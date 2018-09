Chăm sóc da khỏe đẹp trong mùa hè

Sở hữu làn da mịn màng giúp bạn gái thêm tự tin diện các bộ trang phục gợi cảm, khoe dáng trong nắng hè.

Chăm sóc da là việc phải thực hiện thường xuyên trong cả năm. Tuy nhiên, trong mùa hè việc chăm sóc da cần được chú ý hơn. Do thời tiết nắng nóng, cộng với việc đổ mồ hôi liên tục dễ gây ra tình trạng da sạm nám, nổi mụn.

Đẩy lùi mụn trứng cá, da trắng sáng, mịn màng

Mụn trứng cá là nỗi lo ngại của nhiều chị em trong mùa hè. Do thời tiết nắng nóng, một lượng lớn dầu tiết ra làm cho gương mặt luôn trong tình trạng sần sùi, bóng nhẫy. Khi trang điểm không thể che mờ khuyết điểm trên da mà còn làm tình trạng xấu hơn. Phương pháp trị mụn tận gốc sẽ giúp da khỏe mạnh và nuôi dưỡng da từ bên trong.

Công nghệ trị mụn tận gốc Blue Light không cần uống thuốc tại Belas spa được nhiều khách hàng lựa chọn bởi hiệu quả, tính kinh tế.

Công nghệ Blue Light sử dụng hệ thống ánh sáng xanh tác động vào sâu trong da kích thích tuần hoàn máu, tăng cường dưỡng chất, tiêu độc tố giúp điều trị tận gốc rễ của mụn. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng san bằng lớp sần bì, lồi lõm, kích thích da sản sinh tế bào mới thay thế dần các tế bào bị tổn thương, làm vết thâm biến mất và vùng sẹo lõm đầy dần lên, đồng thời cân bằng nội tiết tố ngăn ngừa mụn quay trở lại. Chỉ sau từ 2 tuần đến 2 tháng, bạn đã có làn da không những sạch mụn mà còn trắng sáng, mịn màng.

Xử lý vùng lông rậm rạp

Các loại trang phục như quần short, croptop, bikini, áo hai dây... được chị em mặc nhiều trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người lại phân vân khi lựa chọn trong phục này vì các vùng lông rậm rạp trên cơ thể. Công nghệ triệt lông vĩnh viên Diode laser và NewIPL chỉ từ 4 đến 10 lần điều trị sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng này. Phương pháp với bước sóng linh hoạt không chỉ điều trị được cho tay, chân mà còn áp dụng được cho vùng mặt, vùng dưới cánh tay hay đường bikini.

Xen lẫn với lịch thi, lịch làm việc, bạn có thể linh động lịch điều trị cũng, không lo ảnh hưởng đến sức khỏe, do công nghệ không gây đau rát, không chảy máu, không cần nghỉ dưỡng. Với chi phí điều trị hợp lý, trong thời gian ngắn khắc phục tới hơn 90% tình trạng lông đen cứng trên da. Belas spa bảo hành kết quả điều trị tới 2 năm.

Tắm trắng, da đẹp mịn màng

Bên cạnh vóc dáng cân đối, làn da trắng mịn là ước mơ của nhiều cô gái. Tắm trắng được nhiều bạn lựa chọn do tính hiệu quả, an toàn và chi phí tiết kiệm. Tuy nhiên, nhiều bạn do thiếu thông tin, nóng lòng muốn sở hữu làn da đẹp đã chọn các phương pháp lột tẩy, bào mòn da, gây hậu quả nghiêm trọng khiến da tổn thương, sức đề kháng yếu, da dễ bị bắt nắng, viêm, nhiễm.

Tại trung tâm thẩm mỹ Belas Spa, bạn có thể lựa chọn cho mình phương pháp tắm trắng phù hợp bởi các công nghệ được chứng nhận về độ an toàn, hiệu quả. Milk White Nano (công nghệ Mỹ) và Bellena (công nghệ Nhật) là những công nghệ tắm trắng với các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên làm trắng da dựa trên việc nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Hiệu quả mang lại ngay từ lần đầu tiên, giúp da sáng lên từ 2 đến 3 tones màu sau một liệu trình tắm trắng. Chỉ cần 2 tháng, bạn sẽ sở hữu làn da trắng sáng, không lo bắt nắng.

