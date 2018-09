Cân nhắc kỹ khi chi tiền trị nám bằng laser

Để sở hữu làn da trắng mịn như ý muốn, bạn nên tìm hiểu kỹ về công nghệ trị nám trước khi tiến hành.

Điều trị nám bằng laser là một trong những bước tiến của ngành thẩm mỹ hiện đại, giúp chị em khắc phục nám, tàn nhang hiệu quả. Đây là một trị liệu cao cấp, nên mức chi phí cũng khá tốn kém, dao động ít nhất từ 20 triệu đồng tới 60 triệu đồng.

'Đắt đỏ' vì công nghệ

Laser có rất nhiều loại, nên chi phí điều trị nám bằng laser theo đó cũng rất đa dạng. Một vài công nghệ cũ có thể khiến chi phí tiết kiệm hơn nhưng lại dễ gây ra tác dụng phụ. Những loại công nghệ mới, hiện đại như hệ thống Laser Revlite được chứng nhận trị nám an toàn, cho hiệu quả trị nám đạt tới 80-90%, không gây bỏng da, hay để lại sẹo. Do đó, chi phí điều trị laser cũng sẽ cao hơn so với thế hệ laser cũ.

Công nghệ trị nám Laser Revlite được phát minh từ nhà sản xuất Conbio, trực thuộc tập đoàn thẩm mỹ Cynosure, trụ sở chính tại Fremort, California, Mỹ.

Chọn đúng loại laser phù hợp

Cùng điều trị với Laser Revlite, nhưng chi phí mỗi nơi lại khác nhau. Tuy nhiên, để biết chính xác loại Laser mình sử dụng là hàng chính hãng, bạn cần kiểm tra kỹ càng. Bạn không nên tham rẻ và sử dụng các loại có mức giá thấp hơn hẳn bình thường.

Hệ thống Saigon Smile Spa sử dụng máy Laser Revlite chính hãng Mỹ để điều trị nám, tàn nhang cho khách hàng. Chi tiết xem tại đây.

Trị nám khá tốn kém vì chi phí bác sĩ

Trên thực tế, trị nám là một liệu trình khó và phức tạp nên quá trình trị liệu nên được thực hiện bởi các bác sĩ da liễu giàu kinh nghiệm, được đào tạo riêng biệt về laser. Điều này không chỉ giúp công nghệ đảm bảo hiệu quả mà còn không để lại biến chứng. Vì vậy, chi phí trị nám thường khá cao do cần có sự tham vấn từ các bác sĩ.

Diva Mỹ Linh (đồng sở hữu Hệ thống Saigon Smile Spa) rạng rỡ với làn da sáng mịn không tỳ vết sau hơn 20 năm chấp nhận sống chung với nám và tàn nhang nhờ sử dụng công nghệ Laser Revlite. Xem kỹ quá trình làm đẹp giúp Mỹ Linh “lột xác” tại đây.

Tại Saigon Smile Spa (hệ thống spa được chuyển giao từ hãng Laser Revlite Mỹ), mức chi phí trị nám bằng Laser Revlite theo giá của hãng dao động từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Trong tháng 8 mừng sinh nhật 10 năm của hệ thống, khách hàng được giảm giá 30% tiền mặt, mức chi phí chỉ còn 17,5 triệu đồng đến 35 triệu đồng. Xem thêm những ưu đãi khác cho dịch vụ này tại đây.

