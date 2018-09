Cách đơn giản để có đôi mắt to đẹp

Bấm mí mắt Hàn Quốc là giải pháp tạo mắt 2 mí đẹp, an toàn và tự nhiên cho bạn gái.

Tôi 21 tuổi có khuyết điểm là đôi mắt quá bé. Gần đây, do tôi béo hơn nên cảm giác mắt ngày càng híp lại. Mong chuyên mục tư vấn giúp cách làm mắt to và có 2 mí rõ ràng mà không cần phẫu thuật. (Trang)

Trả lời:

Đôi mắt nhỏ thường khiến khuôn mặt kém tươi sáng, rạng rỡ và thiếu điểm nhấn. Không chỉ riêng bạn, mà bất cứ bạn gái nào cũng luôn mơ ước sở hữu đôi mắt to tròn, ấn tượng. Chính vì lẽ đó có nhiều công nghệ ra đời để khắc phục tình trạng mắt nhỏ, một mí, ẩn mí.

Đầu tiên phải kể đến là công nghệ make up. Đây là phương pháp thông dụng cho bạn gái sở hữu đôi mắt một mí, với bút kẻ mắt, mascara, mi giả, miếng dán kích mí. Đôi mắt của bạn có thể biến hóa trở nên to tròn, lung linh chỉ sau vài bước trang điểm. Tùy vào mức độ trang điểm và cách trang điểm, bạn có thể tạo ra cho mình đôi mắt to, tròn theo ý muốn. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp cho những tín đồ make up và không phải ai cũng có khả năng tô vẽ hay chịu đựng hàng loạt lớp trang điểm trên đôi mắt.

Đôi mắt to tròn, long lanh khiến khuôn mặt bừng sáng.

Nếu bạn mong muốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không phụ thuộc vào make up và hướng tói giải pháp lâu dài thì nên nhờ đến sự trợ giúp của công nghệ thẩm mỹ hiện đại. Phương pháp tạo mắt 2 mí tự nhiên và không cần phẫu thuật theo đúng mong muốn của bạn là bấm mí mắt theo công nghệ Hàn Quốc.

Bấm mí mắt Hàn Quốc là giải pháp tạo mắt 2 mí đẹp, an toàn và tự nhiên cho bạn gái. Tại Việt Nam công nghệ bấm mí Hàn Quốc khá phổ biến và được nhiều chị em ưa chuộng. Tham khảo chi tiết quy trình bấm mí Hàn Quốc tại đây.

Bấm mí theo công nghệ Hàn Quốc được thực hiên theo quy trình tiêu chuẩn, không cần phẫu thuật. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ thăm khám, đo vẽ để xác định cung bấm mí. Tùy vào cấu trúc khuôn mặt và mong muốn của khách hàng, các bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn cung bấm mí phù hợp.

Bác sĩ thăm khám và tạo cung bấm mí cho khách hàng.

Bước tiếp theo là sử dụng dụng cụ bấm mí chuyên dụng và dựa vào cung bấm mí đã xác định trước để tạo liên kết giữa da mi mắt và cơ nâng mi, giúp hình thành nếp mí mới, cân đối, rõ ràng và tự nhiên mà không cần dao kéo.

Bấm mí Hàn Quốc là một tiểu phẫu đơn giản, nên chỉ cần gây tê khi thực hiện. Quá trình bấm mí nhanh chóng chỉ trong khoảng 20 phút và không mất thời gian nghỉ dưỡng sau khi thực hiện. Đây là giải pháp nhanh chóng, an toàn giúp bạn sở hữu mắt 2 mí thu hút.

Mắt 2 mí xinh đẹp sau khi thực hiện bấm mí Hàn quốc tại Thẩm mỹ viện Kangnam.

Tại Việt Nam, bấm mí Hàn Quốc đã được áp dụng tại nhiều thẩm mỹ, tuy nhiên để đạt hiệu quả thẩm mỹ như mong đợi, bạn nên lựa chọn những thẩm mỹ viện uy tín, được chuyển giao công nghệ Hàn Quốc và các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm. Bạn có thể tìm hiểu và đăng ký tư vấn miễn phí về bấm mí công nghệ hàn Quốc tại đây.

