Cách làm trắng da được bình chọn 2013

Cup Tin&Dùng cho 'Dịch vụ chăm sóc và làm trắng da tốt nhất 2013' đã được trao cho dịch vụ làm trắng da tự nhiên của Saigon Smile Spa.

Giải thưởng do người tiêu dùng trên cả nước bình chọn và dịch vụ làm trắng da Takano Nhật Bản cũng được đánh giá là phương pháp ưu việt được nhiều sao Việt lựa chọn.

Công nghệ làm trắng da Takano Nhật Bản dành cho mặt hay toàn thân đều dựa trên nguyên lý ứng dụng các phát minh tiến bộ của ngành vật lý học để làm tăng độ thẩm thấu dưỡng chất (đặc biệt là vitamin C) vào da gấp hàng nghìn lần, từ đó tăng hiệu quả trắng da nhanh chóng và an toàn. Chính nhờ khả năng thẩm thấu dưỡng chất vào da cao, nên vitamin C được sử dụng trong phương pháp này có nồng độ dưới 20% - mức an toàn cho da. (Vitamin C nồng độ cao hơn 20% nếu được sử dụng liên tục sẽ sinh ra hiện tượng quá liều và dễ gây sốc phản vệ hoặc tác dụng phụ cho cơ thể).Thực tế, khi phương pháp này được áp dụng ở Nhật Bản và Saigon Smile Spa, chưa có báo cáo nào về trường hợp khách hàng gặp tác dụng phụ.

Á hậu Mrs World Thu Hương tắm trắng Takano Nhật Bản để duy trì làn da trắng sáng tươi trẻ ở độ tuổi 35.

Làm trắng da mặt Takano Nhật Bản

Sáng tạo từ phương pháp châm kim của Đông y, trị liệu làm trắng da mặt Takano Nhật Bản sử dụng mặt nạ “kim châm” độc đáo (không phải kim châm thật) để tăng độ thẩm thấu của các dưỡng chất vào da nhiều gấp 200 lần so với phương pháp thoa bôi thông thường. Cấu tạo “lưới kim” của mặt nạ sẽ tạo ra những đường đi siêu nhỏ từ bề mặt da xuống sâu các lớp da bên dưới, giúp các dưỡng chất đặc biệt như vitamin C, collagen theo đường dẫn đó dễ dàng “đi” vào trong da.

Ca sĩ Lưu Hương Giang trắng nõn nà nhờ phương pháp làm trắng da mặt Takano Nhật Bản.

Tắm trắng Takano Nhật Bản

Để tăng hiệu quả làm trắng da toàn thân, phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản sử dụng mặt nạ vitamin C công nghệ Nano. Hạt Nano là những phân tử siêu nhỏ, có kích thước chỉ bằng 1/2000 kích thước lỗ nang lông, nên dễ dàng “vận chuyển” vitamin C len lỏi vào các tế bào da ở sâu bên dưới. Độ thẩm thấu của vitamin C vào da theo phương pháp này được chứng minh gấp 1.000 lần so với các phương pháp truyền thống.

Nhờ hiệu quả cao, song song với tính tự nhiên và an toàn, phương pháp làm trắng da Takano Nhật Bản đã được khách hàng đánh giá là “Dịch vụ chăm sóc và làm trắng da tốt nhất” 2013.

Nhờ những công nghệ vượt trội trên, phương pháp làm trắng da Takano Nhật Bản mang lại một làn da trắng sáng tự nhiên từ gương mặt tới tận gót chân chỉ sau khoảng 10 buổi (đối với mặt) và 5-10 buổi (đối với toàn thân).

Để cảm ơn khách hàng đã bình chọn phương pháp làm trắng da tại Saigon Smile Spa là “Dịch vụ chăm sóc và làm trắng da tốt nhất 2013", Saigon Smile Spa giảm giá 20% cho các trị liệu làm trắng da, trẻ hóa da trên toàn hệ thống từ nay đến 31/12. Nghĩa là với trị liệu Takano Nhật Bản, bạn đã tiết kiệm được hơn 3 triệu đồng cho một liệu trình làm trắng da mặt và từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng cho một liệu trình tắm trắng toàn thân từ 5 buổi đến 10 buổi. Xem thêm chi tiết các trị liệu làm trắng da và trẻ hóa da trong chương trình khuyến mại tại đây.

(Nguồn: Hệ thống Saigon Smile Spa)