Cách tăng cân nhanh và an toàn

Sở hữu một ngoại hình cân đối không những cho bạn sức khỏe, sự tự tin, mà còn tạo ra những giá trị mới trong cuộc sống.

Làm thế nào để tăng cân nhanh luôn là mục tiêu hướng đến của người gầy ốm. Ai cũng muốn đạt được mục đích nhanh chóng nhưng không có nghĩa là bạn bỏ qua vấn đề an toàn khi tăng cân. Bạn nên cân bằng hai tiêu chí sức khỏe và cân nặng bằng 4 bước giúp tăng cân nhanh và an toàn dưới đây.

Bước 1: Tăng cường năng lượng

Năng lượng là yêu cầu bắt buộc với người gầy cần tăng cân. Để cải thiện cân nặng, bạn cần tạo ra sự “dư thừa” calo cho cơ thể. Bổ sung các loại thực phẩm giàu năng lượng trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp bạn tăng cân nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo các món ăn tương ứng với kcal tại đây.

Bước 2: Ăn đủ dinh dưỡng

Để tăng cân nhanh, ngoài việc ăn nhiều hơn, bạn còn cần ăn đủ chất. Mỗi nhóm chất dinh dưỡng đều đóng các vai trò quan trọng giúp thay đổi cân nặng. Vì vậy, người gầy không được bỏ qua chúng trong quá trình tăng cân. Cụ thể:

Đạm: cung cấp các axit amin giúp xây dựng, sửa chữa tế bào, cung cấp năng lượng, giúp người gầy tăng cân rắn chắc, khỏe mạnh.

Tinh bột: cung cấp năng lượng, mang lại cảm giác thèm ăn.

Vitamin và chất khoáng: tham gia vào các chức năng chuyển hóa của cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường sự hấp thu dinh dưỡng.

Chất béo: cung cấp năng lượng, hấp thu, vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ.

Bước 3: Sử dụng Tảo Mặt Trời Spirulina Gold Plus

Tảo Mặt Trời Spirulina Gold Plus có thành phần 95% là tảo Spirulina cao cấp - loại thực vật tự nhiên có hàm lượng dinh dưỡng cao với hơn 100 các chất dinh dưỡng thiết yếu, gồm: đạm, vitamin và chất khoáng, chất béo không no, chất xơ, các chất chống oxy hóa… Ngoài ra, loại tảo biển này còn được tăng cường thêm khoáng chất kẽm (giúp bạn ăn ngon miệng) và vitamin C tự nhiên từ trái sơ ri hữu cơ (tảo Spirulina tự nhiên không có) cung cấp dinh dưỡng cao và đầy đủ. Sản phẩm giúp người gầy thúc đẩy nhanh quá trình tăng cân của mình nhờ:

Được cung cấp nguồn dinh dưỡng tự nhiên đầy đủ.

Tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ: ngủ ngon, sâu giấc, hạn chế stress.

Thanh lọc, thải độc cơ thể, phòng chống bệnh tật, giảm ốm vặt, tăng sức đề kháng.

Ngoài tác dụng tăng cân, Tảo Mặt Trời Spirulina Gold Plus còn chứa hàm lượng cao các chất chống oxi hóa như: Phycocyanin, Chlorophyll (diệp lục) giúp đào thải các chất độc trong cơ thể, tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho người gầy.

Tác dụng và tính an toàn của tảo Spirulina đã được khẳng định qua đánh giá của tổ chức Y tế Thế giới: “Tảo Spirulina là loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho loài người trong thế kỷ 21” và tổ chức IIMSAM (trực thuộc Liên Hợp Quốc) sử dụng từ năm 1984 để giúp cho hàng triệu trẻ em ở các nước đang phát triển khỏi suy dinh dưỡng.

Bước 4: Tập thể dục hàng ngày

Tập thể dục vừa sức từ 15 phút đến 30 phút mỗi ngày, người gầy sẽ thấy tác dụng tích cực của tập luyện với sức khỏe và việc tăng cân. Vận động làm tiêu hao một phần năng lượng nhưng cũng đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tăng cường khả năng ăn uống, giảm stress, giúp người gầy ngủ ngon hơn.

Người gầy sẽ không phải băn khoăn tự hỏi “làm thế nào để tăng cân nhanh mà lại an toàn cho sức khỏe” nếu kết hợp 4 bước kể trên trong liệu trình tăng cân của mình. Sự thay đổi về cân nặng, ngoại hình và sức khỏe sẽ đến nếu bạn thực sự quyết tâm và kiên trì với các phương pháp tăng cân tự nhiên, an toàn.

(Nguồn: Taomattroi.com)