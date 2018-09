Chăm sóc da sau mụn với vitamin C

Hội thảo 'Vitamin C - Bí quyết làm đẹp cho bạn gái' do Acnes tổ chức đem đến thông tin hữu ích về công dụng, cách dùng vitamin C hiệu quả.

Mới đây, Acnes vừa tổ chức hội thảo “Vitamin C - Bí quyết làm đẹp cho bạn gái” tại khách sạn Fusion Suites (Đà Nẵng). Sự kiện có sự góp mặt của bác sĩ Quỳnh Mai - Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng; dược sĩ Ngọc Thu - đại diện Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam), beauty blogger Chloe Nguyễn, An Phương (Letsplaymakeup), Linh Trương (The Make.A.Holics) và nhiều bạn gái tại Đà Nẵng.

Tác dụng tích cực với da của Vitamin C

Bác sĩ Quỳnh Mai chia sẻ vitamin C nguyên chất mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho làn da như: chống oxy hóa mạnh, đẩy lùi dấu hiệu lão hóa da; ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin tạo ra, từ đó làm mờ vết thâm sau mụn, nám, tàn nhang; dưỡng da sáng khỏe, mịn màng; tăng sinh collagen, làm đầy sẹo lõm do mụn để lại; kiểm soát nhờn, ngăn mụn hình thành và se nhỏ lỗ chân lông....

Riêng đối với những trường hợp có cơ địa sẹo lồi, bác sĩ Quỳnh Mai lưu ý bạn không được chạm hoặc nặn mụn để hạn chế tổn thương màng đáy, tránh hình thành sẹo lồi khó điều trị trên da.

Chuyên gia chia sẻ công dụng làm đẹp của vitamin C.

Vitamin C - bí quyết làm đẹp cho bạn gái

Các beauty blogger cũng bật mí những bí quyết làm đẹp bằng vitamin C. Theo Chloe Nguyễn, vitamin C là một trong những thành phần cô hay dùng trong các bước làm đẹp da cũng như phục hồi da khi bị sẹo, vết thâm sau mụn.

Beauty blogger An Phương thường sử dụng các sản phẩm đặc trị có thành phần vitamin C nguyên chất để phục hồi da sau mụn. Bên cạnh đó, người đẹp cũng quan tâm đến vấn đề làm sạch da vì chỉ khi da sạch, các tinh chất đặc trị mới thẩm thấu vào da dễ dàng , đem lại hiệu quả cao hơn.

Cô nàng Linh Trương áp dụng vitamin C nguyên chất để chăm sóc da vào buổi sáng vì vitamin C có khả năng chống oxy hóa cao, giúp da chống lại các gốc tự do sinh ra bởi tia cực tím. "Sử dụng vitamin C kèm kem chống nắng có thể tăng cường hiệu quả chống nắng cho da", Linh Trương nói thêm.

Acnes C10 và tác dụng làm đẹp da

Acnes C10 chứa hàm lượng cao 10% vitamin C nguyên chất giúp điều trị các vấn đề về da như sẹo, vết thâm sau mụn, nám, tàn nhang...

Sản phẩm còn khắc phục nhược điểm của vitamin C nguyên chất (không ổn định, dễ phân hủy) nhờ công thức đặc biệt DPI (Double Power Infiltrate). Thành phần Ethoxydiglycol giúp vận chuyển vitamin C thấm sâu qua da, đến lớp đáy thượng bì, thúc đẩy quá trình tạo sợi collagen, ức chế hình thành melanin và làm mờ sắc tố melanin tạo ra, đẩy lùi sẹo, thâm, nám, tàn nhang.

Ngoài ra, thành phần kết hợp K giúp vitamin C khó bị phân hủy, lọ đựng được làm từ nguyên liệu đặc biệt, giúp giảm thiểu tác hại của ánh nắng đối với dung dịch vitamin C bên trong.

Acnes C10 giúp làn da khỏe đẹp, mịn màng

Trả lời câu hỏi của một bạn trẻ tham gia hội thảo, bác sĩ Quỳnh Mai cho biết, nếu thoa Acnes C10 mà thấy có cảm giác châm chích nhẹ thì đó là do vitamin C đang phát huy tác dụng trên da, bạn có thể yên tâm về vấn đề này.

Hội thảo “Vitamin C - Bí quyết làm đẹp cho bạn gái” giúp các bạn trẻ tại Đà Nẵng hiểu rõ công dụng của vitamin C trong chăm sóc da và cách sử dụng hiệu quả. Xem chi tiết hội thảo tại website và Facebook.

Khách mời trong hội thảo.

(Nguồn: Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam)