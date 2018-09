Chấm điểm các cách căng da mặt hiệu quả

Nhiều phương pháp căng da mặt khác nhau đem lại hiệu quả cao nhưng không phải phương pháp nào cũng đảm bảo sức khỏe cho phái đẹp.

Phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm chất làm đầy và công nghệ truyền trực tiếp dưỡng chất (Baby Face) là ba cách làm làm căng da mặt hiệu quả hiện nay mà phái đẹp có thể tham khảo.

Phẫu thuật thẩm mỹ

Thành phần chính: sử dụng dao kéo để tác động vào da. Cách thức: dùng dao kéo để tách da ra, kéo thẳng lại và cắt bỏ phần da thừa giúp mặt căng lên, xóa đi những nếp nhăn do tuổi tác hoặc các yếu tố khác gây ra.



Ưu điểm: da mặt căng bóng, phẳng lỳ ngay sau ca phẫu thuật. Nhược điểm: phẫu thuật căng da có thể gây phù nề vùng mặt một thời gian, khiến người thực hiện phải nghỉ dưỡng khá lâu. Một số ít trường hợp phải sau 3 đến 6 tháng mới hết sưng. Đó là chưa kể tới một số biến chứng nguy hiểm khi vết mổ bị nhiễm trùng.

Tiêm chất làm đầy

Thành phần chính: các hóa chất có tác dụng làm đầy khuôn mặt filler, botox, silicone, collagen… Cách thức: khử trùng và gây tê vùng da điều trị. Sau đó thực hiện thao tác chính, tiêm chất làm đầy với một đầu kim siêu nhỏ tại vị trí đã xác định.

Ưu điểm: hiệu quả nhanh chóng mà không cần mổ xẻ dao kéo. Nhược điểm: nếu thực hiện thao tác không đúng hoặc sử dụng chất làm đầy kém chất lượng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như mù mắt, mặt cứng đờ mất tự nhiên.

Công nghệ làm trắng, căng da hiện đại (Baby Face)

Thành phần chính: các tinh chất chiết xuất 100% từ tự nhiên gồm tế bào gốc, carbutin, gluthinone, vitamin B,C,E… Cách thức: máy Vital Injector phóng thích phức hợp dưỡng chất tự nhiên vào sâu các tầng da. Các tinh chất quý này sau khi được khóa chặt trong da sẽ nhanh chóng bổ sung độ ẩm, kích thích các chuỗi collagen mới sinh trưởng mạnh mẽ, đồng thời củng cố lại các sợi collagen đã bị lỏng lẻo.



Ưu điểm: an toàn, phù hợp với mọi loại da, hiệu quả cao. Sau 3 buổi trị liệu, các nếp gấp khi cười ở khóe miệng và mắt được làm đầy tới 90%, tình trạng da nhăn nheo, thiếu nước cũng được trị tận gốc, trực tiếp ngăn chặn quá trình lão hóa của các tế bào da, giúp bạn sở hữu khuôn mặt trắng hồng, căng mịn trong thời gian dài. Nhược điểm: thời gian thực hiện lâu hơn hai phương pháp kể trên.

So với phương pháp phẫu thuật dao kéo và tiêm chất làm đầy thì công nghệ Baby Face tuy mất thời gian hơn nhưng lại ít nguy hiểm, không để lại biến chứng.

Dù sử dụng phương pháp căng da mặt nào cũng đòi hỏi một quy trình được thực hiện bài bản, kĩ lưỡng và an toàn. Trước khi quyết định căng da, phái đẹp nên tìm tới sự tư vấn chuyên sâu của các bác sĩ giàu kinh nghiệm tại các cơ sở làm đẹp uy tín, có chuyên môn cao nhằm tránh những rủi ro nguy hiểm trong quá trình thực hiện. Xem thêm về các phương pháp căng da mặt hiệu quả, an toàn tại đây. Để được bác sĩ Vũ Thái Hà - cố vấn da liễu tại Lavender Spa (Top 10 spa uy tín Việt Nam 2014 do Viện sức khỏe cộng đồng bình chọn) thăm khám và tư vấn trực tiếp, đặt lịch tại đây.

(Nguồn: Lavender Spa & Clinic)