Cân chỉnh cho đôi mắt to đẹp hơn

Đôi mắt là điểm nhấn thu hút cho khuôn mặt nhưng không phải ai cũng có mắt đẹp tự nhiên. Lựa chọn phương pháp thẩm mỹ phù hợp sẽ giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài của mình.

Phái đẹp đều thầm mơ ước sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh, cằm nhỏ V-line, làn da trắng mịn. Tuy nhiên, ngay cả tại Hàn Quốc để có được vẻ ngoài chuẩn như vậy đa số đều phải trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Xứ sở kim chi là một trong những đất nước có tỷ lệ phẫu thuật cao trên thế giới, theo thống kê cứ 77 người lại có một người từng động dao kéo để làm đẹp. Trong các loại hình thẩm mỹ thì thẩm mỹ mắt được nhiều người lựa chọn, do đặc điểm mắt người Á Đông thường hẹp, nhỏ khiến gương mặt kém thanh thoát, các đường nét không được hài hòa. Các sao Hàn nổi tiếng như Min Hyo Rin, Kwang Hee (Ze:A), UEE (After School), Lee Da Hae, Park Han Byul… từng thừa nhận đã động dao kéo ở phần mắt để sở hữu vẻ ngoài hoàn thiện hơn. Điều đó chứng tỏ sự quan trọng của một đôi mắt đẹp đối với mỗi người, không riêng gì chị em mà ngay cả đối với phái mạnh.

Bên cạnh bấm mí thì phẫu thuật kéo dài mi mắt được các bác sĩ, chuyên gia chỉ định cho nhiều trường hợp giúp bạn sở hữu đôi mắt to tròn, đẹp hơn.

Đối tượng áp dụng phẫu thuật kéo dài mi

Phẫu thuật kéo dài mi mắt được áp dụng cho những bạn có khóe mắt nhỏ hẹp, mắt quá ngắn và nhỏ, khoảng cách giữa hai mắt cách xa nhau hoặc người có nhiều da thừa ở góc mắt. Tình trạng này khiến cho khuôn mặt mất cân đối, thậm chí có thể làm cho mũi bạn trở nên thấp hơn và bè ra nhiều hơn.

Sự khác biệt trước và sau phẫu thuật.

Đôi mắt đẹp ngay sau phẫu thuật

Theo các bác sĩ phẫu thuật kéo dài mi mắt có thể thực hiện ở khóe mắt trong hoặc ngoài. Phương pháp kéo dài mi mắt chỉ tác động vào vùng cơ và mi mắt không ảnh hưởng đến giác mạc cũng như thị lực của bệnh nhân.

Đối với phương pháp chỉnh hình khóe mắt trong: có thể tái định hướng cho khóe mắt trong hướng lên trên mà không cần cắt khóe mắt trong. Sau phẫu thuật, bạn sẽ sở hữu đôi mắt to, cuốn hút.

Đối với phương pháp chỉnh hình khóe mắt ngoài: đươc thực hiện trên bệnh nhân với đôi mắt có bề ngang hẹp nhằm tăng bề ngang ra hai phía. Chỉnh hình khóe mắt ngoài làm tăng độ dài mắt khoảng thêm 3-4mm, cho kết quả là một đôi mắt rõ ràng, đồng thời chỉnh đuôi mắt hướng xuống dưới để tạo mắt “nửa vầng trăng”.

Đôi mắt đẹp tôn thêm nét hài hòa cho gương mặt.

Phẫu thuật kéo dài mi tuy không quá phức tạp nhưng lại đòi hỏi nhiều ở sự tinh tế của người thực hiện. Nhiều chuyên gia làm đẹp nhận xét một ca phẫu thuật mắt thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào tay nghề của bác sĩ. Với các bác sĩ giàu chuyên môn sau khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ ít cảm thấy đau đớn, thời gian phục hồi nhanh, không để lại sẹo.

Thạc sĩ-bác sĩ Hàn Quốc Kim In chul đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ mắt.

Tại Thanh Hằng Beauty Medi, phương pháp kéo dài mi mắt được thực hiện dưới bàn tay tài hoa của thạc sĩ-bác sĩ Kim Inchul. Bác sĩ Kim Inchul có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật làm đẹp. Ông là người đã từng điều trị trực tiếp cho nhiều ngôi sao, người nổi tiếng tại Hàn Quốc và Việt Nam. Bác sĩ Kim Inchul sẽ có mặt tại Thanh Hằng Beauty Medi TP HCM vào hai ngày 27-28/11.

(Nguồn: Thanh Hằng Beauty Medi)