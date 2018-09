Cải thiện vòng bụng xuống cấp sau sinh

Dấu hiệu mỡ thừa, chảy xệ, rạn da vùng bụng sẽ được giải quyết sau một liệu trình bằng công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe.

Trong 9 tháng 10 ngày mang thai, việc mỡ thừa bị tích tụ do ăn uống nhiều và hạn chế vận động trong thời gian dài, kết hợp cùng sự lớn lên của thai nhi khiến da bụng phụ nữ căng lên khá nhiều. Sau khi em bé chào đời, vòng bụng đang căng đột ngột giảm kích thước và nhanh chóng chảy xệ như một quả bóng bị rút kiệt không khí. Lúc này, các khối mỡ bụng còn mềm, kết cấu còn lỏng lẻo, chưa được định hình rõ ràng nên có thể phục hồi tốt nếu điều trị kịp thời. Tuy nhiên, việc phải vượt qua thời kỳ hậu sản khó nhọc và phục hồi sức khỏe từ từ suốt nhiều tháng khiến mỡ bụng nhanh chóng cứng lại và kết cấu da bụng được định hình. Lúc này, việc ăn kiêng và tập thể thao cao độ nhiều nhất chỉ có thể giúp giảm đi cân nặng, còn tình trạng tụ mỡ và da bụng chảy xệ, bèo nhèo khó cải thiện.

Bên cạnh niềm hạnh phúc làm mẹ, chị em phụ nữ không thể tránh khỏi tình trạng vòng bụng xuống cấp nặng nề sau khi sinh.

Ngoài ra, phần đông phụ nữ sau sinh cũng gặp phải tình trạng rạn da, tập trung nhiều ở vùng bụng, mông, đùi, ngực... Nguyên nhân rạn da là do các mô liên kết dưới da vốn được tạo bởi các sợi collagen và elastin giúp da đàn hồi bị căng giãn quá mức rồi đứt gãy, tạo thành các vết lõm dài, nhiều nhánh trông như rễ cây và cuối cùng để lại các vết rạn màu nâu đỏ. Triệu chứng rạn da càng trở nên nặng nề hơn ở những phụ nữ tăng cân quá nhanh, quá nhiều trong thai kỳ, mang song thai, thai nhi quá lớn hoặc thai nhiều nước ối. Nếu không được chữa trị kịp thời, những vết rạn này sẽ chuyển thành màu trắng đục và không thể xóa bỏ.

Do đó, dù nôn nóng muốn giải quyết kịp thời tình trạng xuống cấp và hư tổn nặng nề ở khu vực vùng bụng, song chị em phụ nữ cần lưu ý áp dụng những biện pháp giảm mỡ an toàn và nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe chưa hồi phục. Thấu hiểu nỗi niềm của phái đẹp, Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury cập nhật phương pháp giảm mỡ công nghệ cao thế hệ mới phù hợp và an toàn với phụ nữ sau sinh. Công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe hoạt động dựa trên nền tảng năng lượng nhiệt và sóng âm để phá vỡ tế bào mỡ.

Công nghệ giảm mỡ Cavi-Deluxe có thể xử lý 3 trong một tình trạng xuống cấp của vùng bụng gồm: giảm mỡ, giảm chảy xệ, giảm rạn da.

Ưu điểm của Cavi-Deluxe

Chỉ một lần điều trị, loại bỏ 95% mỡ thừa ra khỏi vùng bụng, tương đương giảm 8-20cm vòng eo, đảm bảo không tích mỡ trở lại.

Hỗ trợ tăng sinh collagen, tái tạo độ đàn hồi, làm săn chắc da bụng, cải thiện tình trạng chảy xệ, nhăn nheo, giúp vùng da bụng lấy lại sự mượt mà.

Khắc phục đến 80% tình trạng rạn da bụng, làm đều sắc tố da.

Quá trình điều trị nhẹ nhàng, an toàn, không đau đớn, không cần phẫu thuật, không có biến chứng phù hợp với tình trạng sức khỏe của bà mẹ sau sinh ngoài 8 tuần và đang trong thời gian cho con bú.

Không cần tốn thời gian nghỉ ngơi hồi sức.

Có thể áp dụng với nhiều khu vực khác như ngực, mông, đùi, bắp tay, bắp chân…

Vòng eo của Đoan Trang đã trở lại gợi cảm hơn sau khi áp dụng công nghệ Cavi-Deluxe.

Với tác dụng điều trị đa năng của Cavi-Deluxe, tình trạng xuống cấp vùng bụng sau sinh sẽ được giải quyết trả lại cho phái đẹp thân hình thon thả, gọn gàng và vòng eo phẳng phiu. Chi tiết xem tại đây.

