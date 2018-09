Cận cảnh quy trình dưỡng trắng da tự nhiên

Nguyễn Ngọc Ngoan - nhân viên kế toán (26 tuổi) có nước da ngăm bẩm sinh, mỏng yếu và thô ráp đã trắng lên nhờ tắm trắng bằng thảo dược tự nhiên.

Ngọc Ngoan chia sẻ: “Trước kia tôi có dùng một số loại kem trộn để dưỡng trắng. Sau một thời gian, da tôi không những không trắng mà còn bị bào mỏng, dễ mẩn ngứa. Từ đó tôi rất nản khi nhắc đến việc tắm trắng”.

Ngọc Ngoan được tư vấn bởi bác sỹ tại Lavender Spa.

Theo phân tích của đội ngũ bác sĩ da liễu tại Lavender Spa, làn da Ngọc Ngoan: ngăm đen bẩm sinh, các vùng da ở khủy tay, đầu gối nhăn nheo, xỉn màu, cấu trúc da đã bị tổn thương bởi corticoid (hóa chất bào mòn mạnh có trong loại kem trộn cô đã sử dụng). Song song với việc làm trắng, nhiệm vụ giúp da Ngọc Ngoan khỏe cũng không kém phần quan trọng.

Nhóm bác sĩ chỉ định phương pháp tắm trắng bằng hỗn hợp thuốc bắc và sữa non cô đặc. Phương pháp này đã được khoa học chứng minh là không những mang lại hiệu quả trắng nhanh mà còn phù hợp với mọi loại da.

Dù làn da khá nhạy cảm nhưng Ngọc Ngoan vẫn thoải mái trong suốt thời gian thực hiện cũng như sau khi hoàn thành liệu trình là do các thành phần trong hỗn hợp thuốc bắc - sữa non đều chiết xuất từ tự nhiên, lành tính. Sau khi nhẹ nhàng lấy đi lớp tế bào sạm màu trên bề mặt, bạch linh, phục linh, vitamin A, C, E, acid amin… có trong hỗn hợp tiếp tục thấm sâu vào tận tầng đáy, nuôi da không chỉ trắng mà còn khỏe mạnh từ bên trong.

Nhờ máy ánh sáng hồng ngoại mà lỗ chân lông được mở rộng, dưỡng chất đi sâu vào da để kích thích tăng sinh collagen cũng nhanh hơn 50% so với thông thường. Bề mặt da Ngọc Ngoan trở nên căng mịn và trắng hồng tự nhiên.

Chỉ sau 2 liệu trình tắm bằng thảo dược trên, làn da của Nguyễn Ngọc Ngoan đã trắng lên 2 “tone” màu. Sau liệu trình, da cô không bị bắt nắng, cũng không còn cảm giác căng ngứa, mẩn đỏ, châm chích hay vàng lông như những lần tắm trắng bằng kem trộn trước.

Sau liệu trình, da cô không chỉ trắng mà cấu trúc da còn khỏe lên trông thấy. Các hiện tượng thô ráp, sậm màu ở khuỷ tay và hai đầu gối, mẩn đỏ hay ngứa râm ran cũng không còn.

