Sở hữu vùng hông to, thô, đùi ếch dày mỡ là nguyên nhân khiến nhiều cô gái loay hoay, mệt mỏi với tủ đồ thời trang và nỗi tự ti ngoại hình của mình.

Một trong những ám ảnh lớn về vóc dáng đối với chị em phụ nữ chính là tình trạng nửa dưới cơ thể phình to mất cân đối. Trong đó, một trong những nguyên nhân phải kể đến là do vòng hông to, thô và cặp đùi ếch dày mỡ. Trên thực tế, hông to, đùi ếch không chỉ là dấu hiệu của tình trạng thừa cân, thừa mỡ mà còn liên quan nhiều đến cấu trúc xương, phân bố cơ. Ở phụ nữ, do cấu tạo khung xương sinh lý ở những khu vực này thường lớn hơn nam giới, cường độ vận động cũng ít hơn so với nhiều vùng khác trên cơ thể nên rất dễ gây tích trữ mỡ thừa. Đáng buồn hơn nữa, đây lại là hai khu vực mỡ đeo bám dai dẳng và khó giảm trên cơ thể.

Hông to thô, đùi ếch là nỗi niềm tự ti của rất nhiều phụ nữ.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, số đo vòng đùi và hông một phần tăng lên là do các tế bào mỡ nằm xen kẽ cùng các khối cơ. Ở nam giới hoặc nhiều phụ nữ thích luyện tập thể thao, mỡ thừa thường không có cơ hội tích tụ và các khối cơ rất săn chắc. Ngược lại ở phụ nữ ít vận động, các khối cơ nhỏ và nhão càng tạo điều kiện về không gian cho mỡ thừa tích tụ nhiều hơn. Việc nằm lẫn giữa các khối cơ khiến khả năng đào thải và xử lý mỡ thừa trở nên khó khăn hơn gấp bội so với nhiều vùng khác trên cơ thể.

Giải pháp chấm dứt nỗi buồn hông thô, đùi ếch

Giảm bớt mỡ có thể giúp cải thiện cân nặng, nhưng giảm cân không có nghĩa là mỡ thừa cũng sẽ giảm hết, nhất là mỡ vùng hông, đùi. Do đó, thay vì cố gắng tập luyện, ăn kiêng vất vả ngày đêm để giảm cân, bạn hãy hướng đến mục tiêu cụ thể, ngắn hạn và khoa học hơn, đó là giảm mỡ hông hoặc giảm mỡ đùi cục bộ. Chỉ cần những vùng này săn chắc, gọn gàng hơn là cơ thể bạn đã trở nên cân đối hơn rất nhiều.

Liệu pháp giảm mỡ Lipo-Peptide có thể giúp giải phóng, triệt tiêu, ức chế mỡ thừa và chuyển hóa năng lượng mạnh mẽ.

Tại Dencos Luxury có nhiều giải pháp có thể giúp bạn xử lý nhanh gọn hông to, đùi ếch. Trong đó, phương pháp được nhiều người ưa chuộng và đem lại hiệu quả cao, không cần bóc tách lấy mỡ ra chính là Lipo-Peptide. Đây là công nghệ đưa các chuỗi men peptide sinh học vào vùng mỡ cần điều trị để tiến hành đốt cháy, phân giải và tiêu hủy tế bào mỡ đích, đồng thời ức chế sự tái tích tụ mỡ thừa trong suốt quá trình điều trị. Công nghệ này ứng dụng các hoạt chất sinh học peptide có lợi cho cơ thể để loại bỏ mỡ, nhất là các dạng mỡ cứng lâu năm tập trung tại những vùng khó giảm như hông, đùi... Mỡ thừa bị đốt cháy không cần đào thải ra ngoài mà sẽ được tái sử dụng để trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể, từ đó làm giảm cảm giác đói và ức chế sự thèm ăn. Điều này khiến cho quá trình giảm cân, giảm mỡ đạt hiệu quả cao hơn.

Mỡ hông, đùi được xử lý gọn gàng giúp cơ thể săn gọn và thon thả tự nhiên.

Ngoài ra tác động của nguồn năng lượng nhiệt và sóng âm từ máy Endymed hỗ trợ sẽ giúp tăng sinh tái tạo biểu bì và mô liên kết, làm săn chắc da, tránh chảy xệ sau khi giảm mỡ. Tùy vào tình trạng tích mỡ tại hông, đùi mà các bác sĩ sẽ đưa ra một liệu trình điều trị thích hợp. Trong trường hợp nhẹ, chỉ cần điều trị 2-3 lần là đã thấy kết quả khả quan với mức độ giảm vùng hông khoảng 4-5cm, đùi khoảng 5-7cm. Kiên trì điều trị với một phác đồ khoa học sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn và cặp đùi săn chắc, khỏe mạnh để tự tin diện những trang phục gợi cảm, nữ tính. Xem chi tiết tại đây.

