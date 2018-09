Cách hiểu đúng về điều trị nám da

Nguyên nhân hình thành nám da là do phản ứng phòng vệ của làn da chống lại tia cực tím, quy trình sản sinh melanin là cơ chế bảo vệ da.

Nghe quảng cáo là đắp mặt nạ thuốc bắc chữa nám da rất hiệu quả mà lại lành nên mình đã đến một trung tâm làm đẹp để thực hiện. Thế nhưng, đắp vài lần, nám không biến mất mà mặt bị sưng nề, tấy đỏ và chảy nước. Đến bây giờ da đã khỏi dị ứng nhưng vẫn bị sẹo, thâm và các vết nám càng đậm màu hơn. Mong chuyên mục tư vấn giúp cách khắc phục. (Mai Anh)

Theo những gì bạn miêu tả thì làn da của bản có thể dị ứng do đắp mặt nạ. Về mặt nguyên tắc, việc đắp mặt nạ thảo dược có tác dụng lấy đi lớp tế bào chết và giúp da mịn màng, mềm mượt. Tuy nhiên, để có tác dụng làm trắng nhanh và giảm nám tức thì một số loại mặt nạ trên thị trường trộn thêm nhiều hoá chất lột tẩy khiến phần da thượng bì bị mất nước, bong tróc để lộ lớp da non mới trắng ngần nhưng do đã bị ngậm độc và non trẻ nên dễ bị kích ứng với môi trường bụi bẩn bên ngoài dẫn đến sưng phù, mẩn đỏ, dị ứng.

Theo như các bác sĩ tại viện da liễu Hà Nội, nguyên nhân hình thành nám da là do phản ứng phòng vệ của làn da chống lại tia cực tím, nói một cách dễ hiểu quy trình sản sinh melanin thực chất là cơ chế bảo vệ da, da của bạn đã bị nám kết hợp với việc đắp mặt nạ khiến da càng bị tổn thương nặng nên các chân nám sẽ càng đậm màu.

Với làn da đã bị tổn thương, trước tiên bạn cần che chắn cẩn thận, bôi kem chống nắng hạn chế tối đa việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, không thức đêm, duy trì chế độ sinh học khoa học và uống nhiều nước trái cây. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo phương pháp điều trị nám sau.

Loại bỏ nám nhờ công nghệ Laser Yag.

Công nghệ ánh sáng sinh học Laser Yag có bước sóng 532 - 1064 nm sẽ tác động đến 3 tầng tế bào da tán nhỏ các hắc sắc tố sậm màu trên bề mặt da khiến chúng vỡ ra thành vô số hạt li ti và đào thải ra ngoài qua cơ chế tự nhiên từ đó các chân nám từ nông cho đến sâu đều được quét sạch. Đây cũng là một trong công nghệ đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt của tổ chức FDA Mỹ và trở thành công nghệ điều trị nám hiệu quả, an toàn hiện nay.

Để giúp trắng khoẻ và chống lại tác nhân của môi trường bên ngoài, trong quá trình điều trị nám làn da còn được nâng niu bởi công nghệ siêu kim cương, Oxy oasis và đắp mặt nạ Nano của Pháp có tác dụng chống Oxy hoá, trung hoà các gốc từ do, đánh thức lớp tế bào năng lượng đã ngủ quên, chữa lành mọi tổn thương trên da. Đồng thời, phương pháp này nuôi dưỡng tế bào da mới được khoẻ mạnh, trắng hồng. Sau 4 - 6 tuần sử dụng nám mờ nhạt đến 90%, da căng mịn trắng sáng như vừa được hồi sinh.

Để có kết quả điều trị nám da tốt, bạn nên đến các trung tâm thẩm mỹ uy tín thăm khám da đồng thời đưa ra phác đồ điều trị chính xác cho mỗi tình trạng nám.

