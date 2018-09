Cải thiện mắt một mí trong 15 phút

Với công nghệ bấm mí Hàn Quốc, đôi mắt một mí sẽ trở nên to tròn, long lanh hơn sau 15 phút.

Đường gấp uyển chuyển tạo ra mắt hai mí rõ ràng mang lại chiều sâu và độ rộng cho đôi mắt quyến rũ hơn.

Mí mắt là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho một đôi mắt đẹp. Mí mắt chính là phần mô và cơ bên trên mắt, có thể co gấp tạo thành mắt một mí hoặc hai mí.

Mắt 2 mí là mắt có nếp gấp mí mắt trên rõ ràng nhờ liên kết bền chặt giữa da và mi mắt, giúp hoạt động của cơ nâng mi được đảm bảo. Đôi mắt 2 mí đẹp phải là sự hội tụ của các đặc điểm như: đầu mắt tròn, đuôi mắt ngay bằng đầu mắt; độ dài của đôi mắt phải bằng độ dài khoảng cách giữa hai lông mày và hai cánh mũi (chiều dài khoảng 30-45mm); nhãn cầu của mắt lớn, ánh nhìn thẳng và hiền hậu.

Bấm mí Hàn Quốc là phương pháp tạo liên kết giữa da và mí mắt bằng kỹ thuật luồn chỉ sinh học qua điểm mí trên 2 mắt, từ đó hình thành nếp gấp mí mắt trên rõ ràng, mềm mại, đẹp tự nhiên. Kỹ thuật mang đến đôi mắt to tròn, 2 mí mềm mại mà không cần phẫu thuật, cắt rạch do đó không để lại sẹo, đồng thời đảm bảo an toàn cho khách hàng. Đặc biệt, do không phẫu thuật nên chỉ mất 15 phút cho liệu trình, bạn có thể sở hữu đôi mặt đẹp tự nhiên và không sợ gặp phải biến chứng.

Quy trình bấm mí Hàn Quốc không phẫu thuật.

Bấm mí Hàn Quốc phù hợp với những người mắt một mí, muốn tạo mắt 2 mí tự nhiên; mắt có mí lót nhưng không rõ; mắt nhỏ, có rất ít hoặc không có da chùng, bọng mỡ; mắt to mắt nhỏ do mí mắt 2 bên không đều.

Viện phẫu thuật thẩm mỹ Khơ Thị là một đơn vị liên kết của Tập đoàn thẩm mỹ thế giới FMH (Hong Kong). Với 10 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, viện luôn cập nhật các công nghệ bấm mí mới, bắt kịp xu thế thời đại. Khách hàng tham gia dịch vụ bấm mí Hàn Quốc tại Khơ Thị sẽ được cam kết: sở hữu mắt 2 mí to tròn, đẹp tự nhiên sau 15 - 20 phút; an toàn không ảnh hưởng đến giác mạc, kết mạc hay thị lực…; không đau, không để sẹo, không biến chứng; kết quả ổn định lâu dài với thời gian bảo hành 6 tháng; nhanh chóng, tiện lợi, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Kết quả sau khi bấm mí Hàn Quốc tại Khơ Thị.

