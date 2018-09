Cách làm trắng da của 'Ốc' Thanh Vân

Nữ MC xinh đẹp chia sẻ, nhờ phương pháp làm trắng da tổng thể Takano Nhật Bản, làn da của cô trở nên trắng sáng, khỏe mạnh.

Người ta thường nói phụ nữ hao tổn nhan sắc là sau mỗi lần sinh nở, nhưng điều này không đúng với Ốc Thanh Vân, bởi càng ngày cô càng trẻ đẹp, làn da càng trắng mịn hơn. Sự xuất hiện trở lại của cô diễn viên đa năng và thông minh Ốc Thanh Vân trong chương trình Sống đẹp mỗi ngày trên VTV1 và vở Người vợ ma của sân khấu kịch Phú Nhuận sau khi nghỉ sinh khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ nhan sắc của bà mẹ 2 con.

Ốc Thanh Vân tự tin, trắng sáng khi trở lại con đường nghệ thuật.

Tuy làn da thường xuyên sạm đen vì mỹ phẩm, ánh đèn, cường độ lao động, và thay đổi nội tiết tố sau sinh, nhưng làn da của cô vẫn tươi sáng, rạng ngời theo thời gian, kể cả khi khuôn mặt không hề trang điểm. Bí quyết nằm ở một loạt phương pháp làm trắng da và duy trì sự trẻ trung rất lạ, rất “độc” mà cô Ốc đã cất công nghiên cứu từ các tài liệu Nhật Bản. Đó là giải pháp tổng thể làm trắng da mặt và làm trắng da toàn thân Takano.

Ốc Thanh Vân hứng thú tìm hiểu nền văn hóa cũng như các bí quyết sống khỏe, đẹp của Nhật Bản.

Tìm hiểu nghiên cứu của các chuyên gia Nhật, Ốc Thanh Vân biết được phương pháp làm trắng da tổng thể Takano Nhật Bản sử dụng Vitamin C siêu nhỏ, có khả năng thẩm thấu vào da gấp 200 lần so với các phương pháp thông thường. Vitamin C chính là “thần dược” làm trắng da, giúp làm da sáng mịn hơn sau lần đầu tiên. Thực hiện phương pháp này trong vòng 10 buổi trị liệu, làn da của cô dần trở nên trắng sáng như mong muốn. Làm trắng đẹp da tự nhiên, mà vẫn thuận theo cơ chế sinh học của da và an toàn chính là đặc trưng nhân văn trong công nghệ thẩm mỹ tiên tiến của người Nhật.

Từ khi phương pháp này được hệ thống Saigon’smile Spa ứng dụng tại Việt Nam, việc duy trì làn da trắng sứ với cô không còn quá khó khăn. Hệ thống này đã ứng dụng toàn diện công nghệ ưu việt này của Nhật Bản trong cả làm trắng da mặt và tắm trắng da toàn thân, sau khi tính toán kỹ lưỡng liều lượng và máy móc cho phù hợp với đặc thù da của từng vùng.

Bên cạnh đó, Ốc Thanh Vân còn đặt ra cho các chuyên gia của hệ thống spa này những yêu cầu khắt khe, đẳng cấp, như yêu cầu của nước Nhật: vừa làm trắng hiệu quả, vừa an toàn, lại phải không được làm da lão hóa sớm. Và điều làm cô yên tâm với quyết định của mình là kỹ thuật điêu luyện và công nghệ hiện đại của spa này đáp ứng tốt đòi hỏi khó tính, các dưỡng chất từ thiên nhiên giàu collagen và elastin, có tác dụng trẻ hóa và tái tạo da, đã thẩm thấu vào da. Chỉ khi nào da được làm trắng và tắm trắng đúng cách, và hiệu quả đạt được một cách tự nhiên, thì màu da mặt và toàn thân mới có thể trắng sáng và khỏe mạnh một cách đồng đều.

Ốc Thanh Vân và nhiều ngôi sao khác của showbiz Việt như: Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Thùy Lâm và ca sĩ Lưu Hương Giang đều sở hữu làn da trắng khỏe nhờ giải pháp làm trắng và tắm trắng da toàn diện Takano của Saigon’smile Spa.

