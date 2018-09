Cách tắm trắng, trẻ hóa da

Bổ sung dinh dưỡng từ bên ngoài làn da hay dẫn trực tiếp vào cơ thể là những cách làm trắng và trẻ hóa da được đánh giá cao trên thế giới.

Ca sĩ Lưu Hương Giang - người đồng sáng lập Hệ thống Saigon Smile Spa ngày một trắng hồng tự nhiên nhờ trị liệu tắm trắng Takano Nhật Bản.

Tắm trắng Takano Nhật Bản

Tắm trắng Takano Nhật Bản ứng dụng công nghệ hiện đại các hạt Nano siêu nhỏ (chỉ bằng khoảng 1/2000 kích thước lỗ nang lông) để tăng độ thẩm thấu vitamin C (làm trắng) vào da gấp 1000 lần so với các phương pháp thoa bôi truyền thống. Các hạt Nano siêu nhỏ dễ dàng xâm nhập vào các tế bào da, mang theo hàm lượng lớn tinh chất vitamin C thẩm thấu từ lớp da ngoài cùng cho đến tận sâu lớp đáy - nơi sản sinh hắc sắc tố melanin. Vitamin C sẽ phát huy tác dụng hai chiều: vừa làm sáng các tế bào sạm màu cũ, vừa ngăn chặn sự hình thành bất thường melanin mới. Bởi vậy, bạn có thể cảm nhận độ trắng sáng chỉ sau buổi trị liệu đầu tiên và “lột xác” sau một liệu trình từ 5 buổi đến 10 buổi.

Diễn viên Ốc Thanh Vân cũng đã tắm trắng Takano Nhật Bản để khôi phục làn da sau hai lần sinh, giúp cô tự tin khoe vẻ gợi cảm trong những bộ đầm khiêu vũ xẻ táo bạo trong gameshow “Bước nhảy hoàn vũ” 2013. Không những hài lòng với làn da trắng nõn, cô còn đánh giá cao tác dụng “kép” giúp làm mờ rõ rệt các vết rạn sau sinh của phương pháp này.

Sau hai lần sinh con, Ốc Thanh Vân vẫn giữ được làn da trắng hồng tươi trẻ nhờ phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản.

Làm trắng da công nghệ Thụy Sĩ

Đây là một trị liệu cao cấp của thẩm mỹ thế giới, phổ biến tại Thụy Sĩ, Mỹ... (chủ yếu với mục đích trẻ hóa da). Thực chất của phương pháp này là làm sáng da, chứ không phải “biến” da đen thành da trắng. Theo các bác sĩ da liễu tại Saigon Smile Spa, sản phẩm chiết xuất từ tế bào tinh túy của các loại thực vật quý hiếm, có thành phần dinh dưỡng tương đương với tế bào tự nhiên của con người, có tác dụng kích thích sản sinh hơn 200 loại tế bào mới khác, giúp làm mới làn da, đẩy các tế bào hắc tố cũ ra khỏi da theo cơ chế sinh học, giúp da sáng hồng, căng mịn rõ rệt và tự nhiên.

Bên cạnh đó, trị liệu này có tác dụng mạnh khi trẻ hóa toàn diện làn da và cả sức khỏe: da căng mịn tươi trẻ do hệ thống collagen và elastin tự nhiên được tăng cường tối đa, mềm mại do được bổ sung dồi dào độ ẩm. Trị liệu giúp làm chậm quá trình lão hóa do chứa nhiều thành phần chống oxy hóa. Sản phẩm còn như một loại thuốc bổ cao cấp có tác dụng tăng cường sức khỏe, khiến cơ thể và đời sống tinh thần giàu năng lượng, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Chỉ một liệu trình 10 buổi, mỗi buổi 2-3 phút hoặc 20-30 phút (tùy theo cách thức đưa dẫn sản phẩm vào cơ thể), tác dụng sáng hồng và trẻ hóa làn da có thể kéo dài tới 2 năm.

Công nghệ làm trắng da của Thụy Sĩ giúp sáng da theo cơ chế tự nhiên.

Tất cả trị liệu làm trắng da Thụy Sĩ tại Saigon Smile Spa đều sử dụng sản phẩm chính hãng công nghệ Thụy Sĩ, bạn được trực tiếp kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm để tin tưởng trị liệu. Đồng thời, các trị liệu này được thực hiện trực tiếp bởi ekip bác sĩ giàu kinh nghiệm thuộc Hội đồng bác sĩ tại spa, đảm bảo trị liệu chuẩn kỹ thuật, nhẹ nhàng, an toàn và hiệu quả. Xem thêm tiêu chí làm trắng da toàn diện theo lời khuyên bác sĩ tại đây.

