Cách ngừa nám của dân văn phòng

Làm việc nhiều với máy tính, dinh dưỡng không cân đối, stress... chính là các nguyên nhân khiến dân văn phòng bị nám tấn công mạnh mẽ.

Nám da nếu không được điều trị triệt để sẽ phát triển nhanh và lan rộng, gây mất thẩm mỹ, khiến chị em kém tự tin. Để trị nám da hiệu quả, dân văn phòng cần chú ý một số nguyên tắc sau:

Đặt một chậu cây xương rồng nhỏ trên bàn làm việc vì xương rồng có thể hút bức xạ điện từ.

Uống 2-3 cốc trà xanh mỗi ngày. Lá trà xanh giàu vitamin A thô, có thể chuyển hóa nhanh thành vitamin A. Trà xanh không chỉ chống ôxy hóa tốt cho cơ thể mà còn ngăn ngừa các tác hại từ bức xạ điện từ, bảo vệ và nâng cao thị lực.

Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng quá mức, thường xuyên tập thể dục. Thực hiện một vài động tác thể dục nhẹ trong lúc làm việc cũng giúp kích thích tuần hoàn máu và giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Hạn chế sử dụng mỹ phẩm (chú ý những mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất tẩy lột). Không dùng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng đột ngột. Khi ra ngoài cần đội mũ rộng vành, đeo kính râm và thoa kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu 15. Có thể sử dụng các loại kem trang điểm thông minh có tích hợp khả năng chống nắng.

Hạn chế thực phẩm chiên rán, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bổ sung chất xơ và vitamin. Uống nhiều nước và giảm tiêu thụ các thức uống giàu chất kích thích như cà phê, rượu bia....

Sử dụng các sản phẩm cân bằng nội tiết và trị nám có chứa L-cysteine, Hythiol-C...

Do đặc thù nghề nghiệp, chị em công sở luôn mong muốn có một giải pháp xóa nám triệt để, hiệu quả nhanh chóng, dễ dàng sử dụng và đảm bảo an toàn với chi phí vừa phải. Do vậy, phái đẹp đã tìm đến viên uống Sakura HCL White Blossoms với phức hợp Hythiol-C giúp loại bỏ chân nám hàng đầu tại Nhật Bản.

Hythiol-C từng được sử dụng để điều trị các vấn đề liên quan đến gia tăng hắc sắc tố da tại Nhật Bản và ngày càng phổ biến ở các nước công nghệ cao như khu vực Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, Hythoil-C có trong viên uống Sakura HCL White Blossoms của thương hiệu mỹ phẩm Sakura, Nhật Bản.

Ngoài Hythiol-C, viên uống này còn chứa nhiều thành phần tự nhiên can thiệp sâu vào quá trình sản xuất melanin, tái tạo collagen và ngăn ngừa lão hóa như L-cysteine, vitamin C (Ascorbic Acid) cùng các vitamin thiết yếu khác mà dân văn phòng luôn trong tình trạng thiếu hụt như vitamin E và các vitamin nhóm B...

Sản phẩm viên uống Sakura HCL White Blossoms được sản xuất tại Nhật Bản trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP quốc tế, được Bộ Y tế Nhật Bản chứng nhận và cấp phép lưu hành. Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối qua hệ thống nhà thuốc.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho phụ nữ có thai và nuôi con bằng sữa mẹ. Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào Số 110 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận 3, TP HCM. Điện thoại: 083930.18.38 - 18007118 - 0938.118.118 - 0902.63.64.39. Website: www.hoaanhdao.vn; Email: hoaanhdaoco@gmail.com. Hệ thống đại lý trên toàn quốc xem tại đây.

(Nguồn: Hoa Anh Đào)