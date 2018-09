Cách xóa xăm cung mày thẩm mỹ

Một trong những cách xóa xăm vùng cung mày hiện nay là công nghệ Laser Yag Q Switched cao cấp thế hệ mới.

Cách đây 2 năm tôi có đi xăm cung mày, nhưng kết quả không được ưng ý. Tôi có đi tham khảo cách xóa bỏ vết xăm nhưng được tư vấn là xử lý bằng cách xăm màu da phủ lên, tôi muốn tìm một phương pháp có thể giúp cung mày trở lại như ban đầu.

Trả lời:

Về cơ bản, xóa xăm tức là xóa bỏ những vết mực xăm ra khỏi cơ thể chứ không phải phủ một màu khác lên. Nếu xăm phủ màu khác (thường là màu trắng) chồng lên như vậy là thành xăm thêm một lớp mới phía trên lớp cũ chứ không phải xóa bỏ lớp cũ và như vậy sẽ thành hai lớp xăm. Điều này không những không làm mất lớp xăm cũ mà còn làm cho quá trình xóa xăm sau này khó hơn nhiều vì phải xóa 2 lớp xăm. Có nhiều phương pháp xóa xăm khác nhau như: đốt điện, hóa chất, phẫu thuật, laser... Tùy từng vị trí xăm, mức độ xăm, yêu cầu thẩm mỹ khác nhau, bạn nên lựa chọn từng biện pháp hoặc phối hợp các biện pháp để đạt hiệu quả đề ra.

Với xóa xăm vùng cung mày luôn đòi hỏi kỹ thuật cao và kết quả thẩm mỹ phải là tối đa. Vùng cung mày ngoài mực xăm còn có lông mày do vậy nếu điều trị không đúng có thể làm rụng lông mày thậm trí làm lông mày không mọc lại được. Hiện nay, một trong những lựa chọn hàng đầu trong xóa xăm vùng cung mày là công nghệ Laser Yag Q Switched cao cấp thế hệ mới: New Spectra, Laser này với bước sóng đặc hiệu và đầu phát tia chuyên dụng cho vùng da cấu trúc đặc biệt sẽ tác động riêng biệt vào mực xăm, làm lớp mực xăm bị loại bỏ dần do hiệu ứng quang cơ của laser với tổ chức mô.

Laser New Spectra xử lý các hình xăm nhiều màu phức tạp.

Kết quả của trị liệu này là vết mực xăm có thể mờ theo yêu cầu hoặc hết, chúng có thể làm vùng cung mày trở lại như lúc ban đầu mà không có bất kỳ tỳ vết nào và không tổn hại đến lông mày. Liệu trình điều trị 2-3 lần, khoảng cách giữa 2 lần điều trị 4-5 tuần, không đau và không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, để đạt được kết quả cao, ngoài máy laser đủ tiêu chuẩn một điều quan trọng nữa là kỹ thuật điều trị của bác sĩ, chính vì vậy bạn nên đến những cơ sở uy tín, có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp để đạt kết quả mong muốn.

