Cách khắc phục biến chứng thường gặp khi nâng mũi

Những biến chứng thường gặp khi nâng mũi S line, bọc sụn hay nâng mũi Megaderm… đều có thể khắc phục nếu áp dụng đúng kỹ thuật.

Tình trạng bóng đỏ, lộ sóng, nhiễm trùng, thủng da đầu mũi... là những biến chứng thường gặp khi làm đẹp mũi. Ngoài ra, một vài trường hợp mũi có thể bị co rút, biến dạng, vẹo lệch, mất trụ vách ngăn, lệch cánh mũi... do can thiệp quá sâu vào cấu trúc mũi.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc - cho biết, những biến chứng này đều có cách khắc phục. Việc đầu tiên bạn cần làm là chọn địa chỉ có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại để sửa mũi hỏng hay tái phẫu thuật thẩm mỹ mũi nhằm đảm bảo kết quả không ảnh hưởng sức khỏe.

"Việc khắc phục mũi hỏng cần bác sĩ có kinh nghiệm. Nếu bác sĩ có tay nghề không cao sẽ tiếp tục gây biến chứng cho mũi", Tiến sĩ Tú Dung nói.

Điều chỉnh dáng mũi lệch vẹo bằng tái phẫu thuật mũi

Biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ thường do mũi ngắn bẩm sinh, da quá mỏng mà lại cố gắng kéo dài đầu mũi... Bác sĩ sẽ tái phẫu thuật mũi bằng kỹ thuật chỉnh hình mũi với công nghệ S line plus hiện đại, dùng sụn tự thân kết hợp sụn nhân tạo mềm dẻo và màng huyết tương giàu tiểu cầu (PR) để khắc phục.

Tiến sĩ Tú Dung khuyên chị em chuẩn bị đầy đủ kiến thức nâng mũi trước khi quyết định thực hiện. Tỉnh táo và lựa chọn đúng nơi làm đẹp. Bên cạnh đó, chị em cần xác định rõ nhu cầu của mình. Khi đến làm đẹp cần miêu tả dáng mũi mong muốn với bác sĩ cũng như lắng nghe tư vấn kỹ lưỡng.

Nâng mũi có thể cải thiện toàn diện các khuyết điểm để có dáng mũi đẹp.

"Với những chuyên gia có kinh nghiệm, bác sĩ sẽ giúp mọi người nhận biết dáng mũi của họ và cho biết liệu pháp ấy có phù hợp hay không. Nếu khách yêu cầu thực hiện dáng mũi không phù hợp, qua xem xét, nhận thấy các phương pháp ấy không đảm bảo an toàn, bác sĩ có thể từ chối không làm", bác sĩ nói thêm.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)