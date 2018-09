Cằm V-line, mũi S-line chỉ sau 15 phút

Sau 15 phút nhanh gọn, bạn sẽ sở hữu khuôn mặt sáng, thu hút với sóng mũi thanh thoát và cằm thon chuẩn mực V-line.

Khuôn mặt thanh tú hơn với mũi S-line, cằm V-line.

Chiếc cằm thon đáy chữ V và sóng mũi cong nhẹ gợn hình S-line đã trở thành vẻ đẹp thu hút nhiều chị em và là lựa chọn làm đẹp được nhiều người yêu thích. Từ gương mặt tròn, cằm ngắn nhưng sau một thời gian, chị em bỗng “biến hóa” với cằm thanh thoát, theo đúng dáng V-line của Hàn Quốc, chiếc mũi tẹt, thấp, kém thu hút cũng trở nên thanh tú hơn.

Nhiều chị em có nhu cầu làm đẹp nhưng còn lo ngại về những biến chứng tụt sóng, lộ chất liệu độn, hoại tử nhiễm trùng… từ các phương pháp độn cằm nâng mũi sụn truyền thống. Giải pháp phẫu thuật ít xâm lấn với công nghệ tiêm nâng mũi, cằm 3D với sản phẩm Juvederm sẽ khiến chị em yên tâm hơn với 5 ưu điểm: không dao kéo, hiệu quả tức thì, không nghỉ dưỡng, không biến chứng và an toàn cho sức khỏe.

Quy trình tiêm nâng mũi thon cằm với Juvederm.

Sản phẩm Juvederm là một phát minh của Tập đoàn Allergan The Science of Rejuvenation (Mỹ). Juvederm được tạo thành bởi công nghệ Hylacross và Vycross, có thể nâng nồng độ HA lên đến 24mg trong một ml, giúp cho khối HA trở nên săn chắc và tồn tại lâu dài trên mô da từ 2 đến 3 năm. Juvederm là một chất có cấu tạo giống thành phần tế bào người (Axít hyaluronid) nên không gây kích ứng, được FDA chứng nhận an toàn, hiệu quả và đồng thời được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành số 847/ BYT-TB-CT. Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore…

Hình ảnh nhân viên Viện thẩm mỹ Khơ Thị sau tiêm nâng mũi và cằm với chất làm đầy Juvederm. Tìm hiểu thêm tại đây.

Hiệu quả của chất làm đầy Juvederm

Thao tác đơn giản, không rạch da, không phẫu thuật, giúp thon gọn cằm, nâng cao sống mũi, làm đầy môi.

Quy trình nâng mũi thon cằm tiện lợi và nhanh chóng, chỉ 2 mũi tiêm trong 10-15 phút.

Kết quả có thể nhìn thấy ngay sau khi tiêm, hiệu quả như phẫu thuật nâng mũi độn cằm thông thường.

Dáng mũi cao thanh thoát, cằm thon gọn tự nhiên, khắc phục tối đa các biến chứng lệch, lộ chất liệu độn.

Viện thẩm mỹ Khơ Thị ưu đãi khách hàng: mua 6 lần trị liệu tặng 3 lần trị liệu, mua 10 lần trị liệu tặng thêm 5 lần trị liệu; tặng ngay 5 triệu đồng khi nâng mũi S-line sụn tự thân, 3 triệu đồng khi nâng mũi S-line không phẫu thuật, 7 triệu đồng khi hút mỡ bụng Cavi-Lipo và nâng ngực nội soi. Thời gian áp dụng từ 1/5 đến 31/5.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Hotline 0933 888 515 - 0909 633 133 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM ĐT: (08) 6252 5566 - 6253 5566 170 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM ĐT: (08) 392 092 88 - 392 092 89 Website: www.thammyvienkhothi.com; Facebook: www.facebook.com/spakhothi

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)