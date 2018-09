Cải thiện làn da cấp tốc đón xuân

Xóa nhăn bằng tiêm chất làm đầy tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc được xem là giải pháp trẻ hóa da hiệu quả giúp chị em tự tin đón Tết.

Ý thức được nét đẹp của làn da là hữu hạn nên nhiều chị em đã dành không ít thời gian để chăm chút, gìn giữ, với mong muốn làn da không bị các nếp nhăn, rãnh nhăn già nua làm phiền. Tuy nhiên, khi những ngày Tết đã cận kề, quỹ thời gian bị thu hẹp thì việc chăm sóc da dường như là xa xỉ. Trong khi đó, giải pháp điều trị thẩm mỹ da bằng công nghệ cao đòi hỏi liệu trình kéo dài không thích hợp cho thời điểm “nước rút”. Tuy nhiên, chỉ với một vài phút thực hiện xóa nhăn bằng tiêm chất làm đầy, làn da của chị em sẽ lấy lại được độ căng mịn, tươi trẻ như chưa có dấu hiệu của tuổi tác.

Xóa nhăn bằng tiêm chất làm đầy tại Thu Cúc cho hiệu quả nhanh.

Khi được tiêm trực tiếp xuống dưới da bằng kim chuyên dụng, dược chất này sẽ nhanh chóng hình thành một khối mô dày, đẩy căng bề mặt da và xóa mờ nếp nhăn. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, toàn bộ quá trình xóa nhăn bằng chất làm đầy chỉ gói gọn trong ít phút, với thao tác nhẹ nhàng, chuẩn xác. Ngay sau khi thực hiện, khách hàng có thể về luôn trong ngày mà không đau đớn, không mất thời gian nghỉ dưỡng và hồi phục như những phương pháp giải phẫu. Làn da của khách sẽ lấy lại có được độ căng mịn, tươi trẻ tự nhiên mà không có dấu vết thẩm mỹ.

Bác sĩ thẩm mỹ Thu Cúc tư vấn xóa nhăn bằng tiêm chất làm đầy.

Bệnh viện Thu Cúc ứng dụng nhiều loại chất làm đầy được nhập khẩu chính hãng để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng như: Restylane, Juvederm, Aquamid, Carbonium… Các chất làm đầy này đã được FDA (Mỹ) kiểm duyệt, chứng nhận an toàn với cơ thể, không gây ra kích ứng, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Mặt khác, là cơ sở luôn đề cao yếu tố an toàn trong làm đẹp, nên khách hàng khi đến với Thu Cúc sẽ được miễn phí thăm khám, tư vấn đầy đủ, kỹ lưỡng, được kiểm tra chất liệu, dược chất… được sử dụng. Bản thân quá trình tiêm chất làm đầy cũng không có sự can thiệp của kỹ thuật giải phẫu, nên sẽ hạn chế tình trạng xâm lấn.

Làm nghề kinh doanh nên chị Thu Hiền (45 tuổi, Phố Huế, Hà Nội) tất bật trong những tháng cuối năm. Khi chỉ còn cách Tết chưa đầy 2 tuần, chị mới dành ra được một chút thời gian cho bản thân để cải thiện làn da. Đến với Bệnh viện Thu Cúc, chị được tư vấn nên thực hiện xóa nhăn bằng tiêm chất làm đầy để cho hiệu quả nhanh, mà không mất thời gian theo liệu trình điều trị hay nghỉ dưỡng. Chỉ sau chưa đầy 20 phút thực hiện, vùng da quanh khóe mắt, khóe miệng của chị Thu Hiền đã không còn dấu hiệu của những nếp nhăn già nua. Chị Hiền cho biết: “Ban đầu, tôi cũng khá lo lắng vì sợ bị ảnh hưởng tới biểu cảm khuôn mặt. Thực hiện xong, tôi chỉ thấy hơi căng tức lúc đầu sau đó khuôn mặt đã trở lại mềm mại, cười nói thoải mái tự nhiên. Vùng đuôi mắt của tôi giờ không còn bị nhăn nheo nữa".

Khách tới làm đẹp trong những ngày giáp Tết.

Việc tiêm chất làm đầy để trẻ hóa khuôn mặt là lựa chọn phù hợp với những phụ nữ bận rộn. Về căn bản, cải thiện thẩm mỹ da bằng chất làm đầy không quá phức tạp so với các phương pháp giải phẫu, nhưng vẫn cần tuân theo những nguyên tắc nhất định để khách hàng không bị sa đà vào việc lạm dụng. Với một đội ngũ bác sĩ có tâm, có tầm và một thương hiệu thẩm mỹ luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, Thu Cúc sẽ đem đến cho chị em sự hài lòng tở mọi dịch vụ.

