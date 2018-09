Cải thiện dáng mũi hếch

Có nhiều nguyên nhân khiến mũi hếch trở thành dáng mũi xấu, trong đó hai nguyên nhân chính là tính thẩm mỹ và yếu tố nhân tướng học.

Mũi hếch khi độ nghiêng của chân mũi so với đầu mũi quá lớn với sống mũi ngắn. Chiếc mũi có hình dáng hướng lên trên, đầu mũi nhô cao, lỗ mũi to rộng, phô ra bên ngoài, khi nhìn chính diện có thể thấy rõ lỗ mũi.

Mũi hếch trong nhân tướng học được xem là dáng mũi xấu. Xét về mặt thẩm mỹ, mũi hếch và dáng mũi không cân xứng với cấu trúc khuôn mặt, khiến cho gương mặt trở nên to tròn hơn do phần lỗ mũi quá to lại lộ ra ngoài. Không mang được dáng vẻ thanh tao như những chiếc mũi dọc dừa, kiểu mũi này thường khiến người sở hữu cảm thấy mất tự tin vì phần bên trong của mũi phô hết ra ngoài. Ngoài ra, việc trang điểm cũng trở nên khó khăn hơn vì các mẹo trang điểm cũng khó có thể giấu đi được những khuyết điểm.

Chiếc mũi hếch vừa làm mất đi tính thẩm mỹ vừa có ảnh hưởng đến nhân tướng học.

Công nghệ nâng mũi S-Line 3D có thể giúp những cô nàng cải thiện được những khuyết điểm ở mũi. S- Line 3D là sản phẩm thẩm mỹ cao cấp của Hàn Quốc, công nghệ có khả năng khắc phục khuyết điểm mũi hếch, đem đến cho người dùng một dáng mũi mới cao đẹp thanh tú hơn.

Sử dụng chất liệu độn tự thân được lấy từ sụn sườn, sụn vàng tai hay sụn vách ngăn…các bác sĩ sẽ khắc phục toàn bộ nhược điểm của chiếc mũi hếch, nâng cao sống mũi, hạ thấp đầu mũi, khiến mũi không còn hướng lên trên, hai lỗ mũi được che khuất, từ hướng trực diện không còn nhìn thấy nữa. Chất liệu độn bằng sụn tự thân có nhiều ưu điểm khi không gây đào thải chất liệu, không gây dị ứng, lộ sống bóng đỏ đầu mũi hay đau buốt trong những ngay trời lạnh. Thêm vào đó, chất liệu độn bằng sụn tự thân tạo sự mềm mại, đẹp tự nhiên hơn cho dáng mũi mới, không đào thải chất liệu qua thời gian nên tạo được hiệu quả thẩm mỹ lâu dài cho người sử dụng. Quy trình nâng mũi S-Line 3D xem thêm tại đây.

Công nghệ nâng mũi S- Line 3D có khả năng cải thiện chiếc mũi hếch.

Trước khi tiến hành chỉnh sửa khuyết điểm của chiếc mũi hếch bằng dụng cụ chuyên dụng, các bác sĩ sẽ chụp hình dáng mũi sau đó chỉnh sửa giả định bằng thiết bị chuyên dụng 3D. Trong không gian 3 chiều, người sử dụng có thể nhìn thấy dáng mũi của mình trước và sau phẫu thuật. Từ đó, thể theo nguyện vọng của bản thân và lời khuyên từ các bác sĩ giỏi chuyên môn, có con mắt thẩm mỹ tinh tường đi đến kết luận cuối cùng về dáng mũi mới sau phẫu thuật. Sau khi chỉnh sửa khuyết điểm mũi hếch bằng chất liệu sụn tự thân, các bác sĩ thực hiện sẽ tiếp chỉnh sửa đến đầu mũi, cánh mũi và hai lỗ mũi, tạo hình dáng mũi cao thanh tú.

Công nghệ nâng mũi S-Line 3D được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y Tế, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong quá trình thực hiện người dùng sẽ được gây tê nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái, không đau đớn. Các bác sĩ chỉ rạch một đường nhỏ trong khoang mũi để đưa chất liệu độn vào nên không để lại dấu vết gì bên ngoài da sau khi thực hiện, đảm bảo tính thẩm mỹ toàn diện.

Công nghệ nâng mũi S-Line 3D đang được thẩm mỹ viện Kangnam ứng dụng trong thực tế, được nhiều phụ nữ lựa chọn đặc biệt là các bạn trẻ.

Hình ảnh trước và sau sử dụng công nghệ nâng mũi S-Line 3D.

