Cách tăng cân an toàn cho người gầy

Việc tăng cân tự nhiên sẽ không khó nếu bạn có một chế độ ăn uống khoa học, ngủ nghỉ và tập luyện hợp lý.

Dù bạn thực hiện kế hoạch tăng cân cấp tốc hay từ từ vẫn không nên bỏ qua 3 nguyên tắc giúp tăng cân nhanh chóng dưới đây:

Tập luyện giúp tăng cân: bạn có thể ăn nhẹ trước khi tập, điều này giúp người gầy bù đắp lượng calo tiêu hao trong quá trình vận động và giúp cơ thể vận động tốt hơn. Nên ăn nhẹ một tiếng trước khi tập và uống một cốc nước 200ml là tốt nhất. Khởi động nhẹ nhàng trước khi bắt đầu bài tập tăng cân giúp cơ thể thích nghi và làm quen dần giữa trạng thái nghỉ ngơi và vận động. Giảm cường độ tập luyện khi gần kết thúc bài tập để tránh tình trạng mỏi cơ. Bạn nên chọn các bài tập phù hợp để đạt được mục đích luyện tập, các bài tập đi bộ, yoga, bơi, tập tạ… giúp hỗ trợ việc hấp thu dinh dưỡng, kích thích ăn uống, ngủ ngon.

Ngủ giúp tăng cân cấp tốc: bạn nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày và ngủ trước 23h. Giấc ngủ đêm rất quan trọng, vì chỉ có giấc ngủ này mới sâu giấc. Khi ngủ cơ thể được nghỉ ngơi, giảm tiêu hao năng lượng và đào thải các độc tố.

Ăn giúp tăng cân nhanh chóng: bạn nên đảm bảo đầy đủ các nhóm chất: đạm, béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa có nhiều trong các loại rau xanh, củ quả, tảo Spirulina. Chất chống oxy hóa có tác dụng thanh lọc, thải độc giúp cơ thể khỏe mạnh (ăn ngon, ngủ ngon, hấp thu dinh dưỡng tốt). Muốn tăng cân nhanh tự nhiên, không còn các nào khác là ăn uống lành mạnh, đủ chất và không được bỏ bữa. Vì thời điểm tăng cân, chúng ta cần nạp thức ăn liên tục để tích lũy năng lượng và không lấy đi những năng lượng dự trữ giúp xây dựng dần các bó cơ.

Tất cả những yếu tố ăn uống, ngủ, tập luyện sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại của người gầy khi dùng kèm Tảo Mặt Trời Spirulina Gold Plus. Đây là một sản phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng. Tảo Mặt Trời Spirulina Gold Plus chính là tảo spirulina tự nhiên nguyên chất, được bổ sung thêm vitmain C và kẽm.

Nguồn dinh dưỡng tự nhiên có trong sản phẩm sẽ giúp người gầy tăng cân nhanh chóng. Trong sản phẩm có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần như: đạm gấp 5 lần trong thịt bò, 3 lần trong trứng, Beta-carotene gấp 15 lần trong cà rốt. Đặc biệt, đạm trong tảo Spirulina là đạm toàn tính cung cấp đến 18 loại axit amin với 8 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Các axit amin này dùng để xây dựng cơ bắp giúp tăng cân.

Chất chống ôxy hóa (Phycocyanin, Chlorophyll, Betacarotene, Polysaccaride) có hàm lượng cao trong Tảo Mặt Trời giúp cơ thể được thanh lọc, thải độc hiệu quả. Đẩy lùi tất cả các gốc tự do, bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn và cân nặng sẽ được cải thiện sau một thời gian. Điều đặc biệt, là tất cả những vi chất được tập hợp đầy đủ trong Tảo Mặt Trời giúp người gầy bổ sung dinh dưỡng toàn diện, cân bằng dinh dưỡng, dễ dàng hấp thu tối đa dinh dưỡng từ tảo và thức ăn. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Từ năm 1984, Tổ chức IIMSAM của Liên Hiệp Quốc đã dùng tảo Spirulina để giúp trên 2 triệu trẻ em và người già ở các nước đang phát triển thoát khỏi bệnh suy dinh dưỡng và tăng cân. Năm 1973, Tổ chức FAO và Tổ chức Y Tế thế giới công nhận tảo Spirulina là nguồn dinh dưỡng dược giúp chống suy dinh dưỡng và lão hóa.

(Nguồn: Taomattroi.com)