hỏi cần có sự chăm sóc và bảo vệ đặc biệt.

Bạn luôn muốn chăm sóc cho “thiên thần nhỏ” một cách tốt nhất và muốn chắc chắn rằng tất cả mọi thứ tiếp xúc với em bé của bạn là không độc hại. Vì lý do này, Botani muốn chia sẻ với các bà mẹ cách làm thế nào để chăm sóc làn da mỏng manh của bé.

Làn da của em bé thì có ít sức đề kháng hơn nên khô và nhạy cảm hơn với tia UV.

Da em bé có số lớp như da người lớn nhưng độ dày chỉ bằng một phần năm. Lớp biểu bì mỏng hơn và các tế bào xếp ít chặt chẽ hơn. Tuyến mồ hôi và bã nhờn ít hoạt động hơn do đó lớp màng (hydrolipid) bảo vệ ngoài da rất yếu. Tế bào biểu bì tạo sắc tố (tế bào có nhiệm vụ sản sinh sắc tố) thì luôn hiện diện nhưng ít hoạt động. Kết quả làn da làn da của trẻ em ít có sức đề kháng hơn của người lớn và đặc biệt nhạy cảm đối với các tác động hóa học, vật lý và vi khuẩn. Trong đó các chất này tiếp xúc với làn da của trẻ em thì thẩm thấu dễ dàng hơn và xuyên đến các lớp da sâu hơn. Làn da của trẻ em dễ khô, mất nước do rất mỏng và nhạy cảm với tia UV hơn.

Da em bé khó điều chỉnh được nhiệt độ, các vùng da bề mặt của cơ thể khá rộng so với diện tích cơ thể do đó nên chúng dễ bị mất nhiệt. Hoạt động của tuyến mồ hôi ở trẻ em giảm so với người lớn do đó chúng không thể bù nước khi nhiệt độ cao. Hệ thống lưu thông máu ở làn da trẻ em chưa được định hình toàn diện do đó chúng thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ rất chậm bằng cách co giãn và co thắt mạch máu. Điều này làm trẻ em đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết hoặc nhiệt độ như trong môi trường máy lạnh, máy quạt hoặc môi trường tự nhiên

Chính vì da em bé dễ bị mất nước và khả năng thẩm thấu nhanh các chất khi bôi thoa trên da, nên các bà mẹ cần chú ý thành phần tổng hợp, hóa chất trong sản phẩm tắm gội khi sử dụng cho bé yêu của mình.

Làn da trẻ cần có sự chăm sóc đặc biệt, bạn nên sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ nhàng thay vì sử dụng các loại xà phòng, sữa tắm có tính kiềm thường gây kích ứng cho da, tước đi dầu tự nhiên của da và làm da bị khô làm mất đi lớp ẩm tự nhiên bảo vệ da bé. Với trẻ sơ sinh, các bà mẹ có thể dùng sản phẩm: sữa rửa mặt Olive Soothing Cleanser để làm sạch làn da nhạy cảm mong manh của bé

Sữa tắm dưỡng thể Phyto Body Wash của Botani cũng là giải pháp cho việc tắm và gội của trẻ nhỏ. Các bà mẹ có thể yên tâm khi sử dụng vì thành phần được sử dụng được chiết xuất từ thiên nhiên. Những nguyên liệu này giàu protein, vitamin, chiết xuất thảo mộc, đặc biệt như tinh chất Olive Squalene và protein thủy phân từ đậu nành - giúp nuôi dưỡng làn da bé luôn mềm mịn và mượt mà, hoặc tinh dầu từ chanh sim Australia - giúp kháng khuẩn, làm sạch nhẹ nhàng và thơm dịu cho da. Sản phẩm còn được chiết xuất từ các loại hoa cúc Địa Trung Hải và La Mã giúp làm sạch và dịu da nhạy cảm. Lượng bọt trong sản phẩm rất ít vì không chứa các thành phần hóa chất như sunphat. Phyto Body Wash cũng phù hợp để gội đầu cho bé hằng ngày.

Phyto Body Wash của Botani - sản phẩm tắm gội phù hợp với các bé.

Ngoài ra, việc chăm sóc da thường xuyên bằng cách dưỡng ẩm cũng rất cần thiết để bé có làn da khỏe. Các mẹ có thể sử dụng tinh chất dưỡng Olive Skin Serum với thành phần 99,7% Olive Squalene có thể nuôi dưỡng làn da mỏng manh của bé, vừa là lớp màng bảo vệ chống lại các yếu tố bên ngoài như tia UV, vi khuẩn…Chỉ cần nhỏ một giọt olive skin serum vào chậu nước cho bé khi tắm sẽ giúp làn da mỏng manh của bé không bị mất nước, mềm mại và được bảo vệ suốt cả ngày.

Olive Skin Serum với thành phần 99,7% Olive squalene, tinh chất chống lão hóa tự nhiên thích hợp cho mọi loại, ngay cả da trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, tắm nước nóng và tắm quá lâu sẽ loại bỏ dầu tự nhiên của da. Bạn nên giảm thời gian tắm và dùng nước ấm thay vì nước nóng để tắm. Bảo vệ làn da trẻ cần đặc biệt tránh các tia UV gây hại.

Botani mong muốn mang đến cho khách hàng không những vẻ đẹp mà còn sự an toàn cho sức khỏe. Nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới, khách đến tham quan cửa hàng sẽ được trải nghiệm sản phẩm miễn phí. Đồng thời, 5 người đầu tiên mua hàng trong ngày tại showroom sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng “Mua một tặng một” áp dụng từ ngày 28/11 đến 30/12 và chương trình Giá giờ vàng vào19h hàng ngày từ ngày 24/12/2014 đến hết ngày 1/1/2015. Theo đó, bạn có cơ hội mua Olive Skin Serum với giá chỉ 50%. Cơ cấu giải thưởng và thể lệ chương trình xem chi tiết tại website Botani.

Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty TNHH MTV TM Toàn Cầu Vạn An

Showroom: 282 Hai Bà Trưng phường Tân Định, quận 1 TP HCM.

VPGD: Lầu 4 Tòa nhà Anthena , 146-148 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.

Tel: (84-8)3811 7557 -3820 0164

Website: www.botani.com.vn

Face book: https://www.facebook.com/botaniskincarevietnam

Hotline : 0932 165 669 Tổng đài CSKH :1900 636 171.

(Nguồn: Botani)