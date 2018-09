Cách khắc phục mũi và cằm xấu

Nâng mũi và cằm 5 phút là phương pháp làm đẹp dành cho người có khuyết điểm ở mũi và cằm. Cụ thể là dáng mũi thấp tẹt, gãy, cằm ngắn.

Nếu bạn muốn làm đẹp mũi và cằm nhưng lại lo ngại phẫu thuật phức tạp thì có thể lựa chọn phương pháp làm đẹp không phẫu thuật. Bạn có thể nâng mũi và chỉnh cằm đơn giản trong vòng 5 phút và có được kết quả như mong muốn. Đây là phương pháp an toàn, không gây tổn thương, quy trình thực hiện nhanh gọn do không cần phẫu thuật hay bất cứ động tác can thiệp dao kéo nào.

Dáng mũi đẹp ở nam và nữ khác nhau, tuỳ theo cấu trúc gương mặt để bác sĩ chỉnh sửa.

Đầu tiên, bác sĩ sẽ kiểm tra và xác định khiếm khuyết chiếc mũi của bạn. Sau đó, bác sĩ xác định hình dáng mũi sao cho phù hợp với khuôn mặt và chọn điểm chích. Chất làm đầy filler sẽ giúp sống mũi được nâng cao, thẳng nhưng vẫn có độ võng vừa phải và độ mềm mại tự nhiên, chóp mũi thon gọn. Hình dáng mũi theo tổng thể sẽ cân đối, hài hoà với khuôn mặt. Khi mũi được nâng cao, các đường nét khác cũng trở nên cân đối và sắc nét. Chiếc cằm ngắn và lẹm cũng có thể dễ dàng cải thiện bằng phương pháp này. Chỉ trong 5 phút, chiếc cằm sẽ trở nên thon gọn, đầy đặn, hài hoà với gương mặt.

Một trường hợp sau khi vừa nâng mũi vừa chỉnh cằm lẹm 5 phút tại Thẩm mỹ Xuân Trường.

Nâng mũi và chỉnh cằm bằng phương pháp này nhẹ nhàng, không gây tổn thương và phù hợp với từng khuôn mặt khác nhau. Bác sĩ chuyên khoa tại Thẩm mỹ Xuân Trường sẽ kiểm tra kỹ cấu trúc gương mặt để tư vấn cụ thể cho từng trường hợp. Phương pháp này giúp khắc phục các khuyết điểm và làm cho khuôn mặt hài hoà, cân đối, khả ái hơn.

Đẹp hơn nhờ nâng mũi và chỉnh cằm 5 phút.

Ngày nay, xu hướng làm đẹp an toàn được lựa chọn hàng đầu bởi nhiều người muốn làm đẹp nhưng vẫn lo ngại rủi ro, mất thời gian hoặc kết quả không như mong đợi. Với phương pháp nâng mũi chỉnh cằm này, các vấn đề trên không còn là nỗi băn khoăn nữa.

