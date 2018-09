Cách trị nám tại nhà của phụ nữ Nhật

Nám da, đốm nâu là một trong những vấn đề được phụ nữ quan tâm nhiều bởi bên cạnh việc liên quan đến thẩm mỹ bên ngoài nó còn làm cho họ mất tự tin trong giao tiếp, gây ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, hiện tượng này dễ xảy ra với phụ nữ bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo các chuyên khoa da liễu, trong điều trị nám da, đốm nâu điều quan trọng là xác định nguyên nhân hình thành nám và tình trạng hiện tại của da.

Nguyên nhân gây nám da gồm các yếu tố sau: rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ trong thời kỳ mang thai, hoặc trong giai đoạn mãn kinh; tác dụng phụ của một số thuốc ngừa thai; tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng gắt; dị ứng với các lọai kem mỹ phẩm, hoặc dược phẩm thoa mặt; thiếu ngủ, ưu phiền, lo nghĩ nhiều... Từ các nguyên nhân trên dẫn tới quá trình oxy hóa tyrosin rối loạn làm cho tổng hợp quá mức melanin ở tế bào hắc tố, khiến các mảng thâm nhiễm xuất hiện gây nám da và tàn nhang, đồi mồi.

Khi đã xác định đúng tình trạng da hiện tại quá trình điều trị nám bắt đầu từ việc ức chế chân nám từ bên trong, cân bằng ổn định sắc tố bên ngoài, sẽ cho kết quả một làn da trắng sáng.

Viên uống Neige White có tác dụng làm da trắng từ sâu bên trong, ngăn ngừa lão hóa.

Viên uống trắng da trị nám Neige White là một trong những sản phẩm thuốc trị nám bán chạy tại Nhật Bản được hàng triệu phụ nữ yêu thích. Sản phẩm này giúp da trắng từ sâu bên trong; ngăn ngừa lão hóa, đồng thời tái tạo tế bào tổn thương do sự tàn phá của môi trường, ức chế melamin và chặn những thay đổi về sắc tố; kích hoạt các tế bào liên tục vận động để duy trì sự trẻ trung, khỏe mạnh và bảo vệ độ sáng mịn cho làn da.

Để hỗ trợ quá trình điều trị, bạn nên che chắn và bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp và tập cho mình thói quen sử dụng kem chống nắng hàng ngày, kết hợp kem trị nám khi cần thiết theo sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên tư vấn.

Sản phẩm này đạt chuẩn GMP và các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nhật. Chúng bao gồm các thành phần: L-Cystine (240mg) là một loại amino acid ngăn chặn sự sản sinh sắc tố Melanin, có hoạt tính cao, làm trẻ hóa da; Axit Ascorbic (Vitamin C: 300mg ) giúp cải thiện sắc tố, trị các vết nám, tàn nhang, đối mồi và da cháy nắng, chống lão hóa...; Axit canxi pantothenic: phòng chống mệt mỏi. Ngoài ra, sản phẩm còn có các thành phần hỗ trợ như: Axit xi-lit, sáp ong, đường trắng, can xi, bột bắp…

Những thành phần có trong sản phẩm này có công dụng: giúp trị các vết nám, đồi mồi, tàn nhang, da cháy nắng; chống mệt mỏi toàn than; trị các chứng say rượu; trị mụn trứng cá, chàm, mề day, phát ban; giúp trẻ hóa tế bào cơ thể, duy trì tuổi thanh xuân. Hiệu quả trong vòng 4-8 tuần bạn thấy làn da cải thiện lên từng ngày.

Neige White được sản xuất bởi Nihon Vitamin Kagaku Nhật Bản. Sản phẩm đã được Bộ Y tế Cục An Toàn Thực Phẩm chứng nhận và cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Địa chỉ: Toyamashi, KuroSakura, 31 banchi, Japan. ĐT: 076-467-5200 Nhà phân phối: - Công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào: Lầu 11 Toà nhà JABES 2 số 110 CMT8, phường 7, quận 3, TP HCM. ĐT: 083 9301838; 0839333637; 0902636439; 0938118118. Website: http://www.hoaanhdao.vn - Công ty mỹ phẩm Hana: 24 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3 , TP HCM. (Đường đối diện cổng Câu Lạc Bộ Lan Anh Cách Mạng Tháng Tám). ĐT: (08) 62622227, 0918 551 247; 0937445 669 Website: www.myvienhana.com.

Minh Thảo