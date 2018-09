Cẩn trọng khi làm trắng da mặt

Để nhanh chóng sở hữu làn da trắng, không ít người đã phớt lờ những hậu quả để liều mình sử dụng các sản phẩm lột tẩy gây hại da.

Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm kem lột tẩy, kem trộn làm trắng da không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được quảng cáo là thuốc gia truyền, chiết xuất từ thiên nhiên với tác dụng làm trắng da mặt siêu tốc mà giá cả lại rất “mềm” nên dễ dàng “mê hoặc” được các bạn gái.

Theo các chuyên gia da liễu tại Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt: "Hầu hết các loại kem làm trắng da đều có chứa các chất tẩy trắng với thành phần chủ yếu là corticoid, iode, hydroquinone, thủy ngân… thậm chí là hydrogen có tính oxy hóa cao giúp lột tẩy mạnh lớp sừng ở tầng thượng bì, làm lộ ra lớp da non. Do đó, khi dùng các sản phẩm này làn da của bạn sẽ trắng lên trông thấy nhưng cũng nhanh chóng trở lại với màu da nguyên bản".

Một làn da trắng hồng rạng rỡ là mong muốn của rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là người Á Đông.

Nguyên nhân là do lớp da non vừa tái tạo không thể chống chọi được với các tác động của ánh nắng mặt trời nên dễ bị bắt nắng đen trở lại. Nếu bạn tiếp tục làm trắng da theo cách này thì lớp da non đó chưa kịp phục hồi đã bị lột tiếp, dẫn đến tổn thương, bỏng nhẹ và rát. Chưa dừng lại ở đó, làn da sau lột tẩy còn trở nên yếu và mẫn cảm. Sau một thời gian dùng các loại mỹ phẩm, nó sẽ bị đỏ ngứa, rát và sạm đen. Nguy hiểm hơn, nếu dùng lâu ngày, các hóa chất có trong mỹ phẩm sẽ thẩm thấu qua lớp da non vào sâu trong máu, gây nên tình trạng giãn mao mạch, xuất huyết dưới da, khiến da nổi mụn và mất sắc tố.

Bà Lưu Bích Nguyệt, Giám đốc Hệ thống thẩm mỹ viện Bích Nguyệt cho biết: "Làm đẹp là nhu cầu tự nhiên của mỗi người nhưng chị em cũng nên cân nhắc chọn lựa cho mình một phương pháp hiệu quả mà vẫn đảm bảo được độ an toàn, tránh sử dụng các sản phẩm làm trắng da mặt không rõ nguồn gốc gây hại cho da hay các cơ sở thẩm mỹ không uy tín, không được cấp giấy phép hành nghề…"

Làn da không được chăm sóc đúng cách sẽ bị khô và yếu.

Để đáp ứng nhu cầu làm trắng da mặt của đông đảo chị em, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và cho ra đời công nghệ White Skin. Đây là công nghệ làm trắng da mặt đa tác dụng, được tạo thành từ nhiều công nghệ chăm sóc da hàng đầu thế giới như công nghệ siêu kim cương, công nghệ Oxy Jet, ánh sáng hồng đầu đinh, mặt nạ vàng Nano…giúp khắc phục tối đa tình trạng thâm đen, sạm nám của làn da.

White Skin hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa các công nghệ chăm sóc da hiện đại cùng các thảo dược thiên nhiên dồi dào dưỡng chất như collagen, vitamin A, E, C, axit amin, tinh chất làm trắng, khoáng chất… Các chất này được tinh lọc thành các tinh chất nano siêu thẩm thấu vào các tầng lớp tế bào trong da, giúp da nhanh chóng loại bỏ tình trạng thô sần, thâm sạm, nám và tàn nhang đồng thời kích thích tăng sinh collagen, tăng cường nguyên bào sợi, tăng sinh tế bào mới và ức chế quá trình hình thành melanin quá mức, từ đó giúp bạn nhanh chóng tỏa sáng với làn da trắng mịn và căng tràn sức sống.

White Skin công nghệ làm trắng da mặt đa tác dụng, được tạo thành từ nhiều công nghệ chăm sóc da hàng đầu thế giới.

Đây là công nghệ làm trắng da không lột tẩy. Các tinh chất thảo dược từ thiên nhiên sẽ nhẹ nhàng thẩm thấu vào da, nuôi dưỡng các tế bào từ sâu bên trong giúp da trắng hồng, mịn màng mà không lo bị kích ứng. Hiện, công nghệ làm trắng da White Skin được áp dụng thành công tại Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt.

