Cách khắc phục vai u thịt bắp

Không cần phải cố gắng che giấu hay luyện tập thể thao mệt mỏi mỗi ngày, bạn vẫn có thể sở hữu cánh tay thon và bờ vai mềm mại một cách dễ dàng.

Áo cánh tiên, tay dài, áo khoác, để tóc dài, massage hoặc các bài tập thể thao có thể giúp bạn che giấu bớt vai u thịt bắp nhưng lại không phải là giải pháp giúp bạn đỡ tự ti hơn.

Nỗi tự ti mang tên vai u thịt bắp

Nếu như cánh tay to khỏe và bờ vai rộng chắc là điểm thu hút của các đấng mày râu thì với phụ nữ, đó lại là một thảm họa. Tình trạng này không chỉ khiến các cô gái đau đầu khi lựa chọn quần áo thời trang mà còn làm giảm đi nhiều phần nét nữ tính, dịu dàng của phái đẹp. Sẽ thật đơn giản nếu là một cô nàng ưa chuộng phong cách tomboy, bạn có thể che giấu khuyết điểm cơ thể mình vào những bộ áo quần rộng rãi, thoải mái. Ngược lại, nếu là một tín đồ của phong cách nữ tính, quyến rũ, bạn sẽ phải đau đầu mỗi ngày với bắp tay quá khổ và bờ vai nam tính của mình.

Bắp tay to, vai thô có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số người do di truyền cơ địa, một số khác lại do chế độ ăn uống dư thừa năng lượng, quá nhiều đường mà không có sự đào thải hợp lý nên tích tụ thành mỡ rắn chắc, tập trung ở các khu vực ít vận động như tay, vai. Ngược lại, một số người lại có cánh tay to và bờ vai rộng lớn do quá trình tập luyện thể thao lâu năm, nhất là các môn cần sự vận động nhiều của vùng tay vai như bơi lội, cử tạ…

Giải pháp che giấu và loại bỏ vai u thịt bắp

Những kiểu mẫu thời trang như áo tay dài, cánh tiên tay xòe, xẻ tà, vest, cardigan, trendcoat... với màu sắc trang nhã, tinh tế hoặc những bài tập thể chất đơn giản như chống đẩy, ép vai, aerobic... là những giải pháp hữu dụng giúp bạn che giấu bớt khuyết điểm cơ thể, giúp vùng tay vai săn chắc, gọn gàng hơn. Tuy nhiên, nếu muốn xử lý nhanh và triệt để tình trạng vai u thịt bắp mà không cần tốn quá nhiều thời gian luyện tập và che giấu mệt mỏi, bạn có thể tìm đến các trung tâm thẩm mỹ uy tín để nhận được lời khuyên và hướng dẫn điều trị hợp lý.

Liệu pháp giảm mỡ Lipo-Peptide tại Dencos Luxury có thể giúp hóa giải mỡ thừa và giảm độ thô cứng của bắp tay an toàn, nhẹ nhàng.

Tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury, Lipo-Peptide là công nghệ xử lý mỡ thừa và cải thiện tình trạng thô cứng của bắp tay, bả vai hiệu quả. Công nghệ này ứng dụng các hoạt chất sinh học peptide có lợi cho cơ thể để loại bỏ mỡ thừa, mỡ cứng lâu năm. Hoạt chất peptide khi đưa vào vùng mỡ cần điều trị sẽ vừa làm nhiệm vụ đốt cháy, phân giải các tế bào mỡ, vừa kích hoạt cơ chế ngăn chặn sự tích tụ năng lượng thừa quá mức. Điểm đặc biệt của công nghệ này là lượng mỡ thừa bị đốt cháy không cần đào thải ra ngoài mà sẽ được tái sử dụng để trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể, từ đó làm giảm cảm giác đói và ức chế sự thèm ăn. Điều này khiến cho quá trình giảm cân, giảm mỡ đạt hiệu quả cao hơn.

Bờ vai thon thả, nữ tính giúp bạn tự tin diện mọi kiểu thời trang quyến rũ, tinh tế hơn.

Ngoài ra, tác động của nguồn năng lượng nhiệt và sóng âm từ máy Endymed hỗ trợ sẽ giúp tăng sinh tái tạo biểu bì và mô liên kết, làm săn chắc da, tránh chảy xệ sau khi giảm mỡ. Tùy vào tình trạng tích mỡ bắp tay, bả vai mà các bác sĩ sẽ đưa ra một liệu trình điều trị thích hợp cho bạn. Trong trường hợp nhẹ, bạn chỉ cần điều trị một đến 2 lần là đã thấy kết quả khả quan với vùng bắp tay giảm từ 5 đến 6cm, bả vai bớt to, thô đi trông thấy. Kiên trì điều trị với một phác đồ khoa học sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại cánh tay nhỏ nhắn, gọn gàng và bờ vai mềm mại, duyên dáng, nữ tính. Xem thêm tại đây.

