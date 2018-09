Cách trị tàn nhang trên lưng

Không chỉ xuất hiên trên mặt, những nốt tàn nhang xuất hiện lên lưng cũng khiến bạn trở nên mất tự tin.

Tàn nhang là các đốm xuất hiện do sự gia tăng các hắc sắc tố bên trong tế bào da, có kích cỡ đầu đinh hoặc hạt vừng có màu nâu sẫm, nâu nhạt, vàng, xám đỏ hoặc đen. Các đốm tàn nhang luôn đậm màu hơn da xung quang và có ranh giới rõ ràng hoặc nham nhở. Tàn nhang xuất hiện do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì vậy, mật độ và màu sắc của nó thay đổi theo mùa, mùa hè tăng lên còn mùa đông thì giảm xuống. Người có nước da sáng, mịn mỏng dễ bị tàn nhang hơn, không kể tuổi tác. Ngoài ra, tàn nhang còn có nguyên nhân do yếu tố di truyền.

Khác với nám, tàn nhang không chỉ xuất hiện ở mặt mà còn xuất hiện ở những vùng da hở khác như cổ lưng, mặt ngoài cánh tay. Dù chúng có xuất hiện ở đâu thì cũng đều làm cho người mắc phải cảm thấy khó chịu bởi chúng là yếu tố gây bất lợi đến nhan sắc của mỗi người. Đặc biệt, nếu chúng xuất hiện ở lưng thì sẽ là cản trở cho các bạn gái, yêu thích những bộ đầm hở lưng gợi cảm, quyến rũ.

Những vết tàn nhang khiến bạn gái kém tự tin.

Công nghệ điều trị tàn nhang bằng Yellow Laser dựa trên nguyên tắc lọai bỏ các hắc tố melamin gây tàn nhang trong tế bào da. Công nghệ được các nhà khoa học Mỹ chứng nhận về tính hiệu quả cũng như mức độ an toàn cho người sử dụng.

Yellow Laser tích hợp năng lượng từ hai bước sóng 511 nm và 578 nm điều trị tàn nhang toàn diện. Bước sóng 511 nm với ánh sáng màu vàng xuyên qua lớp thượng bì và hạ bì tác động phá vỡ các hắc tố melamin gây tàn nhang ở tầng trên, cô lập hệ thống melamin ở lớp đáy, cắt đứt và đánh bật chân tàn nhang. Đồng thời, bước sóng này ức chế sự hình thành của các hắc tố melamin mới, tạo hiệu quả điều trị tàn nhanh triệt để, không tái phát. Bước sóng 578 nm với ánh sáng màu xanh cho phép loại bỏ từ 5-6 lớp sừng thô ráp, sạm màu trên bề mặt da, kích thích tái tạo tế bào da mới, tăng sinh collagen cho làn da mịn màng, tươi mới đầy sức sống. Quy trình điều trị tàn nhang bằng công nghệ Yellow Laser xem tại đây.

Yellow Laser điều trị tàn nhang hiệu quả.

Đặc biệt, thế hệ mới của các bước sóng ánh sáng còn tạo hiệu ứng giúp làm lành nhanh chóng các thương tổn sắc tố melamin, đảm bảo không đau rát, không sưng tấy, rút ngắn thời gian điều trị và hồi phục. Công nghệ điều trị tàn nhang bằng Yellow Laser loại bỏ các hắc tố melamin gây tàn nhang trong các tế bào da và đưa chúng nhanh chóng ra khỏi cơ thể theo đường hệ bạch huyết, tạo hiệu quả điều trị sau một lần cho người sử dụng.

Yellow Laser là công nghệ điều trị tàn nhang trên mọi vùng cơ thể với 3 ưu điểm: không di ứng, không đau rát, không thâm sẹo. Công nghệ đã đương ứng dụng thành công tại Thẩm mỹ viện Đông Á. Với đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia da liễu đến từ Mỹ công nghệ này sẽ mang lại cho người sử dụng hiệu quả điều trị cao.

Để đảm bảo hơn về mức độ hiệu quả của sản phẩm, thẩm mỹ viện Đông Á gửi tới khách hàng tham gia điều trị tàn nhang bằng công nghệ Yellow Laser chương trình điều trị thử những vết tàn nhang đầu tiên để so sánh kết quả. Tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký để được tư vấn miễn phí tại đây.

Hình ảnh trước và sau điều trị tàn nhang bằng Yellow Laser.

