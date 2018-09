Cách làm trắng và nâng cơ mặt hiệu quả

Phương pháp Takano Nhật Bản không chỉ làm trắng da mà còn làm săn chắc và định hình cơ mặt thon gọn.

Làm trắng da và nâng cơ mặt là hai vấn đề khá tách biệt. Tuy nhiên, phương pháp làm trắng da Takano Nhật Bản luôn xem xét các hiện tượng da trong mối quan hệ tổng hòa, để đạt được tính đa tác dụng và bền vững. Điều này giải thích vì sao phương pháp này không những làm trắng sáng làn da, mà còn có khả năng nâng cơ mặt, hiệu quả thấy được sau mỗi lần trị liệu.

Làm trắng da và nâng cơ mặt là hai tiêu chí làm đẹp quan trọng của các ngôi sao Nhật, trong đó có biểu tượng nhan sắc Nhật Bản - Erika Sawajiri.

Để mang lại hiệu quả đa tác dụng đó, phương pháp làm trắng da Takano Nhật Bản ứng dụng công nghệ “châm kim”. Công nghệ này không sử dụng kim châm thật, mà chỉ mô phỏng nguyên lý hoạt động như châm kim, để tạo ra các “lối đi” siêu nhỏ từ lớp biểu bì xuống tận các lớp da sâu bên dưới. Nhờ đó, siêu dưỡng chất được thẩm thấu sâu và lan rộng vào các tế bào da. Thành phần trong mặt nạ “kim châm” không chỉ chứa vitamin C, có tác dụng làm trắng da, mà còn giàu collagen và elastin. Nhờ những đường dẫn siêu nhỏ do công nghệ “kim châm” tạo ra, collagen và elastin được bổ sung mạnh mẽ vào da gấp 200 lần so với bình thường, làm đầy các nếp nhăn, săn chắc da, có tác dụng định hình cơ mặt thon gọn.

Công nghệ “kim châm” giúp bổ sung collagen và elastin, có tác dụng định hình cơ mặt.

Phương pháp làm trắng da Takano Nhật Bản còn được các chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao ở thao tác massage. Các kỹ thuật này được hình thành dựa theo sơ đồ gương mặt chuẩn, từ đó nâng cơ mặt thon gọn theo các điểm “treo” (những điểm nhấn trong cấu trúc gương mặt hình chữ V). Các thao tác này cũng ứng dụng kỹ thuật massage truyền thống của Nhật Bản khi tác động đến các huyệt trên mặt, kích thích mạch máu được lưu thông, mang lại sắc thái rạng rỡ hồng hào cho làn da.

Các chuyên gia Nhật Bản cũng sử dụng kết hợp máy nâng cơ mặt trong quá trình trị liệu để tăng hiệu quả. Tại Saigon Smile Spa, chỉ sau 10 buổi trị liệu với phương pháp này, làn da không chỉ trắng mà còn khắc phục đáng kể tình trạng chảy xệ do lão hóa. Tìm hiểu thêm cơ chế làm trắng và nâng cơ của phương pháp Takano Nhật Bản tại đây.

Huấn luyện viên The Voice Kid Lưu Hương Giang trẻ trung và rạng rỡ nhờ liệu trình làm trắng da Takano Nhật Bản. Xem thêm bộ ảnh mới của Lưu Hương Giang tại đây.

Với phương pháp này, bạn có thể tiết kiệm được một nửa thời gian, một nửa chi phí nếu phải làm riêng biệt hai dịch vụ làm trắng và nâng cơ. Đặc biệt, trong tháng tôn vinh Phụ nữ Việt Nam, bạn còn có cơ hội được trải nghiệm phương pháp làm trắng da Nhật Bản với mức giảm giá từ 10% đến 20% (giảm 1,5 triệu đồng tới hơn 3 triệu đồng), đồng thời được tặng thêm một buổi miễn phí (tương đương 1,5 triệu). Xem thêm 3 lý do nên làm trắng da và nâng cơ mặt vào tháng 10 tại đây.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)